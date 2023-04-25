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Мир на пороге третьей мировой войны - Медведев об СВО и ядерном оружии - РИА Новости Крым, 25.04.2023
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Мир на пороге третьей мировой войны - Медведев об СВО и ядерном оружии
Мир на пороге третьей мировой войны - Медведев об СВО и ядерном оружии - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Мир на пороге третьей мировой войны - Медведев об СВО и ядерном оружии
Специальная военная операция на Украине является ответом на расширение НАТО, а поскольку враждебный к РФ Запад понимает только язык силы, Россия может применить РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T13:55
2023-04-25T13:55
дмитрий медведев
сво
ядерное оружие
оружие
политика
новости
украина
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Специальная военная операция на Украине является ответом на расширение НАТО, а поскольку враждебный к РФ Запад понимает только язык силы, Россия может применить ядерные вооружения первой, если агрессия в отношении нее будет угрожать существованию государства, заявил во вторник зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на марафоне "Знание. Первые".Ответ враждебному ЗападуПо словам зампредседателя Совбеза, Россия обладает мощным потенциалом для противостояния, и способна решать любые задачи. В стране не закончились ракеты, снаряды и танки, оборонно-промышленный комплекс справляется с повышенной нагрузкой и "в целом оборонка готова к тому, чтобы обеспечивать потребности вооруженных сил". Отвечая на вопрос о том, может ли россия первой применить ядерный потенциал, Медведев процитировал 19-й пункт ядерной доктрины РФ.Может ли начаться третья мироваяМедведев подчеркнул, что сегодня мир столкнулся с реальной угрозой начала третьей мировой войны. В этой ситуации все страны должны прилагать усилия, чтобы избежать полномасштабного мирового конфликта.Он также отмети, что новый мировой порядок не нравится Западу, но эти страны уже не могут диктовать свою волю остальному миру. Также подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях, но навязываться не будет.0"Мы готовы и хотим сотрудничать со всеми, кто готов к такому сотрудничеству. Мы же и с европейцами всегда были готовы сотрудничать, и с американцами. Но если кто-то не хочет с нами дружить, если кто-то не хочет с нами развивать экономическое сотрудничество, сотрудничество в области политической координации, то мы не навязываемся", - констатировал Медведев.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев назвал цель отправки миротворцев НАТО на УкраинуУвеличение армии и проблемы СВО – главные тезисы МедведеваМедведев: Киев в составе НАТО мог начать операцию против РФ из-за Крыма
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дмитрий медведев, сво, ядерное оружие, оружие, политика, новости, украина, нато
Мир на пороге третьей мировой войны - Медведев об СВО и ядерном оружии

Медведев: мир на пороге третьей мировой войны

13:55 25.04.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Специальная военная операция на Украине является ответом на расширение НАТО, а поскольку враждебный к РФ Запад понимает только язык силы, Россия может применить ядерные вооружения первой, если агрессия в отношении нее будет угрожать существованию государства, заявил во вторник зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на марафоне "Знание. Первые".

Ответ враждебному Западу

"Специальная военная операция и есть наш ответ на бесконечное расширение НАТО. Наши противники понимают только язык силы. Ничего, кроме языка силы, они не хотят слышать, не хотят понимать…", - цитирует Медведева РИА Новости.
По словам зампредседателя Совбеза, Россия обладает мощным потенциалом для противостояния, и способна решать любые задачи. В стране не закончились ракеты, снаряды и танки, оборонно-промышленный комплекс справляется с повышенной нагрузкой и "в целом оборонка готова к тому, чтобы обеспечивать потребности вооруженных сил". Отвечая на вопрос о том, может ли россия первой применить ядерный потенциал, Медведев процитировал 19-й пункт ядерной доктрины РФ.
"Там прямо сказано, что ядерное оружие может быть применено в том случае, когда в отношении РФ осуществляется агрессия с применением других видов оружия, которые грозят самому существованию государства. Это по сути применение ядерного оружия в ответ на такие действия. И наши потенциальные противники этого недооценивать не должны", - указал зампред Совбеза.

Может ли начаться третья мировая

Медведев подчеркнул, что сегодня мир столкнулся с реальной угрозой начала третьей мировой войны. В этой ситуации все страны должны прилагать усилия, чтобы избежать полномасштабного мирового конфликта.
"Что станет последней каплей, я не могу сказать. Но в какой-то момент это может случиться. Поэтому нам всем нужно работать над тем, чтобы эта угроза мирового противостояния, горячей, полноценной третьей мировой войны не реализовалась", - подчеркнул он.
Он также отмети, что новый мировой порядок не нравится Западу, но эти страны уже не могут диктовать свою волю остальному миру. Также подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях, но навязываться не будет.0
"Мы готовы и хотим сотрудничать со всеми, кто готов к такому сотрудничеству. Мы же и с европейцами всегда были готовы сотрудничать, и с американцами. Но если кто-то не хочет с нами дружить, если кто-то не хочет с нами развивать экономическое сотрудничество, сотрудничество в области политической координации, то мы не навязываемся", - констатировал Медведев.
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Дмитрий МедведевСВОЯдерное оружиеОружиеПолитикаНовостиУкраинаНАТО
 
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