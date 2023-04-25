https://crimea.ria.ru/20230425/mir-na-poroge-tretey-mirovoy-voyny---medvedev-ob-svo-i-yadernom-oruzhii-1128352313.html

Мир на пороге третьей мировой войны - Медведев об СВО и ядерном оружии

Мир на пороге третьей мировой войны - Медведев об СВО и ядерном оружии - РИА Новости Крым, 25.04.2023

Мир на пороге третьей мировой войны - Медведев об СВО и ядерном оружии

Специальная военная операция на Украине является ответом на расширение НАТО, а поскольку враждебный к РФ Запад понимает только язык силы, Россия может применить РИА Новости Крым, 25.04.2023

2023-04-25T13:55

2023-04-25T13:55

2023-04-25T13:55

дмитрий медведев

сво

ядерное оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Специальная военная операция на Украине является ответом на расширение НАТО, а поскольку враждебный к РФ Запад понимает только язык силы, Россия может применить ядерные вооружения первой, если агрессия в отношении нее будет угрожать существованию государства, заявил во вторник зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на марафоне "Знание. Первые".Ответ враждебному ЗападуПо словам зампредседателя Совбеза, Россия обладает мощным потенциалом для противостояния, и способна решать любые задачи. В стране не закончились ракеты, снаряды и танки, оборонно-промышленный комплекс справляется с повышенной нагрузкой и "в целом оборонка готова к тому, чтобы обеспечивать потребности вооруженных сил". Отвечая на вопрос о том, может ли россия первой применить ядерный потенциал, Медведев процитировал 19-й пункт ядерной доктрины РФ.Может ли начаться третья мироваяМедведев подчеркнул, что сегодня мир столкнулся с реальной угрозой начала третьей мировой войны. В этой ситуации все страны должны прилагать усилия, чтобы избежать полномасштабного мирового конфликта.Он также отмети, что новый мировой порядок не нравится Западу, но эти страны уже не могут диктовать свою волю остальному миру. Также подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях, но навязываться не будет.0"Мы готовы и хотим сотрудничать со всеми, кто готов к такому сотрудничеству. Мы же и с европейцами всегда были готовы сотрудничать, и с американцами. Но если кто-то не хочет с нами дружить, если кто-то не хочет с нами развивать экономическое сотрудничество, сотрудничество в области политической координации, то мы не навязываемся", - констатировал Медведев.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев назвал цель отправки миротворцев НАТО на УкраинуУвеличение армии и проблемы СВО – главные тезисы МедведеваМедведев: Киев в составе НАТО мог начать операцию против РФ из-за Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, сво, ядерное оружие, оружие, политика, новости, украина, нато