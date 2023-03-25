https://crimea.ria.ru/20230325/uvelichenie-armii-i-problemy-svo--glavnye-tezisy-medvedeva-1127764697.html

Увеличение армии и проблемы СВО – главные тезисы Медведева

Увеличение армии и проблемы СВО – главные тезисы Медведева - РИА Новости Крым, 25.03.2023

Увеличение армии и проблемы СВО – главные тезисы Медведева

Специальная военная операция на Украине обнажила ряд проблем в России, и сейчас необходимо "привести в чувство" военкоматы и отладить их работу. Об этом в... РИА Новости Крым, 25.03.2023

2023-03-25T12:27

2023-03-25T12:27

2023-03-25T12:27

дмитрий медведев

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сво

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Специальная военная операция на Украине обнажила ряд проблем в России, и сейчас необходимо "привести в чувство" военкоматы и отладить их работу. Об этом в интервью российским СМИ рассказал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.СВО выявила проблемы"Отдельные институты к проведению СВО, конечно, оказались не в полной мере готовы. Бюрократия тоже, наверное, не в полной мере готова. Технологическая составляющая тоже не в полной мере готова", — цитирует Медведева РИА Новости.Отдельно он акцентировал внимание на работе военных комиссариатов.При этом зампред Совбеза отметил, что какие-то проблемы удается решить быстро, другие же требуют большего времени, однако в целом государство стало сильнее за последние годы. И это позволяет России развиваться, твердо отстаивать свою позицию и сохранять свою территориальную целостность.Увеличение штата армииЧисленность российской армии должна быть увеличена минимум до 1,5 млн человек, отметил политик."Наша армия должна стать больше. И параметры ее численности объявлены – это не менее 1,5 миллионов человек", - сказал Медведев.Такую цифру ранее озвучил глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, число военнослужащих в Вооруженных силах России необходимо увеличить, в том числе планируется набрать 695 тысяч контрактников.Бросать страну аморальноЛюди, уехавшие из России в сложный для страны момент, поступили аморально, считает Медведев. Ранее зампред Совбеза выражал мнение, что возвращение "предателей" в РФ возможно только в случае публичного раскаяния, амнистии или помилования. Сейчас же он подтвердил, что позицию не изменил.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев: Киев в составе НАТО мог начать операцию против РФ из-за КрымаЗеленский признал, что Киев пока не может начать контрнаступлениеО российском оружии, Украине и ордере МУС: главное из интервью Медведева

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, политика, сво, россия, армия и флот, вооруженные силы россии, общество, новости