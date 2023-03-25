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Увеличение армии и проблемы СВО – главные тезисы Медведева
Увеличение армии и проблемы СВО – главные тезисы Медведева - РИА Новости Крым, 25.03.2023
Увеличение армии и проблемы СВО – главные тезисы Медведева
Специальная военная операция на Украине обнажила ряд проблем в России, и сейчас необходимо "привести в чувство" военкоматы и отладить их работу. Об этом в... РИА Новости Крым, 25.03.2023
2023-03-25T12:27
2023-03-25T12:27
2023-03-25T12:27
дмитрий медведев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Специальная военная операция на Украине обнажила ряд проблем в России, и сейчас необходимо "привести в чувство" военкоматы и отладить их работу. Об этом в интервью российским СМИ рассказал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.СВО выявила проблемы"Отдельные институты к проведению СВО, конечно, оказались не в полной мере готовы. Бюрократия тоже, наверное, не в полной мере готова. Технологическая составляющая тоже не в полной мере готова", — цитирует Медведева РИА Новости.Отдельно он акцентировал внимание на работе военных комиссариатов.При этом зампред Совбеза отметил, что какие-то проблемы удается решить быстро, другие же требуют большего времени, однако в целом государство стало сильнее за последние годы. И это позволяет России развиваться, твердо отстаивать свою позицию и сохранять свою территориальную целостность.Увеличение штата армииЧисленность российской армии должна быть увеличена минимум до 1,5 млн человек, отметил политик."Наша армия должна стать больше. И параметры ее численности объявлены – это не менее 1,5 миллионов человек", - сказал Медведев.Такую цифру ранее озвучил глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, число военнослужащих в Вооруженных силах России необходимо увеличить, в том числе планируется набрать 695 тысяч контрактников.Бросать страну аморальноЛюди, уехавшие из России в сложный для страны момент, поступили аморально, считает Медведев. Ранее зампред Совбеза выражал мнение, что возвращение "предателей" в РФ возможно только в случае публичного раскаяния, амнистии или помилования. Сейчас же он подтвердил, что позицию не изменил.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев: Киев в составе НАТО мог начать операцию против РФ из-за КрымаЗеленский признал, что Киев пока не может начать контрнаступлениеО российском оружии, Украине и ордере МУС: главное из интервью Медведева
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дмитрий медведев, политика, сво, россия, армия и флот, вооруженные силы россии, общество, новости
Увеличение армии и проблемы СВО – главные тезисы Медведева
Зампред Совбеза Медведев призвал нарастить численность армии до 1,5 миллиона человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Специальная военная операция на Украине обнажила ряд проблем в России, и сейчас необходимо "привести в чувство" военкоматы и отладить их работу. Об этом в интервью российским СМИ рассказал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
СВО выявила проблемы
"Отдельные институты к проведению СВО, конечно, оказались не в полной мере готовы. Бюрократия тоже, наверное, не в полной мере готова. Технологическая составляющая тоже не в полной мере готова", — цитирует Медведева РИА Новости.
Отдельно он акцентировал внимание на работе военных комиссариатов.
"Те же самые военкоматы: ими не занимались долгое время. В настоящий момент пришла пора их привести в чувство. Я недавно ездил в Петербург, смотрел, как происходит цифровизация военкоматов. Здесь уже многое делается. Надеюсь, что это будет удобно для всех, в том числе для призывников и для контрактников", — рассказал Медведев.
При этом зампред Совбеза отметил, что какие-то проблемы удается решить быстро, другие же требуют большего времени, однако в целом государство стало сильнее за последние годы. И это позволяет России развиваться, твердо отстаивать свою позицию и сохранять свою территориальную целостность.
Увеличение штата армии
Численность российской армии должна быть увеличена минимум до 1,5 млн человек, отметил политик.
"Наша армия должна стать больше. И параметры ее численности объявлены – это не менее 1,5 миллионов человек", - сказал Медведев.
Такую цифру ранее озвучил глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, число военнослужащих в Вооруженных силах России необходимо увеличить, в том числе планируется набрать 695 тысяч контрактников.
Бросать страну аморально
Люди, уехавшие из России в сложный для страны момент, поступили аморально, считает Медведев. Ранее зампред Совбеза выражал мнение, что возвращение "предателей" в РФ возможно только в случае публичного раскаяния, амнистии или помилования. Сейчас же он подтвердил, что позицию не изменил.
"Я позицию здесь не изменил. Хотели уехать – уехали. Если тихо сидят – их право сидеть или возвращаться. Это личный выбор каждого человека. В конце концов, даже за этот выбор, если это просто выбор, где жить, осуждать невозможно с правовой точки зрения. С моральной – можно. Это правда. Свою страну бросать в сложную минуту – это аморальный поступок", - высказал мнение Медведев.
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