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Медведев: Киев в составе НАТО мог начать операцию против РФ из-за Крыма - РИА Новости Крым, 23.03.2023
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Медведев: Киев в составе НАТО мог начать операцию против РФ из-за Крыма
Медведев: Киев в составе НАТО мог начать операцию против РФ из-за Крыма - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Медведев: Киев в составе НАТО мог начать операцию против РФ из-за Крыма
Россия не могла допустить вступления Украины в НАТО, поскольку за этим могла бы последовать полномасштабная операция против России из-за Крыма. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T09:51
2023-03-23T09:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Россия не могла допустить вступления Украины в НАТО, поскольку за этим могла бы последовать полномасштабная операция против России из-за Крыма. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.Спор из-за КрымаПо его словам, в случае вступления Киева в НАТО Москва получит соседа, который входит в недружественный блок и собирается производить ядерное оружие."И вы хотите, чтобы мы с этим мирились? Особенно в условиях, когда у нас есть спор по Крыму: мы считаем это своей территорией, они считают своей. Вот они вступают в НАТО и после этого под зонтиком НАТО начинают широкомасштабную операцию против нашей страны - мы этого принять не можем", - сказал Медведев.Отношения с ЗападомОтношения России и Запада в настоящее время наихудшие за всю историю, заявил Медведев. Однако рано или поздно ситуация стабилизируется и общение восстановится, уверен зампред Совбеза."Исхожу из того, что рано или поздно ситуация стабилизируется и общение восстановится, но искренне надеюсь, что к тому времени значительная часть этих персонажей уйдет на пенсию", - сказал Медведев.Но нынешнему коллективному Западу не нужно равноправное партнерство ни с Россией, ни с Китаем, он хочет доминировать, убежден он.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев предрек "мрачный закат" системы международных отношенийМеждународный уголовный суд выдал ордер на "арест" ПутинаПесков оценил текущую возможность окончания конфликта на Украине
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дмитрий медведев, крым, украина, нато, мнения, сво, новости, совет безопасности рф
Медведев: Киев в составе НАТО мог начать операцию против РФ из-за Крыма

Медведев: после вступления в НАТО Киев мог начать операцию против России из-за Крыма

09:51 23.03.2023 (обновлено: 09:53 23.03.2023)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Россия не могла допустить вступления Украины в НАТО, поскольку за этим могла бы последовать полномасштабная операция против России из-за Крыма. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

Спор из-за Крыма

По его словам, в случае вступления Киева в НАТО Москва получит соседа, который входит в недружественный блок и собирается производить ядерное оружие.
"И вы хотите, чтобы мы с этим мирились? Особенно в условиях, когда у нас есть спор по Крыму: мы считаем это своей территорией, они считают своей. Вот они вступают в НАТО и после этого под зонтиком НАТО начинают широкомасштабную операцию против нашей страны - мы этого принять не можем", - сказал Медведев.
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Отношения с Западом

Отношения России и Запада в настоящее время наихудшие за всю историю, заявил Медведев. Однако рано или поздно ситуация стабилизируется и общение восстановится, уверен зампред Совбеза.
"Исхожу из того, что рано или поздно ситуация стабилизируется и общение восстановится, но искренне надеюсь, что к тому времени значительная часть этих персонажей уйдет на пенсию", - сказал Медведев.
Но нынешнему коллективному Западу не нужно равноправное партнерство ни с Россией, ни с Китаем, он хочет доминировать, убежден он.
"К сожалению, они не хотят с нами никакого равноправного партнерства, потому что оно им не нужно. Им не нужно такое партнерство с нами, им не нужно такое партнерство с Китаем. Не потому, что мы какие-то убогие и неправильные, а просто потому, что им не нужно. Им нужно доминировать, исходя из собственных представлений", - заключил он.
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