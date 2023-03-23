https://crimea.ria.ru/20230323/medvedev-posle-vstupleniya-v-nato-kiev-mog-vyyti-protiv-rf-iz-za-kryma-1127716681.html

Медведев: Киев в составе НАТО мог начать операцию против РФ из-за Крыма

Медведев: Киев в составе НАТО мог начать операцию против РФ из-за Крыма - РИА Новости Крым, 23.03.2023

Медведев: Киев в составе НАТО мог начать операцию против РФ из-за Крыма

Россия не могла допустить вступления Украины в НАТО, поскольку за этим могла бы последовать полномасштабная операция против России из-за Крыма. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T09:51

2023-03-23T09:51

2023-03-23T09:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Россия не могла допустить вступления Украины в НАТО, поскольку за этим могла бы последовать полномасштабная операция против России из-за Крыма. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.Спор из-за КрымаПо его словам, в случае вступления Киева в НАТО Москва получит соседа, который входит в недружественный блок и собирается производить ядерное оружие."И вы хотите, чтобы мы с этим мирились? Особенно в условиях, когда у нас есть спор по Крыму: мы считаем это своей территорией, они считают своей. Вот они вступают в НАТО и после этого под зонтиком НАТО начинают широкомасштабную операцию против нашей страны - мы этого принять не можем", - сказал Медведев.Отношения с ЗападомОтношения России и Запада в настоящее время наихудшие за всю историю, заявил Медведев. Однако рано или поздно ситуация стабилизируется и общение восстановится, уверен зампред Совбеза."Исхожу из того, что рано или поздно ситуация стабилизируется и общение восстановится, но искренне надеюсь, что к тому времени значительная часть этих персонажей уйдет на пенсию", - сказал Медведев.Но нынешнему коллективному Западу не нужно равноправное партнерство ни с Россией, ни с Китаем, он хочет доминировать, убежден он.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев предрек "мрачный закат" системы международных отношенийМеждународный уголовный суд выдал ордер на "арест" ПутинаПесков оценил текущую возможность окончания конфликта на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, крым, украина, нато, мнения, сво, новости, совет безопасности рф