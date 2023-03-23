https://crimea.ria.ru/20230323/medvedev-posle-vstupleniya-v-nato-kiev-mog-vyyti-protiv-rf-iz-za-kryma-1127716681.html
Медведев: Киев в составе НАТО мог начать операцию против РФ из-за Крыма
Медведев: Киев в составе НАТО мог начать операцию против РФ из-за Крыма - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Медведев: Киев в составе НАТО мог начать операцию против РФ из-за Крыма
Россия не могла допустить вступления Украины в НАТО, поскольку за этим могла бы последовать полномасштабная операция против России из-за Крыма. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T09:51
2023-03-23T09:51
2023-03-23T09:53
дмитрий медведев
крым
украина
нато
мнения
сво
новости
совет безопасности рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/11/1123873004_0:407:2917:2048_1920x0_80_0_0_0138ae95ba134e2eb6dcbbe38037750a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Россия не могла допустить вступления Украины в НАТО, поскольку за этим могла бы последовать полномасштабная операция против России из-за Крыма. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.Спор из-за КрымаПо его словам, в случае вступления Киева в НАТО Москва получит соседа, который входит в недружественный блок и собирается производить ядерное оружие."И вы хотите, чтобы мы с этим мирились? Особенно в условиях, когда у нас есть спор по Крыму: мы считаем это своей территорией, они считают своей. Вот они вступают в НАТО и после этого под зонтиком НАТО начинают широкомасштабную операцию против нашей страны - мы этого принять не можем", - сказал Медведев.Отношения с ЗападомОтношения России и Запада в настоящее время наихудшие за всю историю, заявил Медведев. Однако рано или поздно ситуация стабилизируется и общение восстановится, уверен зампред Совбеза."Исхожу из того, что рано или поздно ситуация стабилизируется и общение восстановится, но искренне надеюсь, что к тому времени значительная часть этих персонажей уйдет на пенсию", - сказал Медведев.Но нынешнему коллективному Западу не нужно равноправное партнерство ни с Россией, ни с Китаем, он хочет доминировать, убежден он.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев предрек "мрачный закат" системы международных отношенийМеждународный уголовный суд выдал ордер на "арест" ПутинаПесков оценил текущую возможность окончания конфликта на Украине
https://crimea.ria.ru/20230320/medvedev-predrek-mrachnyy-zakat-sistemy-mezhdunarodnykh-otnosheniy-1127652314.html
крым
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/11/1123873004_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_adfacb5fb71947548b6725a651189ed0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, крым, украина, нато, мнения, сво, новости, совет безопасности рф
Медведев: Киев в составе НАТО мог начать операцию против РФ из-за Крыма
Медведев: после вступления в НАТО Киев мог начать операцию против России из-за Крыма
09:51 23.03.2023 (обновлено: 09:53 23.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Россия не могла допустить вступления Украины в НАТО, поскольку за этим могла бы последовать полномасштабная операция против России из-за Крыма. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.
Спор из-за Крыма
По его словам, в случае вступления Киева в НАТО Москва получит соседа, который входит в недружественный блок и собирается производить ядерное оружие.
"И вы хотите, чтобы мы с этим мирились? Особенно в условиях, когда у нас есть спор по Крыму: мы считаем это своей территорией, они считают своей. Вот они вступают в НАТО и после этого под зонтиком НАТО начинают широкомасштабную операцию против нашей страны - мы этого принять не можем", - сказал Медведев.
Отношения с Западом
Отношения России и Запада в настоящее время наихудшие за всю историю, заявил Медведев. Однако рано или поздно ситуация стабилизируется и общение восстановится, уверен зампред Совбеза.
"Исхожу из того, что рано или поздно ситуация стабилизируется и общение восстановится, но искренне надеюсь, что к тому времени значительная часть этих персонажей уйдет на пенсию", - сказал Медведев.
Но нынешнему коллективному Западу не нужно равноправное партнерство ни с Россией, ни с Китаем, он хочет доминировать, убежден он.
"К сожалению, они не хотят с нами никакого равноправного партнерства, потому что оно им не нужно. Им не нужно такое партнерство с нами, им не нужно такое партнерство с Китаем. Не потому, что мы какие-то убогие и неправильные, а просто потому, что им не нужно. Им нужно доминировать, исходя из собственных представлений", - заключил он.
Читайте также на РИА Новости Крым: