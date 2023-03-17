https://crimea.ria.ru/20230317/mezhdunarodnyy-ugolovnyy-sud-vydal-order-na-arest-putina-1127618978.html
Международный уголовный суд выдал ордер на "арест" Путина
Международный уголовный суд выдал ордер на "арест" Путина - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Международный уголовный суд выдал ордер на "арест" Путина
Международный уголовный суд (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного при... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T19:04
2023-03-17T19:04
2023-03-17T19:00
владимир путин (политик)
в мире
мария захарова
международный уголовный суд
гаага
нидерланды
политика
мария львова-белова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/11/1127618837_0:0:2882:1621_1920x0_80_0_0_ba4e0d22940b0fb37a98b7b15d6ee39c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Международный уголовный суд (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщается на сайте суда."Досудебная палата II Международного уголовного суда (МУС) выдала ордеры на арест двух лиц в контексте ситуации на Украине: Владимира Владимировича Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой", - говорится в заявлении.В МУС пояснили, что российский президент и детский омбудсмен "могут быть причастны к военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения (детей) и незаконном перемещении населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию".Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя данное решение, отметила, что вердикты Международного уголовного суда для РФ "не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения".Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что Москва не признает МУС и его юрисдикцию. Он отметил, что на протяжении длительного времени ни какие-либо международные судейские органы, ни другие члены международного сообщества не удосужились обращать внимание на разрушение гражданской инфраструктуры, на убийства гражданских людей, которые украинские националисты устраивали на Донбассе.Читайте также на РИА Новости Крым:Договоры Совета Европы для России больше не действуют – законУстав Совета Европы перестал действовать в РоссииРоссия перестала платить взносы ряду международных организаций – Лавров
гаага
нидерланды
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/11/1127618837_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_01014639690a2b12554ef2f7e246632f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), в мире, мария захарова, международный уголовный суд, гаага, нидерланды, политика, мария львова-белова
Международный уголовный суд выдал ордер на "арест" Путина
Международный уголовный суд выдал ордеры на "арест" Путина и Львовой-Беловой
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Международный уголовный суд (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщается на сайте суда.
"Досудебная палата II Международного уголовного суда (МУС) выдала ордеры на арест двух лиц в контексте ситуации на Украине: Владимира Владимировича Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой", - говорится в заявлении.
В МУС пояснили, что российский президент и детский омбудсмен "могут быть причастны к военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения (детей) и незаконном перемещении населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя данное решение, отметила, что вердикты Международного уголовного суда для РФ "не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения".
"Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что Москва не признает МУС и его юрисдикцию. Он отметил, что на протяжении длительного времени ни какие-либо международные судейские органы, ни другие члены международного сообщества не удосужились обращать внимание на разрушение гражданской инфраструктуры, на убийства гражданских людей, которые украинские националисты устраивали на Донбассе.
Читайте также на РИА Новости Крым: