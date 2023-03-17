https://crimea.ria.ru/20230317/mezhdunarodnyy-ugolovnyy-sud-vydal-order-na-arest-putina-1127618978.html

Международный уголовный суд выдал ордер на "арест" Путина

Международный уголовный суд выдал ордер на "арест" Путина - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Международный уголовный суд выдал ордер на "арест" Путина

Международный уголовный суд (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного при... РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T19:04

2023-03-17T19:04

2023-03-17T19:00

владимир путин (политик)

в мире

мария захарова

международный уголовный суд

гаага

нидерланды

политика

мария львова-белова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Международный уголовный суд (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщается на сайте суда."Досудебная палата II Международного уголовного суда (МУС) выдала ордеры на арест двух лиц в контексте ситуации на Украине: Владимира Владимировича Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой", - говорится в заявлении.В МУС пояснили, что российский президент и детский омбудсмен "могут быть причастны к военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения (детей) и незаконном перемещении населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию".Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя данное решение, отметила, что вердикты Международного уголовного суда для РФ "не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения".Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что Москва не признает МУС и его юрисдикцию. Он отметил, что на протяжении длительного времени ни какие-либо международные судейские органы, ни другие члены международного сообщества не удосужились обращать внимание на разрушение гражданской инфраструктуры, на убийства гражданских людей, которые украинские националисты устраивали на Донбассе.Читайте также на РИА Новости Крым:Договоры Совета Европы для России больше не действуют – законУстав Совета Европы перестал действовать в РоссииРоссия перестала платить взносы ряду международных организаций – Лавров

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владимир путин (политик), в мире, мария захарова, международный уголовный суд, гаага, нидерланды, политика, мария львова-белова