https://crimea.ria.ru/20230228/dogovory-soveta-evropy-dlya-rossii-bolshe-ne-deystvuyut--zakon-1127270334.html
Договоры Совета Европы для России больше не действуют – закон
Договоры Совета Европы для России больше не действуют – закон - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Договоры Совета Европы для России больше не действуют – закон
Президент Владимир Путин подписал закон о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Документ во вторник опубликован на... РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T19:24
2023-02-28T19:24
2023-02-28T19:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин подписал закон о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Документ во вторник опубликован на официальном портале правовой информации.Речь идет, в частности, о генеральном соглашении о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава Совета Европы.Согласно документу, прекратили свое действия в России Европейская конвенция о пресечении терроризма, Устав Совета Европы, Европейская социальная хартия (пересмотренная), а также около десяти протоколов.16 февраля Госдума приняла закон о прекращении действия международных договоров Совета Европы в отношении России. Единогласно принятый документ отменяет действие 21 международного договора. Речь в том числе идет об Уставе Совета Европы, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Европейской конвенции о пресечении терроризма, Европейской хартии местного самоуправления и Европейской социальной хартии.В марте 2022 года Россия объявила о выходе из Совета Европы, а в сентябре вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Владимир Путин подписал закон, позволяющий не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта. 15 февраля в рамках "правительственного часа" в Госдуме глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия пересматривает свои обязательства в международных организациях, в которых ущемляют ее интересы, это относится и к процедуре выплаты взносов. В частности, Москва перестала платить взносы в организацию по запрещению химического оружия, где введен "нелегитимный противоречащий конвенции механизм в целом для других структур", уточнил Лавров.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о приостановлении участия России в ДСНВПутин рассказал о мечтах и преступлениях ЗападаПослание Путина Федеральному Собранию: главные заявления
https://crimea.ria.ru/20230216/ustav-soveta-evropy-perestav-deystvovat-v-rossii-1127023931.html
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владимир путин (политик), россия, закон и право, политика, общество, в мире, совет европы, европа, новости
Договоры Совета Европы для России больше не действуют – закон
Путин прекратил действия договоров Совета Европы в отношении России – закон
19:24 28.02.2023 (обновлено: 19:35 28.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин подписал закон о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Документ во вторник опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идет, в частности, о генеральном соглашении о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава Совета Европы.
"В связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении Российской Федерации следующие международные договоры: Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года", - указывается в документе.
Согласно документу, прекратили свое действия в России Европейская конвенция о пресечении терроризма, Устав Совета Европы, Европейская социальная хартия (пересмотренная), а также около десяти протоколов.
16 февраля Госдума приняла закон
о прекращении действия международных договоров Совета Европы в отношении России. Единогласно принятый документ отменяет действие 21 международного договора. Речь в том числе идет об Уставе Совета Европы, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Европейской конвенции о пресечении терроризма, Европейской хартии местного самоуправления и Европейской социальной хартии.
В марте 2022 года Россия объявила о выходе из Совета Европы, а в сентябре вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Владимир Путин подписал закон, позволяющий не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта.
15 февраля в рамках "правительственного часа" в Госдуме глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия пересматривает свои обязательства в международных организациях, в которых ущемляют ее интересы, это относится и к процедуре выплаты взносов. В частности, Москва перестала платить взносы в организацию по запрещению химического оружия, где введен "нелегитимный противоречащий конвенции механизм в целом для других структур", уточнил Лавров.
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