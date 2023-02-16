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Устав Совета Европы перестал действовать в России
Устав Совета Европы перестал действовать в России - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Устав Совета Европы перестал действовать в России
Международные договоры Совета Европы прекратят действовать в отношении Российской Федерации. Соответствующий закон был принят Госдумой в четверг, 16 февраля. РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T16:08
2023-02-16T16:08
2023-02-16T16:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Международные договоры Совета Европы прекратят действовать в отношении Российской Федерации. Соответствующий закон был принят Госдумой в четверг, 16 февраля.Единогласно принятый документ отменяет действие 21 международного договора. Речь в том числе идет об Уставе Совета Европы, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Европейской конвенции о пресечении терроризма, Европейской хартии местного самоуправления и Европейской социальной хартии.В марте 2022 года Россия объявила о выходе из Совета Европы, а в сентябре вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Владимир Путин подписал закон, позволяющий не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта. По словам главы государства, РФ приняла это решение из-за предвзятости и политизированности решений ЕСПЧ.15 февраля в рамках "правительственного часа" в Госдуме глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия пересматривает свои обязательства в международных организациях, в которых ущемляют ее интересы, это относится и к процедуре выплаты взносов. В частности, Москва перестала платить взносы в организацию по запрещению химического оружия, где введен "нелегитимный противоречащий конвенции механизм в целом для других структур", уточнил Лавров.Министр подчеркнул, что российская сторона "проводит соответствующую инвентаризацию" и выходит из некоторых конвенций и соглашений, которые уже утратили свою актуальность.Читайте также на РИА Новости Крым:Это незаконно: Швейцария не поддержала конфискацию российских активовЛавров озвучил детали новой концепции внешней политики РоссииПутин назвал шесть приоритетных направлений для России
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государственная дума рф, политика, россия, европа, совет европы
Устав Совета Европы перестал действовать в России
Госдума прекратила действие 21 международного договора Совета Европы в отношении России
16:08 16.02.2023 (обновлено: 16:10 16.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Международные договоры Совета Европы прекратят действовать в отношении Российской Федерации. Соответствующий закон был принят Госдумой в четверг, 16 февраля.
Единогласно принятый документ отменяет действие 21 международного договора. Речь в том числе идет об Уставе Совета Европы, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Европейской конвенции о пресечении терроризма, Европейской хартии местного самоуправления и Европейской социальной хартии.
"16 марта 2022 года Комитет министров Совета Европы, грубо нарушив Устав Совета Европы, принял резолюцию о прекращении членства России в Совете Европы с этой же даты. Российская Федерация исходит из того, что названная Конвенция и другие упомянутые международные договоры Совета Европы прекратили свое действие для России с 16 марта 2022 года", — пояснили в ведомстве.
В марте 2022 года Россия объявила о выходе из Совета Европы, а в сентябре вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Владимир Путин подписал закон, позволяющий не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта. По словам главы государства, РФ приняла это решение из-за предвзятости и политизированности решений ЕСПЧ.
15 февраля в рамках "правительственного часа" в Госдуме глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия пересматривает свои обязательства в международных организациях, в которых ущемляют ее интересы, это относится и к процедуре выплаты взносов. В частности, Москва перестала платить взносы в организацию по запрещению химического оружия, где введен "нелегитимный противоречащий конвенции механизм в целом для других структур", уточнил Лавров.
Министр подчеркнул, что российская сторона "проводит соответствующую инвентаризацию" и выходит из некоторых конвенций и соглашений, которые уже утратили свою актуальность.
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