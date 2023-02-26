https://crimea.ria.ru/20230226/putin-rasskazal-o-mechtakh-i-prestupleniyakh-zapada-1127204581.html

Путин рассказал о мечтах и преступлениях Запада

Путин рассказал о мечтах и преступлениях Запада - РИА Новости Крым, 26.02.2023

Путин рассказал о мечтах и преступлениях Запада

Страны НАТО являются соучастниками преступлений киевского режима, а конечная цель коллективного Запада - нанести стратегическое поражение России и уничтожить... РИА Новости Крым, 26.02.2023

2023-02-26T11:36

2023-02-26T11:36

2023-02-26T11:36

владимир путин (политик)

политика

нато

россия

сша

в мире

безопасность

договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Страны НАТО являются соучастниками преступлений киевского режима, а конечная цель коллективного Запада - нанести стратегическое поражение России и уничтожить единство российского народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1", комментируя приостановку участия России в Договоре СНВ.Не просто сотрудничество"Это не просто военно-техническое сотрудничество, они же деньги-то за это не получают? В одностороннем порядке эти вооружения передаются, а значит, это в известной степени, хотя бы косвенно, но все-таки соучастие в тех преступлениях, которые творит киевский режим, в том числе обстреливая жилые кварталы Новороссии и Донецка", - цитирует президента РИА Новости.Путин подчеркнул: в условиях, когда все ведущие страны НАТО объявили своей главной целью нанести России стратегическое поражение, РФ должна обеспечивать собственную безопасность. При этом она вынуждена вернуться к обсуждению вопроса о ядерном потенциале Великобритании и Франции, поскольку НАТО продемонстрировала, что является военным блоком, а не политическим."Ну как же мы в этих условиях можем не учитывать их ядерные потенциалы? Тем более, что они поставляют на Украину оружие стоимостью в десятки миллиардов долларов", - сказал президент и заметил, что Россия не возражает против участия стран НАТО в дискуссии касательно ДСНВ.Мечты коллективного ЗападаПрезидент также подчеркнул, что РФ выступает против того, чтобы мир выстраивался в интересах только одной страны, в данном случае США, и пояснил: если Россия пойдет по пути, о котором мечтает Запад, она может вовсе исчезнуть.При этом, по его словам, США стремятся подчинить своим интересам в том числе своих союзников по НАТО, и это желание Штатов доминировать понимают даже сами их сателлиты. Однако, по мнению президента России, борьба за многополярный мир в конченом счете возобладает.Президент России Владимир Путин 21 февраля выступил с посланием Федеральному Собранию. В частности, глава государства заявил о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Это решение Путин назвал вынужденным, оно было принято на фоне того, что ядерные державы продолжают развивать соответствующие вооружения. В среду Госдума приняла соответствующий закон. Кроме того, президент поручил Минобороны и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Это является реакцией на планы Вашингтона испытать собственное ядерное оружие. Читайте также на РИА Новости Крым:Россия приостановила участие в Договоре о СНВ: что это значитСША отреагировали на решение России по Договору об СНВПобедить Россию на поле боя невозможно – Путин

https://crimea.ria.ru/20230223/sarmaty-kinzhaly-i-tsirkony-putin-otsenil-oboronosposobnost-rossii-1127159314.html

россия

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, нато, россия, сша, в мире, безопасность, договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)