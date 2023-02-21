https://crimea.ria.ru/20230221/ssha-otreagirovali-na-reshenie-rossii-po-dogovoru-ob-snv-1127135394.html

США отреагировали на решение России по Договору об СНВ

США отреагировали на решение России по Договору об СНВ - РИА Новости Крым, 21.02.2023

США отреагировали на решение России по Договору об СНВ

США призывают Россию придерживаться обязательства не вести ядерную войну, вести себя в этой сфере ответственно, несмотря на конфликт на Украине. Об этом со... РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T17:39

2023-02-21T17:39

2023-02-21T17:39

россия

сша

испытание ядерного оружия

договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)

политика

владимир путин (политик)

послание федеральному собранию

нед прайс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. США призывают Россию придерживаться обязательства не вести ядерную войну, вести себя в этой сфере ответственно, несмотря на конфликт на Украине. Об этом со ссылкой на официального представителя госдепартамента Неда Прайса сообщает РИА Новости.По его словам, Штаты внимательно следят за развитием ситуации, однако пока не видят оснований для повышения готовности ядерных сил."Мы будем внимательно следить за конкретными шагами, которые Россия предпримет на деле. Пока мы не видели причин менять готовность ядерных стратегических сил, но мы внимательно следим за ситуацией каждый день", - сказал представитель Госдепа.Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, "на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".Читайте также на РИА Новости Крым:Россия приостановила участие в Договоре о СНВ: что это значитПутин поручил подготовиться к испытанию российского ядерного оружияЧто такое силы сдерживания и особый режим боевого дежурства

https://crimea.ria.ru/20230221/putin-poruchil-podgotovitsya-k-ispytaniyu-rossiyskogo-yadernogo-oruzhiya-1127127274.html

россия

сша

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, испытание ядерного оружия, договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв), политика, владимир путин (политик), послание федеральному собранию, нед прайс