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США отреагировали на решение России по Договору об СНВ - РИА Новости Крым, 21.02.2023
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США отреагировали на решение России по Договору об СНВ
США отреагировали на решение России по Договору об СНВ - РИА Новости Крым, 21.02.2023
США отреагировали на решение России по Договору об СНВ
США призывают Россию придерживаться обязательства не вести ядерную войну, вести себя в этой сфере ответственно, несмотря на конфликт на Украине. Об этом со... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T17:39
2023-02-21T17:39
россия
сша
испытание ядерного оружия
договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)
политика
владимир путин (политик)
послание федеральному собранию
нед прайс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. США призывают Россию придерживаться обязательства не вести ядерную войну, вести себя в этой сфере ответственно, несмотря на конфликт на Украине. Об этом со ссылкой на официального представителя госдепартамента Неда Прайса сообщает РИА Новости.По его словам, Штаты внимательно следят за развитием ситуации, однако пока не видят оснований для повышения готовности ядерных сил."Мы будем внимательно следить за конкретными шагами, которые Россия предпримет на деле. Пока мы не видели причин менять готовность ядерных стратегических сил, но мы внимательно следим за ситуацией каждый день", - сказал представитель Госдепа.Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, "на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".Читайте также на РИА Новости Крым:Россия приостановила участие в Договоре о СНВ: что это значитПутин поручил подготовиться к испытанию российского ядерного оружияЧто такое силы сдерживания и особый режим боевого дежурства
https://crimea.ria.ru/20230221/putin-poruchil-podgotovitsya-k-ispytaniyu-rossiyskogo-yadernogo-oruzhiya-1127127274.html
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россия, сша, испытание ядерного оружия, договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв), политика, владимир путин (политик), послание федеральному собранию, нед прайс
США отреагировали на решение России по Договору об СНВ

Госдеп призвал Россию не вести ядерную войну после приостановки участия в ДСНВ

17:39 21.02.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание Госдепа США
Здание Госдепа США
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. США призывают Россию придерживаться обязательства не вести ядерную войну, вести себя в этой сфере ответственно, несмотря на конфликт на Украине. Об этом со ссылкой на официального представителя госдепартамента Неда Прайса сообщает РИА Новости.
"Ядерная война не должна вестись, и в ней не может быть победителей. Мы в это по-прежнему искренне верим, приверженность этому русские в последние месяцы подтверждали сами", - сказал Прайс после решения президента РФ Владимира Путина приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.
По его словам, Штаты внимательно следят за развитием ситуации, однако пока не видят оснований для повышения готовности ядерных сил.
"Мы будем внимательно следить за конкретными шагами, которые Россия предпримет на деле. Пока мы не видели причин менять готовность ядерных стратегических сил, но мы внимательно следим за ситуацией каждый день", - сказал представитель Госдепа.
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Путин поручил подготовиться к испытанию российского ядерного оружия
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, "на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
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РоссияСШАИспытание ядерного оружияДоговор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ)ПолитикаВладимир Путин (политик)Послание Федеральному СобраниюНед Прайс
 
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