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Россия перестала платить взносы ряду международных организаций – Лавров
Россия перестала платить взносы ряду международных организаций – Лавров - РИА Новости Крым, 15.02.2023
Россия перестала платить взносы ряду международных организаций – Лавров
Россия пересматривает свои обязательства в международных организациях, в которых ущемляют ее интересы. Это относится и к процедуре выплаты взносов, сообщил... РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T14:18
2023-02-15T14:18
2023-02-15T14:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Россия пересматривает свои обязательства в международных организациях, в которых ущемляют ее интересы. Это относится и к процедуре выплаты взносов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.В частности, Москва перестала платить взносы в организацию по запрещению химического оружия, где введен "нелегитимный противоречащий конвенции механизм в целом для других структур", уточнил Лавров."Работа эта в разгаре, потому что у нас там несколько сотен таких договоров и конвенций. Целый ряд договоров, которые относятся к такой же категории, в рамках которой нас пытаются ущемить в правах, находятся на рассмотрении правительства в рамках закона о международных договорах, в котором МИД выступает в качестве координатора", – добавил глава внешнеполитического ведомства.Он подчеркнул, что российская сторона "проводит соответствующую инвентаризацию" и выходит из некоторых конвенций и соглашений, которые уже утратили свою актуальность.В марте 2022 года Россия объявила о выходе из Совета Европы, а в сентябре вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Владимир Путин подписал закон, позволяющий не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта. По словам главы государства, РФ приняла это решение из-за предвзятости и политизированности решений ЕСПЧ.Читайте также на РИА Новости Крым:Названо количество оставшихся в России иностранных компанийНовак озвучил ответные меры России на введение потолка цен на нефтьПутин разрешил расчеты в валюте с недружественными странами
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РИА Новости Крым
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сергей лавров, политика, россия, новости, в мире, санкции против россии
Россия перестала платить взносы ряду международных организаций – Лавров
Лавров: Россия задерживает выплату взносов в некоторые международные организации
14:18 15.02.2023 (обновлено: 14:27 15.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Россия пересматривает свои обязательства в международных организациях, в которых ущемляют ее интересы. Это относится и к процедуре выплаты взносов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Работа идет по всему спектру наших международных обязательств. Рассматривается в этой связи и тема взносов в организации, где происходит ущемление наших интересов. Мы задерживаем выплату взносов", – сказал министр в рамках "правительственного часа" в Госдуме.
В частности, Москва перестала платить взносы в организацию по запрещению химического оружия, где введен "нелегитимный противоречащий конвенции механизм в целом для других структур", уточнил Лавров.
"Работа эта в разгаре, потому что у нас там несколько сотен таких договоров и конвенций. Целый ряд договоров, которые относятся к такой же категории, в рамках которой нас пытаются ущемить в правах, находятся на рассмотрении правительства в рамках закона о международных договорах, в котором МИД выступает в качестве координатора", – добавил глава внешнеполитического ведомства.
Он подчеркнул, что российская сторона "проводит соответствующую инвентаризацию" и выходит из некоторых конвенций и соглашений, которые уже утратили свою актуальность.
В марте 2022 года Россия объявила о выходе из Совета Европы, а в сентябре вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Владимир Путин подписал закон, позволяющий не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта. По словам главы государства, РФ приняла это решение из-за предвзятости и политизированности решений ЕСПЧ.
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