https://crimea.ria.ru/20230215/rossiya-perestala-platit-vznosy-ryadu-mezhdunarodnykh-organizatsiy--lavrov-1126991828.html

Россия перестала платить взносы ряду международных организаций – Лавров

Россия перестала платить взносы ряду международных организаций – Лавров - РИА Новости Крым, 15.02.2023

Россия перестала платить взносы ряду международных организаций – Лавров

Россия пересматривает свои обязательства в международных организациях, в которых ущемляют ее интересы. Это относится и к процедуре выплаты взносов, сообщил... РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-15T14:18

2023-02-15T14:18

2023-02-15T14:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Россия пересматривает свои обязательства в международных организациях, в которых ущемляют ее интересы. Это относится и к процедуре выплаты взносов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.В частности, Москва перестала платить взносы в организацию по запрещению химического оружия, где введен "нелегитимный противоречащий конвенции механизм в целом для других структур", уточнил Лавров."Работа эта в разгаре, потому что у нас там несколько сотен таких договоров и конвенций. Целый ряд договоров, которые относятся к такой же категории, в рамках которой нас пытаются ущемить в правах, находятся на рассмотрении правительства в рамках закона о международных договорах, в котором МИД выступает в качестве координатора", – добавил глава внешнеполитического ведомства.Он подчеркнул, что российская сторона "проводит соответствующую инвентаризацию" и выходит из некоторых конвенций и соглашений, которые уже утратили свою актуальность.В марте 2022 года Россия объявила о выходе из Совета Европы, а в сентябре вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Владимир Путин подписал закон, позволяющий не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта. По словам главы государства, РФ приняла это решение из-за предвзятости и политизированности решений ЕСПЧ.Читайте также на РИА Новости Крым:Названо количество оставшихся в России иностранных компанийНовак озвучил ответные меры России на введение потолка цен на нефтьПутин разрешил расчеты в валюте с недружественными странами

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, политика, россия, новости, в мире, санкции против россии