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Названо количество оставшихся в России иностранных компаний
Названо количество оставшихся в России иностранных компаний - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Названо количество оставшихся в России иностранных компаний
Вопреки жестким западным санкциям в России остались работать почти 76% иностранных компаний, а ушедшие терпят миллиардные убытки. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T12:46
2023-01-09T12:46
2023-01-09T12:47
россия
вячеслав володин
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санкции против россии
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государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Вопреки жестким западным санкциям в России остались работать почти 76% иностранных компаний, а ушедшие терпят миллиардные убытки. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.По словам Володина, освободившиеся ниши заполняют отечественные предприятия, наращивая объемы производства продукции. Так, выпуск одежды вырос на 42%, а медикаментов – на 15%."Важно, чтобы бизнес был национально ориентирован, заработанные средства оставались в стране и использовались для ее развития", - добавил спикер.С начала специальной военной операции на Украине Запад ввел против России девять пакетов санкций. Предпоследний был принят 6 октября и установление предельной цены на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, транспортируемую по морю. Решение вступило в силу 5 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему экономика России устояла под санкциями Запада – экономистКакие продукты скоро пропадут с полок российских магазиновФранцузские и итальянские бренды возобновят поставки косметики в РФ
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россия, вячеслав володин, экономика, санкции против россии, новости, общество, государственная дума рф
Названо количество оставшихся в России иностранных компаний
Спикер Госдумы Володин: 76% иностранных компаний остались в России
12:46 09.01.2023 (обновлено: 12:47 09.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Вопреки жестким западным санкциям в России остались работать почти 76% иностранных компаний, а ушедшие терпят миллиардные убытки. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"75,9% иностранных компаний осталось в России. Это решение говорит о многом: они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат. Те, кто ушли, терпят миллиардные издержки", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Володина, освободившиеся ниши заполняют отечественные предприятия, наращивая объемы производства продукции. Так, выпуск одежды вырос на 42%, а медикаментов – на 15%.
"Важно, чтобы бизнес был национально ориентирован, заработанные средства оставались в стране и использовались для ее развития", - добавил спикер.
С начала специальной военной операции на Украине Запад ввел против России девять пакетов санкций. Предпоследний был принят 6 октября и установление предельной цены на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, транспортируемую по морю. Решение вступило в силу 5 декабря.
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