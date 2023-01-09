https://crimea.ria.ru/20230109/nazvano-kolichestvo-ostavshikhsya-v-rossii-inostrannykh-kompaniy-1126305966.html

Названо количество оставшихся в России иностранных компаний

Названо количество оставшихся в России иностранных компаний - РИА Новости Крым, 09.01.2023

Названо количество оставшихся в России иностранных компаний

Вопреки жестким западным санкциям в России остались работать почти 76% иностранных компаний, а ушедшие терпят миллиардные убытки. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T12:46

2023-01-09T12:46

2023-01-09T12:47

россия

вячеслав володин

экономика

санкции против россии

новости

общество

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Вопреки жестким западным санкциям в России остались работать почти 76% иностранных компаний, а ушедшие терпят миллиардные убытки. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.По словам Володина, освободившиеся ниши заполняют отечественные предприятия, наращивая объемы производства продукции. Так, выпуск одежды вырос на 42%, а медикаментов – на 15%."Важно, чтобы бизнес был национально ориентирован, заработанные средства оставались в стране и использовались для ее развития", - добавил спикер.С начала специальной военной операции на Украине Запад ввел против России девять пакетов санкций. Предпоследний был принят 6 октября и установление предельной цены на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, транспортируемую по морю. Решение вступило в силу 5 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему экономика России устояла под санкциями Запада – экономистКакие продукты скоро пропадут с полок российских магазиновФранцузские и итальянские бренды возобновят поставки косметики в РФ

https://crimea.ria.ru/20221229/kuda-krymchanam-luchshe-vlozhit-dengi--sovet-ekonomista-1126173189.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вячеслав володин, экономика, санкции против россии, новости, общество, государственная дума рф