Рейтинг@Mail.ru
Названо количество оставшихся в России иностранных компаний - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230109/nazvano-kolichestvo-ostavshikhsya-v-rossii-inostrannykh-kompaniy-1126305966.html
Названо количество оставшихся в России иностранных компаний
Названо количество оставшихся в России иностранных компаний - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Названо количество оставшихся в России иностранных компаний
Вопреки жестким западным санкциям в России остались работать почти 76% иностранных компаний, а ушедшие терпят миллиардные убытки. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T12:46
2023-01-09T12:47
россия
вячеслав володин
экономика
санкции против россии
новости
общество
государственная дума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125915315_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_514e2fa8350b0a0668660dda088c67b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Вопреки жестким западным санкциям в России остались работать почти 76% иностранных компаний, а ушедшие терпят миллиардные убытки. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.По словам Володина, освободившиеся ниши заполняют отечественные предприятия, наращивая объемы производства продукции. Так, выпуск одежды вырос на 42%, а медикаментов – на 15%."Важно, чтобы бизнес был национально ориентирован, заработанные средства оставались в стране и использовались для ее развития", - добавил спикер.С начала специальной военной операции на Украине Запад ввел против России девять пакетов санкций. Предпоследний был принят 6 октября и установление предельной цены на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, транспортируемую по морю. Решение вступило в силу 5 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему экономика России устояла под санкциями Запада – экономистКакие продукты скоро пропадут с полок российских магазиновФранцузские и итальянские бренды возобновят поставки косметики в РФ
https://crimea.ria.ru/20221229/kuda-krymchanam-luchshe-vlozhit-dengi--sovet-ekonomista-1126173189.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125915315_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ec15a59d4f77dbe94b0c2e860a90c2b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вячеслав володин, экономика, санкции против россии, новости, общество, государственная дума рф
Названо количество оставшихся в России иностранных компаний

Спикер Госдумы Володин: 76% иностранных компаний остались в России

12:46 09.01.2023 (обновлено: 12:47 09.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогодние ёлочные украшения в одном из супермаркетов Симферополя
Новогодние ёлочные украшения в одном из супермаркетов Симферополя - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Вопреки жестким западным санкциям в России остались работать почти 76% иностранных компаний, а ушедшие терпят миллиардные убытки. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"75,9% иностранных компаний осталось в России. Это решение говорит о многом: они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат. Те, кто ушли, терпят миллиардные издержки", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Володина, освободившиеся ниши заполняют отечественные предприятия, наращивая объемы производства продукции. Так, выпуск одежды вырос на 42%, а медикаментов – на 15%.
Деньги - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 07:33
Куда крымчанам лучше вложить деньги – совет экономиста
"Важно, чтобы бизнес был национально ориентирован, заработанные средства оставались в стране и использовались для ее развития", - добавил спикер.
С начала специальной военной операции на Украине Запад ввел против России девять пакетов санкций. Предпоследний был принят 6 октября и установление предельной цены на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, транспортируемую по морю. Решение вступило в силу 5 декабря.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Почему экономика России устояла под санкциями Запада – экономист
Какие продукты скоро пропадут с полок российских магазинов
Французские и итальянские бренды возобновят поставки косметики в РФ
 
РоссияВячеслав ВолодинЭкономикаСанкции против РоссииНовостиОбществоГосударственная Дума РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:55На трассе Ялта-Севастополь иномарка врезалась в экскаватор
12:46Названо количество оставшихся в России иностранных компаний
12:33В Крыму две машины с людьми слетели в кювет
12:16Украинские боевики массово бегут из Соледара
11:48Двухдневный шторм накроет Крым
11:42Очередь на паром: сколько машин сейчас ждут переправы в Крым
11:31В пять муниципалитетов Крыма поступили сообщения о минировании
11:06В Феодосии и Керчи "заминировали" сады, школы, больницы и здания мэрий
10:56Керченская переправа 9 января: как курсируют паромы и что с погодой
10:29Десятки заболевших: ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:13Следком проверит сообщения о застройке парка в Алупке
10:12Смертельные пожары и ДТП: итоги новогодних праздников от МЧС
09:20В Германии признали вовлеченность в конфликт с Россией
08:51Диетолог назвал полезное блюдо для похудения после новогодних праздников
08:24Новогодняя неделя "оставила" Симферополю сотни тонн мусора
08:02"Южные моржи": как начать заниматься зимним плаванием в Крыму
07:39Большинство россиян хотят сменить работу - опрос
07:03Психолог назвал 10 принципов свободного человека
03:49Центр крови Крыма: все об ограничениях и подготовке к донорству
00:01Какой будет погода в Крыму в понедельник, 9 января
Лента новостейМолния