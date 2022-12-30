https://crimea.ria.ru/20221230/pochemu-ekonomika-rossii-ustoyala-pod-sanktsiyami-zapada--ekonomist-1126203302.html
Почему экономика России устояла под санкциями Запада – экономист
Почему экономика России устояла под санкциями Запада – экономист - РИА Новости Крым, 30.12.2022
Почему экономика России устояла под санкциями Запада – экономист
Антироссийские санкции не дали желаемого для коллективного Запада эффекта из-за просчета иностранных аналитиков. Российская экономика оказалась гораздо более... РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-30T03:01
2022-12-30T03:01
2022-12-30T03:01
радио "спутник в крыму"
михаил беляев
экономика
новости
россия
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Антироссийские санкции не дали желаемого для коллективного Запада эффекта из-за просчета иностранных аналитиков. Российская экономика оказалась гораздо более устойчива к внешним вызовам. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал кандидат экономический наук Михаил Беляев.Гость студии отметил, что все введенные против нашей страны ограничения в той или иной степени касались углеводородов, их добычи, переработки и экспорта.Углеводороды не являются основным продуктом нашей экономики, хоть и занимает серьезное место. Кроме того, российские компании-производители топливо-энергетического комплекса и сырьевой сектор являются технологически передовыми, а не отсталыми, как считали инициаторы санкций, отметил эксперт.Российские нефть и газ нужны всем. И если на западе для них закрываются рынки, поставки достаточно легко переориентировать на другие рынки, ничего не потеряв. Что и произошло, продолжил эксперт.С начала спецоперации на Украине коллективный Запад ввел против России девять пакетов санкций. Предпоследний был принят 6 октября и установление предельной цены на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, транспортируемую по морю. Решение вступило в силу 5 декабря.16 декабря ЕС ввел девятый пакет ограничений, который коснулся экспорта товаров и технологий двойного назначения, применяемых в оборонном секторе. В санкционный список попали 168 компаний, в том числе из Крыма и Севастополя, прямо или косвенно связанных с военно-промышленным комплексом.Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Они направлены, прежде всего, против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.По словам президента Владимира Путина, такие действия Запада направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозили ее валютные резервы, добавил глава государства. Однако санкционное давление на РФ обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезное подорожание топлива и продуктов. К тому же на введение ограничений Россия отвечает зеркально и принимает контрсанкционные меры.Читайте также:Политолог назвал две главные ошибки "коллективного Байдена"Почему Россия выигрывает от введения потолка цен на нефть – экспертЭкономист объяснил устойчивость экономики России в период кризисов
https://crimea.ria.ru/20221222/putin-ekonomicheskie-pokazateli-v-rossii-mnogo-luchshe-chem-v-stranakh-g20-1126087467.html
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РИА Новости Крым
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михаил беляев, экономика, новости, россия, санкции против россии
Почему экономика России устояла под санкциями Запада – экономист
Просчитались в оценках: эксперт объяснил, почему экономика РФ устояла под санкциями Запада
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым.
Антироссийские санкции не дали желаемого для коллективного Запада эффекта из-за просчета иностранных аналитиков. Российская экономика оказалась гораздо более устойчива к внешним вызовам. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал кандидат экономический наук Михаил Беляев.
Гость студии отметил, что все введенные против нашей страны ограничения в той или иной степени касались углеводородов, их добычи, переработки и экспорта.
"Запад считал нашу страну моно-продуктовой, производящей только топливно-энергетические товары. В основном экспортного варианта. Им казалось, что если они перекроют этот кран, нанесут нам непоправимый ущерб. Но аналитики просчитались в оценке устойчивости нашей экономики. Все оказалось совсем наоборот", – сказала Беляев.
Углеводороды не являются основным продуктом нашей экономики, хоть и занимает серьезное место. Кроме того, российские компании-производители топливо-энергетического комплекса и сырьевой сектор являются технологически передовыми, а не отсталыми, как считали инициаторы санкций, отметил эксперт.
Российские нефть и газ нужны всем. И если на западе для них закрываются рынки, поставки достаточно легко переориентировать на другие рынки, ничего не потеряв. Что и произошло, продолжил эксперт.
"В результат наша экономика показала значительную устойчивость к санкционному давлению. В то время как удар по западной экономике настолько силен, что даже оставленные США лазейки для покупки российских энергоресурсов не спасают ситуацию", – резюмировал Беляев.
С начала спецоперации на Украине коллективный Запад ввел против России девять пакетов санкций. Предпоследний был принят 6 октября и установление предельной цены на российскую нефть
в размере 60 долларов за баррель, транспортируемую по морю. Решение вступило в силу 5 декабря.
16 декабря ЕС ввел девятый пакет ограничений, который коснулся экспорта товаров и технологий двойного назначения, применяемых в оборонном секторе. В санкционный список попали 168 компаний, в том числе из Крыма и Севастополя, прямо или косвенно связанных с военно-промышленным комплексом.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Они направлены, прежде всего, против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.
По словам президента Владимира Путина, такие действия Запада направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозили ее валютные резервы, добавил глава государства. Однако санкционное давление на РФ обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезное подорожание топлива и продуктов. К тому же на введение ограничений Россия отвечает зеркально и принимает контрсанкционные меры.