https://crimea.ria.ru/20220915/ekonomist-obyasnil-ustoychivost-ekonomiki-rossii-v-period-krizisov-1124498517.html

Экономист объяснил устойчивость экономики России в период кризисов

Экономист объяснил устойчивость экономики России в период кризисов - РИА Новости Крым, 14.09.2022

Экономист объяснил устойчивость экономики России в период кризисов

Кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал о главных стабилизирующих факторах, благодаря которым российская экономика остается устойчивой, несмотря на... РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-15T08:02

2022-09-15T08:02

2022-09-14T11:05

радио "спутник в крыму"

общество

экономика

мнения

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал о главных стабилизирующих факторах, благодаря которым российская экономика остается устойчивой, несмотря на санкционное давление со стороны коллективного Запада и стран Европейского союза."Во внешней сфере экономика России имеет топливно-энергетико-сырьевую направленность. Западные аналитики думали, что это недостаток нашей экономики, а оказалось, что преимущество, которое заключается в том, что, во-первых, эти продукты нужны всем и всегда, независимо от состояния глобальной экономики, а во-вторых, это продукт производства высокотехнологичных компаний, впитывающих в себя все достижения научно-технического прогресса и применяют их в своем производственном цикле", – сказал он в эфире радио "Спутник в Крыму".Также Беляев отметил, что в настоящее время экономика России проходит адаптационный период, и судить об экономической ситуации по сокращению рабочих мест и приостановке работы некоторых предприятий нельзя."Экономика перестраивается и достаточно успешно", – убежден аналитик.Второй стабилизирующий фактор – это финансовая поддержка базовых отраслей экономики, например, морского и авиасообщения, а также предпринимательства."Финансовая поддержка отраслей экономики имеет решающее значение и оказывает сильное влияние на процессы стабилизации и движения вперед, – убежден специалист. – Поддержка направлена на развитие тех отраслей, на которых базируется экономика, которые в течение определенного времени были в таком подчиненном и не очень видном положении из-за чрезмерной опоры на Запад и надежды на их помощь".При этом Беляев отметил, что поддержка предприятий должна быть точечной и направлена на тех представителей отрасли, кто заинтересован в эффективной работе с учетом вызовов современности."Предприниматели ведут деятельность на свой страх и риск, и такая иждивенческая позиция "помогите нам, мы попали в трудное положение"…на мой взгляд к этому нужно подходить более осторожно и помогать тем предприятиям, которые готовы эффективно подстраиваться под новые условия, чем тем, кто рассчитывает на помощь от государства, и не готов к изменениям. Таким предприятиям не место в рыночной экономике", – заключил он.

https://crimea.ria.ru/20220912/putin-otsenil-ekonomicheskuyu-situatsiyu-v-rossii-1124479161.html

https://crimea.ria.ru/20220908/kak-popytki-ogranichit-eksport-otrazilis-na-neftegazovykh-dokhodakh-rossii-1124440299.html

https://crimea.ria.ru/20220818/ekspert-rasskazal-o-vliyanii-na-ekonomiku-kryma-novogo-kreditora-sez-1124197882.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, экономика, мнения, санкции против россии