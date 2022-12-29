https://crimea.ria.ru/20221229/pochemu-rossiya-vyigryvaet-ot-vvedeniya-potolka-tsen-na-neft--ekspert-1126179882.html

Почему Россия выигрывает от введения потолка цен на нефть – эксперт

Почему Россия выигрывает от введения потолка цен на нефть – эксперт - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Почему Россия выигрывает от введения потолка цен на нефть – эксперт

Россия входит в число основных бенефициаров от введения потолка цен на нефть, поскольку в условиях этих ограничений и ответного эмбарго Москвы "черное золото"... РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T03:33

2022-12-29T03:33

2022-12-29T03:33

россия

экономика

потолок цен на нефть из рф

российская нефть

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Россия входит в число основных бенефициаров от введения потолка цен на нефть, поскольку в условиях этих ограничений и ответного эмбарго Москвы "черное золото" будет дорожать. При этом РФ сможет свободно продавать нефть всем государствам, готовым приобретать ее по рыночным ценам. Такое мнение высказал политолог Вадим Петров.Во вторник президент России Владимир Путин пописал указ, запрещающий экспорт отечественной нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно предусматривается потолок цены. По нефти документ запрещает такие поставки с 1 февраля, а по нефтепродуктам дату определит правительство.Цену все равно определит рынок"Кому выгодно установление ценового потолка? В первую очередь Саудовской Аравии и России, поскольку именно мы сегодня определяем уровень реальных цен. Мы теперь будем в состоянии работать с теми странами, которые у нас купят нефть по любой реальной цене, лишь бы она определялась рынком, а не прихотью Евросоюза. Сразу подписания Путиным указа баррель нефти резко подорожал и на следующий день стоил уже 85 долларов, а потолок установлен на уровне 60 долларов. Какой смысл России продавать нефть на 30% дешевле ее реальной цены?", – сказал Петров в эфире радио "Спутник в Крыму".По мнению Петрова, российскую нефть с готовностью будет приобретать та же Индия, притом, что сегодня она покупает ее в объемах, которые в несколько раз превосходят российский экспорт в Европу. Кроме того, поставки будут идти в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии."Наша главная задача – как можно скорее строить инфраструктуру, которая позволит быстрее приблизить наши запасы нефти и газа к китайским границам, чтобы потом через них осуществлять поставки в другие страны", – отметил эксперт.Европа проигрывает при всех вариантахЕвропа, которая ввела эмбарго на поставки российской нефти, является главной проигравшей стороной, уверен политолог. По его мнению, чем дальше будет продолжаться эта ситуация, тем острее перед Западной Европой будет вставать необходимость поиска новых рынков для закупки сырья.Политолог прогнозирует, что с вступлением в силу решения о ценовом потолке с 1 февраля Европа не сможет обеспечить себя нефтепродуктами в достаточном объеме даже до весны."Единственный выход для них – либо любыми средствами отложить введение эмбарго, либо принять какие-то решения, которые позволят большинству стран обходить этот потолок", – убежден аналитик.

https://crimea.ria.ru/20221223/novak-ozvuchil-otvetnye-mery-rossii-na-vvedenie-potolka-tsen-na-neft-1126093025.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика, потолок цен на нефть из рф, российская нефть, санкции против россии