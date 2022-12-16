https://crimea.ria.ru/20221216/kakie-produkty-skoro-propadut-s-polok-rossiyskikh-magazinov-1125945975.html

Какие продукты скоро пропадут с полок российских магазинов

Какие продукты скоро пропадут с полок российских магазинов - РИА Новости Крым, 16.12.2022

Какие продукты скоро пропадут с полок российских магазинов

Член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха заявил, что продукция более двух тысяч брендов скоро исчезнет из российских магазинов. РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T21:03

2022-12-16T21:03

2022-12-16T21:03

новости

санкции против россии

экономика

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/1b/1121877811_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a5bcf510d778c4163a4204f129d82318.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха заявил, что продукция более двух тысяч брендов скоро исчезнет из российских магазинов."По имеющейся у меня информации, в скором времени товары одной из крупных компаний не будут продаваться в России. В нашей стране ее продукция представлена более чем двумя тысячами брендов", — сказал он в комментарии "Вечерней Москве".В частности, россияне больше не смогут купить растворимый кофе Nescafe, шоколад "Россия — щедрая душа", Kitkat, NUTS, каши "Быстров", приправы Maggi и другие привычные продукты. Также, по данным издания, в России уже иссякли запасы чипсов американского бренда Pringles.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля сообщил о начале спецоперации России по защите Донбасса и денацификации Украины. В ответ на действия РФ западные страны начали вводить комплексные жесткие санкции против Москвы и частных лиц. Под масштабные ограничения попали банковский сектор и импорт Россией высокотехнологичной продукции. Также многие компании и иностранные бренды заявили о приостановке или прекращении работы в стране.На фоне этого Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта в России на год. В связи с санкциями этот механизм сейчас используется для насыщения отечественного рынка в рамках параллельного импорта дефицитными и оригинальными товарами.Читайте также на РИА Новости Крым:Кока-колу в России будут продавать под новым названиемСладкое дело: грозит ли россиянам дефицит шоколадаФранцузские и итальянские бренды возобновят поставки косметики в РФ

https://crimea.ria.ru/20221107/frantsuzskie-i-italyanskie-brendy-vozobnovyat-postavki-kosmetiki-v-rf-1125255919.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, санкции против россии, экономика, россия, в мире