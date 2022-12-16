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Какие продукты скоро пропадут с полок российских магазинов - РИА Новости Крым, 16.12.2022
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Какие продукты скоро пропадут с полок российских магазинов
Какие продукты скоро пропадут с полок российских магазинов - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Какие продукты скоро пропадут с полок российских магазинов
Член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха заявил, что продукция более двух тысяч брендов скоро исчезнет из российских магазинов. РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T21:03
2022-12-16T21:03
новости
санкции против россии
экономика
россия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха заявил, что продукция более двух тысяч брендов скоро исчезнет из российских магазинов."По имеющейся у меня информации, в скором времени товары одной из крупных компаний не будут продаваться в России. В нашей стране ее продукция представлена более чем двумя тысячами брендов", — сказал он в комментарии "Вечерней Москве".В частности, россияне больше не смогут купить растворимый кофе Nescafe, шоколад "Россия — щедрая душа", Kitkat, NUTS, каши "Быстров", приправы Maggi и другие привычные продукты. Также, по данным издания, в России уже иссякли запасы чипсов американского бренда Pringles.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля сообщил о начале спецоперации России по защите Донбасса и денацификации Украины. В ответ на действия РФ западные страны начали вводить комплексные жесткие санкции против Москвы и частных лиц. Под масштабные ограничения попали банковский сектор и импорт Россией высокотехнологичной продукции. Также многие компании и иностранные бренды заявили о приостановке или прекращении работы в стране.На фоне этого Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта в России на год. В связи с санкциями этот механизм сейчас используется для насыщения отечественного рынка в рамках параллельного импорта дефицитными и оригинальными товарами.Читайте также на РИА Новости Крым:Кока-колу в России будут продавать под новым названиемСладкое дело: грозит ли россиянам дефицит шоколадаФранцузские и итальянские бренды возобновят поставки косметики в РФ
https://crimea.ria.ru/20221107/frantsuzskie-i-italyanskie-brendy-vozobnovyat-postavki-kosmetiki-v-rf-1125255919.html
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РИА Новости Крым
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новости, санкции против россии, экономика, россия, в мире
Какие продукты скоро пропадут с полок российских магазинов

Эксперт Илюха рассказал, какие продукты скоро пропадут с полок магазинов

21:03 16.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ торговом центре
В торговом центре - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха заявил, что продукция более двух тысяч брендов скоро исчезнет из российских магазинов.
"По имеющейся у меня информации, в скором времени товары одной из крупных компаний не будут продаваться в России. В нашей стране ее продукция представлена более чем двумя тысячами брендов", — сказал он в комментарии "Вечерней Москве".
В частности, россияне больше не смогут купить растворимый кофе Nescafe, шоколад "Россия — щедрая душа", Kitkat, NUTS, каши "Быстров", приправы Maggi и другие привычные продукты. Также, по данным издания, в России уже иссякли запасы чипсов американского бренда Pringles.
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Президент РФ Владимир Путин 24 февраля сообщил о начале спецоперации России по защите Донбасса и денацификации Украины. В ответ на действия РФ западные страны начали вводить комплексные жесткие санкции против Москвы и частных лиц. Под масштабные ограничения попали банковский сектор и импорт Россией высокотехнологичной продукции. Также многие компании и иностранные бренды заявили о приостановке или прекращении работы в стране.
На фоне этого Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта в России на год. В связи с санкциями этот механизм сейчас используется для насыщения отечественного рынка в рамках параллельного импорта дефицитными и оригинальными товарами.
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