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Сладкое дело: грозит ли россиянам дефицит шоколада - РИА Новости Крым, 17.08.2022
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Сладкое дело: грозит ли россиянам дефицит шоколада
Сладкое дело: грозит ли россиянам дефицит шоколада - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Сладкое дело: грозит ли россиянам дефицит шоколада
Отечественные предприятия способны полностью обеспечить потребности россиян в кондитерских изделиях, в том числе в шоколаде. Об этом заявили в Минсельхозе РФ,... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T07:26
2022-08-17T07:26
экономика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Отечественные предприятия способны полностью обеспечить потребности россиян в кондитерских изделиях, в том числе в шоколаде. Об этом заявили в Минсельхозе РФ, комментируя сообщение об уходе с российского рынка швейцарского производителя шоколада Lindt &amp; Sprüngli.В Минсельхозе отметили, что продукция группы компаний Lindt &amp; Sprüngli занимает незначительную долю российского рынка в высоком ценовом сегменте. При этом многие отечественные компании производят премиальный шоколад, не уступающий иностранным брендам по вкусовым характеристикам и качеству."Таким образом, уход отдельного зарубежного производителя не приведет к сокращению ассортимента и даст возможность российским маркам занять освободившуюся нишу", – заключили в ведомстве.
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экономика, общество
Сладкое дело: грозит ли россиянам дефицит шоколада

Минсельхоз РФ: российские заводы полностью покрывают внутреннюю потребность в шоколаде

07:26 17.08.2022
 
© Фото: pixabay.comШоколад
Шоколад
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Отечественные предприятия способны полностью обеспечить потребности россиян в кондитерских изделиях, в том числе в шоколаде. Об этом заявили в Минсельхозе РФ, комментируя сообщение об уходе с российского рынка швейцарского производителя шоколада Lindt & Sprüngli.
"Производственные мощности российских предприятий кондитерской отрасли позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности, в том числе в шоколаде. За последние годы наша страна стала одним из мировых лидеров в этом сегменте и заметным игроком на экспортных рынках", – говорится в комментарии министерства.
В Минсельхозе отметили, что продукция группы компаний Lindt & Sprüngli занимает незначительную долю российского рынка в высоком ценовом сегменте. При этом многие отечественные компании производят премиальный шоколад, не уступающий иностранным брендам по вкусовым характеристикам и качеству.
"Таким образом, уход отдельного зарубежного производителя не приведет к сокращению ассортимента и даст возможность российским маркам занять освободившуюся нишу", – заключили в ведомстве.
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