https://crimea.ria.ru/20220817/sladkoe-delo-grozit-li-rossiyanam-defitsit-shokolada-1124189214.html

Сладкое дело: грозит ли россиянам дефицит шоколада

Сладкое дело: грозит ли россиянам дефицит шоколада - РИА Новости Крым, 17.08.2022

Сладкое дело: грозит ли россиянам дефицит шоколада

Отечественные предприятия способны полностью обеспечить потребности россиян в кондитерских изделиях, в том числе в шоколаде. Об этом заявили в Минсельхозе РФ,... РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T07:26

2022-08-17T07:26

2022-08-17T07:26

экономика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Отечественные предприятия способны полностью обеспечить потребности россиян в кондитерских изделиях, в том числе в шоколаде. Об этом заявили в Минсельхозе РФ, комментируя сообщение об уходе с российского рынка швейцарского производителя шоколада Lindt & Sprüngli.В Минсельхозе отметили, что продукция группы компаний Lindt & Sprüngli занимает незначительную долю российского рынка в высоком ценовом сегменте. При этом многие отечественные компании производят премиальный шоколад, не уступающий иностранным брендам по вкусовым характеристикам и качеству."Таким образом, уход отдельного зарубежного производителя не приведет к сокращению ассортимента и даст возможность российским маркам занять освободившуюся нишу", – заключили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20190711/1116988736.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество