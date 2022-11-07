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Французские и итальянские бренды возобновят поставки косметики в РФ - РИА Новости Крым, 07.11.2022
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Французские и итальянские бренды возобновят поставки косметики в РФ
Французские и итальянские бренды возобновят поставки косметики в РФ - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Французские и итальянские бренды возобновят поставки косметики в РФ
Бренды Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase готовы возобновить поставки своей продукции в Россию, поэтому введен запрет на их... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T08:48
2022-11-07T08:52
российская федерация (россия, рф)
санкции против россии
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Бренды Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase готовы возобновить поставки своей продукции в Россию, поэтому введен запрет на их параллельный импорт. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минпромторга пишет РИА Новости."Указанные бренды внесены в исключения и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию", - сообщили в министерстве.Отмечается, что исключения вступают в силу через три месяца, что дает возможность реализовать уже купленную по параллельному импорту парфюмерию и косметику.Бренды были внесены в список параллельного импорта в начале августа. При этом еще в мае глава ведомства Денис Мантуров сообщал о переговорах по возобновлению поставок косметической продукции ведущих производителей.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта в России на год. В связи с санкциями этот механизм сейчас используется для насыщения рынка России в рамках параллельного импорта дефицитными и оригинальными товарами.
https://crimea.ria.ru/20220514/ekspert-nazvala-strany-kotorym-budet-vygoden-parallelnyy-import-1123230676.html
https://crimea.ria.ru/20220507/ekonomist-poyasnil-smysl-parallelnogo-importa-1123156419.html
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российская федерация (россия, рф), санкции против россии, экономика
Французские и итальянские бренды возобновят поставки косметики в РФ

Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani возобновят поставки косметики в Россию

08:48 07.11.2022 (обновлено: 08:52 07.11.2022)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкАкция "Черная Пятница". Архивное фото
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© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Бренды Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase готовы возобновить поставки своей продукции в Россию, поэтому введен запрет на их параллельный импорт. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минпромторга пишет РИА Новости.
"Указанные бренды внесены в исключения и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию", - сообщили в министерстве.
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Отмечается, что исключения вступают в силу через три месяца, что дает возможность реализовать уже купленную по параллельному импорту парфюмерию и косметику.
Бренды были внесены в список параллельного импорта в начале августа. При этом еще в мае глава ведомства Денис Мантуров сообщал о переговорах по возобновлению поставок косметической продукции ведущих производителей.
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Российская Федерация (Россия, РФ)Санкции против РоссииЭкономика
 
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