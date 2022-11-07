https://crimea.ria.ru/20221107/frantsuzskie-i-italyanskie-brendy-vozobnovyat-postavki-kosmetiki-v-rf-1125255919.html

Французские и итальянские бренды возобновят поставки косметики в РФ

Французские и итальянские бренды возобновят поставки косметики в РФ - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Французские и итальянские бренды возобновят поставки косметики в РФ

Бренды Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase готовы возобновить поставки своей продукции в Россию, поэтому введен запрет на их... РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T08:48

2022-11-07T08:48

2022-11-07T08:52

российская федерация (россия, рф)

санкции против россии

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Бренды Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase готовы возобновить поставки своей продукции в Россию, поэтому введен запрет на их параллельный импорт. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минпромторга пишет РИА Новости."Указанные бренды внесены в исключения и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию", - сообщили в министерстве.Отмечается, что исключения вступают в силу через три месяца, что дает возможность реализовать уже купленную по параллельному импорту парфюмерию и косметику.Бренды были внесены в список параллельного импорта в начале августа. При этом еще в мае глава ведомства Денис Мантуров сообщал о переговорах по возобновлению поставок косметической продукции ведущих производителей.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта в России на год. В связи с санкциями этот механизм сейчас используется для насыщения рынка России в рамках параллельного импорта дефицитными и оригинальными товарами.

https://crimea.ria.ru/20220514/ekspert-nazvala-strany-kotorym-budet-vygoden-parallelnyy-import-1123230676.html

https://crimea.ria.ru/20220507/ekonomist-poyasnil-smysl-parallelnogo-importa-1123156419.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), санкции против россии, экономика