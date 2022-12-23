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Новак озвучил ответные меры России на введение потолка цен на нефть
Новак озвучил ответные меры России на введение потолка цен на нефть - РИА Новости Крым, 23.12.2022
Новак озвучил ответные меры России на введение потолка цен на нефть
Россия в качестве ответной меры на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые намерены требовать соблюдение этого пункта... РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T10:17
2022-12-23T10:17
2022-12-23T10:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Россия в качестве ответной меры на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые намерены требовать соблюдение этого пункта контракта. Об этом со ссылкой на вице-премьера Александра Новака сообщает РИА Новости.По его словам, соответствующий указ президента уже готовится.Новак также проинформировал, что Россия готова в случае чего пойти на частичное сокращение нефтедобычи, оно может быть в пределах 5-7 процентов.Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть в понедельник-вторник.Нефтяные санкции стран Запада действуют с 5 декабря - Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках. Они установили потолок в 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставки российских товаров в ЕС в этом году выросли в 1,5 раза – ПутинПутин сравнил цены на газ в Европе и Евразийском союзеПриведет ли "нефтяной потолок" к подорожанию бензина в России – эксперт
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РИА Новости Крым
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новости, россия, экономика, санкции против россии, европейский союз, в мире, политика
Новак озвучил ответные меры России на введение потолка цен на нефть
Новак: Россия запретит поставки нефти в страны, которые потребуют соблюдения потолка цен
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Россия в качестве ответной меры на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые намерены требовать соблюдение этого пункта контракта. Об этом со ссылкой на вице-премьера Александра Новака сообщает РИА Новости.
По его словам, соответствующий указ президента уже готовится.
"В рамках этого указа — запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолка цен, который введен Евросоюзом", — пояснил зампред.
Новак также проинформировал, что Россия готова в случае чего пойти на частичное сокращение нефтедобычи, оно может быть в пределах 5-7 процентов.
"В начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500-700 тысяч баррелей в сутки. Это для нас примерно пять — семь процентов", — добавил он.
Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть в понедельник-вторник.
Нефтяные санкции стран Запада действуют с 5 декабря - Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках. Они установили потолок в 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.
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