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Путин разрешил расчеты в валюте с недружественными странами
Путин разрешил расчеты в валюте с недружественными странами - РИА Новости Крым, 31.12.2022
Путин разрешил расчеты в валюте с недружественными странами
Президент России Владимир Путин разрешил расчеты в иностранной валюте с недружественными странами с случае оплаты или взыскании задолженности за поставки... РИА Новости Крым, 31.12.2022
2022-12-31T11:17
2022-12-31T11:17
2022-12-31T11:17
владимир путин (политик)
экономика
новости
россия
газ
потолок цен на газ
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин разрешил расчеты в иностранной валюте с недружественными странами с случае оплаты или взыскании задолженности за поставки российского газа. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации."Расчеты между российским поставщиком и иностранным покупателем при взыскании задолженности или погашении им задолженности перед российским поставщиком по контракту, поставка по которому осуществлена в полном объеме в соответствии с условиями такого контракта или прекращена на основании подпункта "б" пункта 1 настоящего указа, могут производиться в иностранной валюте, указанной в таком контракте", — говорится в новом документе.Оплату необходимо производить на специальный счет поставщика, открытый уполномоченным банком в указанной в контракте иностранной валюте.Министры энергетики стран Евросоюза ранее согласовали создание механизма коррекции рынка газа, который планируется применять с февраля на всех виртуальных площадках торговли газом в ЕС. Но на внебиржевые сделки он не распространяется. Как отметил Владимир Путин, попытка административного регулирования цен ни к чему хорошему не приведет ни в газовой сфере, ни в нефтяной. И если это нарушит контракты "Газпрома" с контрагентами, то Москва оставляет за собой право на ответ, отметил президент.В марте российский лидер заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Москва будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия вышла на рекордные объемы поставок нефти и газа в КитайПочему экономика России устояла под санкциями Запада – экономистПутин оценил экономическую ситуацию в России
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владимир путин (политик), экономика, новости, россия, газ, потолок цен на газ, санкции против россии
Путин разрешил расчеты в валюте с недружественными странами
Путин разрешил расчеты в валюте с недружественными странами при оплате долгов за газ
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин разрешил расчеты в иностранной валюте с недружественными странами с случае оплаты или взыскании задолженности за поставки российского газа. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Этот документ дополняет изданный в конце марта указ, который установил порядок оплаты за российский газ в рублях с покупателями из недружественных государств. Согласно установленным изменениям, если покупатель передал обязательство по оплате другому лицу, то оно исполняет его также в таком же порядке.
"Расчеты между российским поставщиком и иностранным покупателем при взыскании задолженности или погашении им задолженности перед российским поставщиком по контракту, поставка по которому осуществлена в полном объеме в соответствии с условиями такого контракта или прекращена на основании подпункта "б" пункта 1 настоящего указа, могут производиться в иностранной валюте, указанной в таком контракте", — говорится в новом документе.
Оплату необходимо производить на специальный счет поставщика, открытый уполномоченным банком в указанной в контракте иностранной валюте.
Министры энергетики стран Евросоюза ранее согласовали создание механизма коррекции рынка газа, который планируется применять с февраля на всех виртуальных площадках торговли газом в ЕС. Но на внебиржевые сделки он не распространяется. Как отметил Владимир Путин, попытка административного регулирования цен ни к чему хорошему не приведет ни в газовой сфере, ни в нефтяной. И если это нарушит контракты "Газпрома" с контрагентами, то Москва оставляет за собой право на ответ, отметил президент.
В марте российский лидер заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Москва будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
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