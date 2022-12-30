https://crimea.ria.ru/20221230/putin-rossiya-vyshla-na-rekordnye-obemy-postavok-nefti-i-gaza-v-kitay-1126212971.html
Путин: Россия вышла на рекордные объемы поставок нефти и газа в Китай
Путин: Россия вышла на рекордные объемы поставок нефти и газа в Китай - РИА Новости Крым, 30.12.2022
Путин: Россия вышла на рекордные объемы поставок нефти и газа в Китай
Поставки российских энергоносителей в Китай вышли на беспрецедентные объемы, по итогам года РФ стала одним из лидеров по экспорту в КНР нефти. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-30T12:33
2022-12-30T12:33
2022-12-30T12:33
владимир путин (политик)
си цзиньпин (председатель кнр)
китай
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Поставки российских энергоносителей в Китай вышли на беспрецедентные объемы, по итогам года РФ стала одним из лидеров по экспорту в КНР нефти. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в режиме видеоконференции.Он отметил, что по восточному маршруту 1 декабря направлено 13,8 млрд кубометров газа, причем в декабре превышение суточных контрактных обязательств достигло 18%. В следующем году РФ намерена нарастить объемы прокачки газа, заверил российский лидер.Путин добавил, что двум странам удалось обеспечить рекордно высокие темпы роста взаимного товарооборота. По итогам года он увеличится примерно на 25%.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), китай, россия, газ, политика
Путин: Россия вышла на рекордные объемы поставок нефти и газа в Китай
Путин: по итогам года Россия стала одним из лидеров по поставкам нефти в Китай
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Поставки российских энергоносителей в Китай вышли на беспрецедентные объемы, по итогам года РФ стала одним из лидеров по экспорту в КНР нефти. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в режиме видеоконференции.
"На беспрецедентные объемы вышли поставки энергоносителей. По итогам этого года Россия стала одним из лидеров по экспорту в Китай нефти. Уже сегодня мы на втором месте по поставкам трубопроводного газа в Китай и на четвертом – по объемам ввозимого сжиженного природного газа", — сказал Путин.
Он отметил, что по восточному маршруту 1 декабря направлено 13,8 млрд кубометров газа, причем в декабре превышение суточных контрактных обязательств достигло 18%. В следующем году РФ намерена нарастить объемы прокачки газа, заверил российский лидер.
Путин добавил, что двум странам удалось обеспечить рекордно высокие темпы роста взаимного товарооборота. По итогам года он увеличится примерно на 25%.
"При такой динамике установленную нами к 2024 году целевую планку в 200 миллиардов долларов мы сможем достигнуть досрочно", – сказал глава российского государства.