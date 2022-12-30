https://crimea.ria.ru/20221230/putin-rossiya-vyshla-na-rekordnye-obemy-postavok-nefti-i-gaza-v-kitay-1126212971.html

Путин: Россия вышла на рекордные объемы поставок нефти и газа в Китай

Путин: Россия вышла на рекордные объемы поставок нефти и газа в Китай - РИА Новости Крым, 30.12.2022

Путин: Россия вышла на рекордные объемы поставок нефти и газа в Китай

Поставки российских энергоносителей в Китай вышли на беспрецедентные объемы, по итогам года РФ стала одним из лидеров по экспорту в КНР нефти. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 30.12.2022

2022-12-30T12:33

2022-12-30T12:33

2022-12-30T12:33

владимир путин (политик)

си цзиньпин (председатель кнр)

китай

россия

газ

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Поставки российских энергоносителей в Китай вышли на беспрецедентные объемы, по итогам года РФ стала одним из лидеров по экспорту в КНР нефти. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в режиме видеоконференции.Он отметил, что по восточному маршруту 1 декабря направлено 13,8 млрд кубометров газа, причем в декабре превышение суточных контрактных обязательств достигло 18%. В следующем году РФ намерена нарастить объемы прокачки газа, заверил российский лидер.Путин добавил, что двум странам удалось обеспечить рекордно высокие темпы роста взаимного товарооборота. По итогам года он увеличится примерно на 25%.

https://crimea.ria.ru/20221230/rossiya-namerena-ukreplyat-voennoe-sotrudnichestvo-s-kitaem--putin-1126212685.html

китай

россия

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2022

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владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), китай, россия, газ, политика