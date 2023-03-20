https://crimea.ria.ru/20230320/medvedev-predrek-mrachnyy-zakat-sistemy-mezhdunarodnykh-otnosheniy-1127652314.html

Медведев предрек "мрачный закат" системы международных отношений

Медведев предрек "мрачный закат" системы международных отношений - РИА Новости Крым, 20.03.2023

Медведев предрек "мрачный закат" системы международных отношений

Решение Международного уголовного суда (МУС) выписать ордер на "арест" президента России Владимира Путина приведет к чудовищным последствиям для международного... РИА Новости Крым, 20.03.2023

2023-03-20T10:05

2023-03-20T10:05

2023-03-20T10:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Решение Международного уголовного суда (МУС) выписать ордер на "арест" президента России Владимира Путина приведет к чудовищным последствиям для международного права. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Несколькими днями ранее досудебная палата МУС выписала ордер на "арест" Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в причастности к "незаконному вывозу детей с Украины". В Кремле заявили, что любые заявления МУС Москва считает ничтожными и необоснованными.По его словам, главный порок системы международного публичного права в ее неэффективности. На сегодняшний день страны не хотят исполнять "ангажированные акты Генассамблеи ООН", ветируют решения Совбеза и покидают институты организации, констатировал он. "Причина в их несправедливости, которая основана на недопустимости принуждения группой стран-суверенов таких же суверенных государств", - пояснил Медведев.По мнению политика, теперь никто не будет обращаться в международные органы, отдавая предпочтение договорам между собой, а решения ООН и других структур "будут трещать по швам". "Наступает мрачный закат всей системы международных отношений. Доверие исчерпано", - подытожил Медведев.Ранее глава Минюста Германии Марко Бушман заявил, что российского лидера Владимира Путина арестуют по запросу МУС, если он посетит немецкие территории.В свою очередь посол России в Германии Сергей Нечаев на официальном Telegram-канале посольства назвал безответственными публичные высказывания некоторых немецких политиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Международный уголовный суд выдал ордер на "арест" ПутинаВ Кремле прокомментировали решение МУС об ордере на "арест" ПутинаСуд в Гааге встал на путь самоликвидации – сенатор

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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