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Суд в Гааге встал на путь самоликвидации – сенатор - РИА Новости Крым, 17.03.2023
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Суд в Гааге встал на путь самоликвидации – сенатор
Суд в Гааге встал на путь самоликвидации – сенатор - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Суд в Гааге встал на путь самоликвидации – сенатор
Ордер Международного уголовного суда (МУС) в Гааге не имеет никаких правовых оснований и последствий. А сама организация встала на путь самоликвидации. Такое... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T19:54
2023-03-17T19:54
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гаага
владимир путин (политик)
андрей клишас
в мире
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Ордер Международного уголовного суда (МУС) в Гааге не имеет никаких правовых оснований и последствий. А сама организация встала на путь самоликвидации. Такое мнение высказал сенатор РФ, доктор юридических наук Андрей Клишас.В пятницу досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой по подозрению в "незаконной депортации детей и их незаконном перемещении с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию".Сенатор также выразил уверенность, что России нужно немедленно выдать ордер на арест всех "судей" МУС.Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что Москва не признает МУС и его юрисдикцию. Он отметил, что на протяжении длительного времени ни какие-либо международные судейские органы, ни другие члены международного сообщества не удосужились обращать внимание на разрушение гражданской инфраструктуры, на убийства гражданских людей, которые украинские националисты устраивали на Донбассе.Читайте также на РИА Новости Крым:Международный уголовный суд выдал ордер на "арест" Путина"Политический заказ": в МИД РФ оценили вердикт Гаагского судаМеждународный суд ООН потребовал от РФ остановить операцию на Украине
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россия, гаага, владимир путин (политик), андрей клишас, в мире, политика, мария львова-белова, нидерланды, новости, международный уголовный суд
Суд в Гааге встал на путь самоликвидации – сенатор

Сенатор Клишас: ордером на "арест" Путина суд в Гааге встал на путь самоликвидации

19:54 17.03.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСенатор РФ, доктор юридических наук Андрей Клишас
Сенатор РФ, доктор юридических наук Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Ордер Международного уголовного суда (МУС) в Гааге не имеет никаких правовых оснований и последствий. А сама организация встала на путь самоликвидации. Такое мнение высказал сенатор РФ, доктор юридических наук Андрей Клишас.
В пятницу досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой по подозрению в "незаконной депортации детей и их незаконном перемещении с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию".
"Ордер МУС не имеет никаких правовых оснований и последствий. Сейчас юрисдикцию МУС не признают не только Россия, но и ряд государств, членов СБ (Совета Безопасности – ред.) ООН. Приняв столь абсурдное решение, МУС встал на путь самоликвидации", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
Сенатор также выразил уверенность, что России нужно немедленно выдать ордер на арест всех "судей" МУС.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что Москва не признает МУС и его юрисдикцию. Он отметил, что на протяжении длительного времени ни какие-либо международные судейские органы, ни другие члены международного сообщества не удосужились обращать внимание на разрушение гражданской инфраструктуры, на убийства гражданских людей, которые украинские националисты устраивали на Донбассе.
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РоссияГаагаВладимир Путин (политик)Андрей КлишасВ миреПолитикаМария Львова-БеловаНидерландыНовостиМеждународный уголовный суд
 
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