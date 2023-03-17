https://crimea.ria.ru/20230317/sud-v-gaage-vstal-na-put-samolikvidatsii--senator-1127620107.html

Суд в Гааге встал на путь самоликвидации – сенатор

Суд в Гааге встал на путь самоликвидации – сенатор - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Суд в Гааге встал на путь самоликвидации – сенатор

Ордер Международного уголовного суда (МУС) в Гааге не имеет никаких правовых оснований и последствий. А сама организация встала на путь самоликвидации. Такое... РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T19:54

2023-03-17T19:54

2023-03-17T19:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Ордер Международного уголовного суда (МУС) в Гааге не имеет никаких правовых оснований и последствий. А сама организация встала на путь самоликвидации. Такое мнение высказал сенатор РФ, доктор юридических наук Андрей Клишас.В пятницу досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой по подозрению в "незаконной депортации детей и их незаконном перемещении с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию".Сенатор также выразил уверенность, что России нужно немедленно выдать ордер на арест всех "судей" МУС.Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что Москва не признает МУС и его юрисдикцию. Он отметил, что на протяжении длительного времени ни какие-либо международные судейские органы, ни другие члены международного сообщества не удосужились обращать внимание на разрушение гражданской инфраструктуры, на убийства гражданских людей, которые украинские националисты устраивали на Донбассе.Читайте также на РИА Новости Крым:Международный уголовный суд выдал ордер на "арест" Путина"Политический заказ": в МИД РФ оценили вердикт Гаагского судаМеждународный суд ООН потребовал от РФ остановить операцию на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гаага, владимир путин (политик), андрей клишас, в мире, политика, мария львова-белова, нидерланды, новости, международный уголовный суд