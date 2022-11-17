https://crimea.ria.ru/20221117/politicheskiy-zakaz-v-mid-rf-otsenili-verdikt-gaagskogo-suda-1125425166.html

"Политический заказ": в МИД РФ оценили вердикт Гаагского суда

"Политический заказ": в МИД РФ оценили вердикт Гаагского суда - РИА Новости Крым, 17.11.2022

"Политический заказ": в МИД РФ оценили вердикт Гаагского суда

Судебное разбирательство и сам вердикт Гаагского суда по делу об инциденте с "Боингом" MH17 свидетельствует о политическом заказе для безусловного обвинения... РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T21:13

2022-11-17T21:13

2022-11-17T21:37

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Судебное разбирательство и сам вердикт Гаагского суда по делу об инциденте с "Боингом" MH17 свидетельствует о политическом заказе для безусловного обвинения России, при этом является серьезным репутационным ударом по всей судебной системе Нидерландов. Об этом заявили в МИД РФ, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.Окружной суд в Гааге 17 ноября вынес вердикт по делу о сбитом в небе над восточной Украиной летом 2014 года малазийском "Боинге" MH17, назвав виновными в гибели почти 300 пассажиров судна трех человек: двух граждан РФ – Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, а также гражданина Украины Леонида Харченко, приговорив их к пожизненному заключению. Четвертый обвиняемый – гражданин России Олег Пулатов был объявлен невиновным.В ведомстве обратили внимание на то, что обвинены были только те, чьи интересы в суде не представляли адвокаты: "опровергнуть доводы защиты Олега Пулатова суд не смог и был вынужден оправдать его".При этом и ход, и итоги разбирательства свидетельствует о том, что в основе суда "лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности России к трагедии"."Суду же была отведена роль статиста, задачей которого являлась подгонка соответствующей доказательной базы под обвинительный приговор и пренебрежение противоречащими ему фактами", – отметили в МИДе.И отметили, что этот суд "имеет все шансы стать одним из самых скандальных в истории судопроизводства", учитывая все странности, неувязки и сомнительные доводы обвинения, которые несмотря ни на что легли в основу вердикта.Доказательством тому служит оставшийся без внимания суда факт того, что все выводы голландской прокуратуры построены на показаниях засекреченных анонимных свидетелей, а также сведениях и материалах сомнительного происхождения, переданных от заинтересованной стороны – СБУ, которую не раз уличали в даче ложной и противоречивой информации.При этом не были учтены доводы защиты об отсутствии убедительных доказательств и показания привлеченных ею свидетелей, рассекреченные Минобороны РФ документы, свидетельствующие о передаче на Украину ракеты, серийный номер которой совпадает с найденным на обломках на месте крушения. Проигнорированы также первичные данные с российских радаров, доклады концерна "Алмаз-Антей" и итоги натурного эксперимента, подтвердившего, что ракету запустили из района, подконтрольного ВСУ.При этом снимки спутников США, сделанные в день авиакатастрофы, Вашингтон предоставлять суду отказался. Ничего не предоставила и Украина: ни данных радаров, ни записей переговоров служб слежения за полетами. "Более того, работавшие в тот день украинские диспетчеры, которые могли бы пролить свет на обстоятельства трагедии, бесследно исчезли", – подчеркнули в ведомстве. В МИД РФ выразили глубокое сожаление в связи с тем, что суд Гааги "пренебрег принципами беспристрастного правосудия в угоду текущей политической конъюнктуре, нанеся тем самым серьезный репутационный удар по всей судебной системе Нидерландов".

https://crimea.ria.ru/20221117/sud-v-gaage-vynes-reshenie-po-sbitomu-malaziyskomu-boingu-mh17-1125420224.html

https://crimea.ria.ru/20200608/V-seti-poyavilis-novye-podrobnosti-o-krushenii-reysa-MN17-na-Ukraine-1118371679.html

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