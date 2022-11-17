https://crimea.ria.ru/20221117/sud-v-gaage-vynes-reshenie-po-sbitomu-malaziyskomu-boingu-mh17-1125420224.html

Суд в Гааге вынес решение по сбитому малазийскому "Боингу" MH17

Суд в Гааге вынес решение по сбитому малазийскому "Боингу" MH17 - РИА Новости Крым, 17.11.2022

Суд в Гааге вынес решение по сбитому малазийскому "Боингу" MH17

Нидерландский суд установил, что ЗРК "Бук", из которого был сбит малайзийский Boeing MH17, находился под Первомайским в Донбассе, контролируемом на тот момент... РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T17:35

2022-11-17T17:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Нидерландский суд установил, что ЗРК "Бук", из которого был сбит малайзийский Boeing MH17, находился под Первомайским в Донбассе, контролируемом на тот момент Донецкой Народной Республикой. Об этом сообщает РИА Новости.Суд утверждает, что ночь с 16 на 17 июля "бойцы ДНР привезли "Бук" из Российской Федерации", а после пуска якобы "быстро отвезли обратно в Россию"."Потребность в подобной ПВО существовала уже довольно давно. После тяжелых боев 16 июля 2014 года, в ходе которых ДНР понесли тяжелые потери и не могли защищаться от нападения с воздуха, это система была очень востребована. После того, как стало ясно, что данное крушение произошло вследствие использования ЗРК "Бук", его быстро вывезли Россию, в ожидании того, что таким образом можно предотвратить международный скандал", - сказал Стинхейс.По его словам, суд счел достоверными все перехваченные телефонные переговоры с участием обвиняемых по делу MH17.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Обвинение предъявлено россиянам Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://crimea.ria.ru/20210722/Rossiya-obvinila-Ukrainu-v-krushenii-Boeing-MH17-1119826359.html

https://crimea.ria.ru/20200609/Sledstvie-po-krusheniyuBoeingMH-17-ne-poluchilo-dannye-radarov-Ukrainy-1118377354.html

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