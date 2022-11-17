Рейтинг@Mail.ru
Суд в Гааге вынес решение по сбитому малазийскому "Боингу" MH17 - РИА Новости Крым, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221117/sud-v-gaage-vynes-reshenie-po-sbitomu-malaziyskomu-boingu-mh17-1125420224.html
Суд в Гааге вынес решение по сбитому малазийскому "Боингу" MH17
Суд в Гааге вынес решение по сбитому малазийскому "Боингу" MH17 - РИА Новости Крым, 17.11.2022
Суд в Гааге вынес решение по сбитому малазийскому "Боингу" MH17
Нидерландский суд установил, что ЗРК "Бук", из которого был сбит малайзийский Boeing MH17, находился под Первомайским в Донбассе, контролируемом на тот момент... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T17:35
2022-11-17T19:02
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/11/1125421270_0:30:1024:606_1920x0_80_0_0_8aa2e6db0f29dc891d545c1767664e84.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Нидерландский суд установил, что ЗРК "Бук", из которого был сбит малайзийский Boeing MH17, находился под Первомайским в Донбассе, контролируемом на тот момент Донецкой Народной Республикой. Об этом сообщает РИА Новости.Суд утверждает, что ночь с 16 на 17 июля "бойцы ДНР привезли "Бук" из Российской Федерации", а после пуска якобы "быстро отвезли обратно в Россию"."Потребность в подобной ПВО существовала уже довольно давно. После тяжелых боев 16 июля 2014 года, в ходе которых ДНР понесли тяжелые потери и не могли защищаться от нападения с воздуха, это система была очень востребована. После того, как стало ясно, что данное крушение произошло вследствие использования ЗРК "Бук", его быстро вывезли Россию, в ожидании того, что таким образом можно предотвратить международный скандал", - сказал Стинхейс.По его словам, суд счел достоверными все перехваченные телефонные переговоры с участием обвиняемых по делу MH17.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Обвинение предъявлено россиянам Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
https://crimea.ria.ru/20210722/Rossiya-obvinila-Ukrainu-v-krushenii-Boeing-MH17-1119826359.html
https://crimea.ria.ru/20200609/Sledstvie-po-krusheniyuBoeingMH-17-ne-poluchilo-dannye-radarov-Ukrainy-1118377354.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/11/1125421270_91:0:1002:683_1920x0_80_0_0_f87134fa28e4314dd42d7acdc5013825.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, новости
Суд в Гааге вынес решение по сбитому малазийскому "Боингу" MH17

Суд в Гааге: "Боинг" MH17 был сбит из ЗРК "Бук", привезенного с территории России

17:35 17.11.2022 (обновлено: 19:02 17.11.2022)
 
© AP Photo Phil NijhuisЗаседание суда Гааги по делу о рейсе 17 Malaysia Airlines
Заседание суда Гааги по делу о рейсе 17 Malaysia Airlines - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo Phil Nijhuis
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Нидерландский суд установил, что ЗРК "Бук", из которого был сбит малайзийский Boeing MH17, находился под Первомайским в Донбассе, контролируемом на тот момент Донецкой Народной Республикой. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы установили, что самолет рейса MH17 был сбит ракетой из ЗРК "Бук", запущенной со стороны поля в населенном пункте Первомайское", - сказал председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
Суд утверждает, что ночь с 16 на 17 июля "бойцы ДНР привезли "Бук" из Российской Федерации", а после пуска якобы "быстро отвезли обратно в Россию".
Брифинг Министерства обороны РФ по крушению Боинга-777 - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля 2021, 11:01
Россия обвинила Украину в крушении Boeing MH17
"Потребность в подобной ПВО существовала уже довольно давно. После тяжелых боев 16 июля 2014 года, в ходе которых ДНР понесли тяжелые потери и не могли защищаться от нападения с воздуха, это система была очень востребована. После того, как стало ясно, что данное крушение произошло вследствие использования ЗРК "Бук", его быстро вывезли Россию, в ожидании того, что таким образом можно предотвратить международный скандал", - сказал Стинхейс.
По его словам, суд счел достоверными все перехваченные телефонные переговоры с участием обвиняемых по делу MH17.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Обвинение предъявлено россиянам Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко.
Пулатова суд признал невиновным, поскольку, по словам судьи, "нет доказательств, что он имел отношение к использованию "Бука". Гиркина, Дубинского и Харченко суд признал "соучастниками преступления" и счел их виновными по двум пунктам: "уничтожение самолета и убийство 298 его пассажиров".
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Поисковые работы на месте крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска - РИА Новости, 1920, 09.06.2020
9 июня 2020, 21:49
Следствие по крушению Boeing MH-17 не получило данные радаров Украины
Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.
Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.
МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
 
В миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:01Порошенко сделал признание Вовану и Лексусу о Минских соглашениях
18:50"Ни копейки больше": в США ответили на слова Зеленского о ракете в Польше
18:24Власти запретили вывоз спецтехники из Херсонской области
18:03ВСУ ударили по жилому району в ЛНР, есть погибшие
17:35Суд в Гааге вынес решение по сбитому малазийскому "Боингу" MH17
17:02В Херсоне украинские боевики казнили 39 пророссийских активистов
16:52В Крыму трактор смял легковушку – пострадал 9-летний ребенок
16:46ВСУ перебрасывают на запорожское направление тысячи военных и технику
16:35Как в Крыму спасают недоношенных детей: возможности неонатологов
16:25В Симферополе в многоэтажке взорвался газ, есть пострадавшие
16:21Власти ЛНР ответили на вопрос об эвакуации населения
16:12В МИД РФ прокомментировали принятие резолюции ООН по Крыму
16:10Жители Херсонщины смогут получить сертификат на жилье в Севастополе
16:06Два американских радиолокатора уничтожено ВС РФ в зоне СВО
15:58РНКБ в 2022 году выдал экспресс-гарантии для бизнеса на 1 млрд рублей
15:45Атака на ЛНР сорвана: бригада ВСУ отказалась подчиняться командованию
15:32В Кремле сделали заявление по переговорам с Киевом
15:28ВКС России уничтожили цеха двух оборонных заводов на Украине – Минобороны
14:55Зерновая сделка: в МИД требуют воздержаться от провокаций в Черном море
14:39"Польский инцидент": что Запад дал понять Украине
Лента новостейМолния