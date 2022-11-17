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Суд в Гааге вынес решение по сбитому малазийскому "Боингу" MH17
Суд в Гааге вынес решение по сбитому малазийскому "Боингу" MH17 - РИА Новости Крым, 17.11.2022
Суд в Гааге вынес решение по сбитому малазийскому "Боингу" MH17
Нидерландский суд установил, что ЗРК "Бук", из которого был сбит малайзийский Boeing MH17, находился под Первомайским в Донбассе, контролируемом на тот момент... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T17:35
2022-11-17T17:35
2022-11-17T19:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Нидерландский суд установил, что ЗРК "Бук", из которого был сбит малайзийский Boeing MH17, находился под Первомайским в Донбассе, контролируемом на тот момент Донецкой Народной Республикой. Об этом сообщает РИА Новости.Суд утверждает, что ночь с 16 на 17 июля "бойцы ДНР привезли "Бук" из Российской Федерации", а после пуска якобы "быстро отвезли обратно в Россию"."Потребность в подобной ПВО существовала уже довольно давно. После тяжелых боев 16 июля 2014 года, в ходе которых ДНР понесли тяжелые потери и не могли защищаться от нападения с воздуха, это система была очень востребована. После того, как стало ясно, что данное крушение произошло вследствие использования ЗРК "Бук", его быстро вывезли Россию, в ожидании того, что таким образом можно предотвратить международный скандал", - сказал Стинхейс.По его словам, суд счел достоверными все перехваченные телефонные переговоры с участием обвиняемых по делу MH17.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Обвинение предъявлено россиянам Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
https://crimea.ria.ru/20210722/Rossiya-obvinila-Ukrainu-v-krushenii-Boeing-MH17-1119826359.html
https://crimea.ria.ru/20200609/Sledstvie-po-krusheniyuBoeingMH-17-ne-poluchilo-dannye-radarov-Ukrainy-1118377354.html
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в мире, новости
Суд в Гааге вынес решение по сбитому малазийскому "Боингу" MH17
Суд в Гааге: "Боинг" MH17 был сбит из ЗРК "Бук", привезенного с территории России
17:35 17.11.2022 (обновлено: 19:02 17.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Нидерландский суд установил, что ЗРК "Бук", из которого был сбит малайзийский Boeing MH17, находился под Первомайским в Донбассе, контролируемом на тот момент Донецкой Народной Республикой. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы установили, что самолет рейса MH17 был сбит ракетой из ЗРК "Бук", запущенной со стороны поля в населенном пункте Первомайское", - сказал председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
Суд утверждает, что ночь с 16 на 17 июля "бойцы ДНР привезли "Бук" из Российской Федерации", а после пуска якобы "быстро отвезли обратно в Россию".
"Потребность в подобной ПВО существовала уже довольно давно. После тяжелых боев 16 июля 2014 года, в ходе которых ДНР понесли тяжелые потери и не могли защищаться от нападения с воздуха, это система была очень востребована. После того, как стало ясно, что данное крушение произошло вследствие использования ЗРК "Бук", его быстро вывезли Россию, в ожидании того, что таким образом можно предотвратить международный скандал", - сказал Стинхейс.
По его словам, суд счел достоверными все перехваченные телефонные переговоры с участием обвиняемых по делу MH17.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Обвинение предъявлено россиянам Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко.
Пулатова суд признал невиновным, поскольку, по словам судьи, "нет доказательств, что он имел отношение к использованию "Бука". Гиркина, Дубинского и Харченко суд признал "соучастниками преступления" и счел их виновными по двум пунктам: "уничтожение самолета и убийство 298 его пассажиров".
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.
Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.
МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.