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Кремль ответил на угрозы об "аресте" Путина: ничтожны ваши заявления - РИА Новости Крым, 19.03.2023
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Кремль ответил на угрозы об "аресте" Путина: ничтожны ваши заявления
Кремль ответил на угрозы об "аресте" Путина: ничтожны ваши заявления - РИА Новости Крым, 19.03.2023
Кремль ответил на угрозы об "аресте" Путина: ничтожны ваши заявления
Несмотря на угрозы об "аресте" президента России Владимира Путина по запросу Международного уголовного суда (МУС) при посещении им ФРГ, Россия не отступится от... РИА Новости Крым, 19.03.2023
2023-03-19T15:53
2023-03-19T15:53
германия
россия
дмитрий песков
владимир путин (политик)
международный уголовный суд
политика
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Несмотря на угрозы об "аресте" президента России Владимира Путина по запросу Международного уголовного суда (МУС) при посещении им ФРГ, Россия не отступится от своих интересов и будет им следовать. А любые заявления МУС Москва считает ничтожными и необоснованными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности разрыва дипотношений между двумя странами."Россия делала и будет делать то, что наилучшим образом соответствует ее интересам", - заявил представитель Кремля. По его словам, Москва считает "юридически ничтожными" решения, принимаемые Международным уголовным судом, который в России "не признают".Охотятся на "ногой Путина"Ранее глава Минюста Германии Марко Бушман заявил, что российского лидера Владимира Путина арестуют по запросу МУС, если он посетит немецкие территории."Я ожидаю, что МУС быстро свяжется с Интерполом, а также с государствами-участниками и попросит их об исполнении требования. Затем Германия будет обязана арестовать президента Путина, когда он въедет на немецкую территорию, и передать его МУС", — цитирует министра юстиции Марко Бушмана издание Die Zeit.По его словам, он готов выполнить указания МУС, если "нога Путина ступит на территорию Германии", потому что находится в подчинении суду.В МИДе назвали немцев безответственнымиВ свою очередь посол России в Германии Сергей Нечаев на официальном Telegram-канале посольства назвал безответственными публичные высказывания некоторых немецких политиков."Безответственные заявления некоторых германских официальных лиц о поддержке и готовности выполнить нелегитимное и совершенно абсурдное решение Международного уголовного суда вызывают крайнюю озабоченность и свидетельствуют о том, насколько далеки они от реальности в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией", - прокомментировал ситуацию Нечаев.Несколькими днями ранее досудебная палата МУС выписала ордер на "арест" Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в причастности к "незаконному вывозу детей с Украины". Американский президент Джо Байден счел это решение оправданным, несмотря на то, что Штаты отказываются признавать компетенцию МУС, как и ряд стран, в том числе, КНР, Индия, Израиль.Читайте также на РИА Новости КрымПочему Россия согласилась продлить зерновую сделку – экспертЗаявка на конфронтацию на долгие годы – Лавров о продвижении НАТО в АзииВ Кремле прокомментировали решение МУС об ордере на "арест" Путина
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германия, россия, дмитрий песков, владимир путин (политик), международный уголовный суд, политика, в мире, новости
Кремль ответил на угрозы об "аресте" Путина: ничтожны ваши заявления

Песков о международных отношениях с Германией: Россия будет исходить из своих интересов

15:53 19.03.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкпресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Несмотря на угрозы об "аресте" президента России Владимира Путина по запросу Международного уголовного суда (МУС) при посещении им ФРГ, Россия не отступится от своих интересов и будет им следовать. А любые заявления МУС Москва считает ничтожными и необоснованными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности разрыва дипотношений между двумя странами.
"Россия делала и будет делать то, что наилучшим образом соответствует ее интересам", - заявил представитель Кремля. По его словам, Москва считает "юридически ничтожными" решения, принимаемые Международным уголовным судом, который в России "не признают".

Охотятся на "ногой Путина"

Ранее глава Минюста Германии Марко Бушман заявил, что российского лидера Владимира Путина арестуют по запросу МУС, если он посетит немецкие территории.
"Я ожидаю, что МУС быстро свяжется с Интерполом, а также с государствами-участниками и попросит их об исполнении требования. Затем Германия будет обязана арестовать президента Путина, когда он въедет на немецкую территорию, и передать его МУС", — цитирует министра юстиции Марко Бушмана издание Die Zeit.
По его словам, он готов выполнить указания МУС, если "нога Путина ступит на территорию Германии", потому что находится в подчинении суду.
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В МИДе назвали немцев безответственными

В свою очередь посол России в Германии Сергей Нечаев на официальном Telegram-канале посольства назвал безответственными публичные высказывания некоторых немецких политиков.
"Безответственные заявления некоторых германских официальных лиц о поддержке и готовности выполнить нелегитимное и совершенно абсурдное решение Международного уголовного суда вызывают крайнюю озабоченность и свидетельствуют о том, насколько далеки они от реальности в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией", - прокомментировал ситуацию Нечаев.
Несколькими днями ранее досудебная палата МУС выписала ордер на "арест" Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в причастности к "незаконному вывозу детей с Украины". Американский президент Джо Байден счел это решение оправданным, несмотря на то, что Штаты отказываются признавать компетенцию МУС, как и ряд стран, в том числе, КНР, Индия, Израиль.
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ГерманияРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин (политик)Международный уголовный судПолитикаВ миреНовости
 
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