Заявка на конфронтацию на долгие годы – Лавров о продвижении НАТО в Азии
Лавров назвал продвижение НАТО в Азии заявкой на конфронтацию на долгие годы
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Саудовской Аравии С. Лаврова и Ф. бен Фархана Аль Сауда
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Англосаксонский мир с созданием оборонных альянсов и продвижением инфраструктуры НАТО в Азии делает заявку на многолетнюю конфронтацию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на учредительном конгрессе Международного движения русофилов.
"Англосаксонский мир с созданием блоковых структур типа AUKUS, с продвижением натовской военной инфраструктуры в Азии делает серьезную заявку на конфронтацию на долгие годы, потому что я не представляю, как великие азиатские цивилизации просто возьмут под козырек, как, к огромному сожалению, взял Евросоюз, и будут послушно выполнять замыслы Вашингтона и других англосаксонских наших коллег", - сказал Лавров.
Глава дипломатического ведомства ранее выражал мнение, что трехсторонний военный блок AUKUS (Австралия, Великобритания и США) пытаются расшириться за счет включения в альянс Новой Зеландии, Канады и Японии. Но Китай прекрасно понимает цели Штатов и НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому совместно с Россией отстаивает целесообразность и необходимость сохранения тех форматов, которые были созданы вокруг АСЕАН (Ассоциация Государств Юго-Восточной Азии).
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что военная деятельность стран - членов НАТО приобрела форму абсолютно антироссийской направленности. Он подчеркивал, что численность коалиционных войск в Восточной и Центральной Европе выросла в разы. А президент России Владимир Путин указывал на то, что НАТО двигается на восток, наращивает там свою военную инфраструктуру, размещает системы противоракетной обороны.
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