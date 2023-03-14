https://crimea.ria.ru/20230314/zayavka-na-konfrontatsiyu-na-dolgie-gody--lavrov-o-prodvizhenii-nato-v-azii-1127526373.html

Заявка на конфронтацию на долгие годы – Лавров о продвижении НАТО в Азии

Заявка на конфронтацию на долгие годы – Лавров о продвижении НАТО в Азии - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Заявка на конфронтацию на долгие годы – Лавров о продвижении НАТО в Азии

Англосаксонский мир с созданием оборонных альянсов и продвижением инфраструктуры НАТО в Азии делает заявку на многолетнюю конфронтацию. Об этом заявил министр... РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T12:53

2023-03-14T12:53

2023-03-14T12:53

сергей лавров

нато

россия

политика

в мире

aukus

сша

китай

министерство иностранных дел рф (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127431845_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ca760852fe9ffba674fb494c4b4279cd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Англосаксонский мир с созданием оборонных альянсов и продвижением инфраструктуры НАТО в Азии делает заявку на многолетнюю конфронтацию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на учредительном конгрессе Международного движения русофилов.Глава дипломатического ведомства ранее выражал мнение, что трехсторонний военный блок AUKUS (Австралия, Великобритания и США) пытаются расшириться за счет включения в альянс Новой Зеландии, Канады и Японии. Но Китай прекрасно понимает цели Штатов и НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому совместно с Россией отстаивает целесообразность и необходимость сохранения тех форматов, которые были созданы вокруг АСЕАН (Ассоциация Государств Юго-Восточной Азии).Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что военная деятельность стран - членов НАТО приобрела форму абсолютно антироссийской направленности. Он подчеркивал, что численность коалиционных войск в Восточной и Центральной Европе выросла в разы. А президент России Владимир Путин указывал на то, что НАТО двигается на восток, наращивает там свою военную инфраструктуру, размещает системы противоракетной обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:США и НАТО пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион – ЛавровПротивостояние РФ и НАТО: чем закончится украинский кризис – политологОтвет НАТО России: основные тезисы речи Столтенберга и реакция на нее

россия

сша

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, нато, россия, политика, в мире, aukus, сша, китай, министерство иностранных дел рф (мид рф)