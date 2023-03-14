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Заявка на конфронтацию на долгие годы – Лавров о продвижении НАТО в Азии - РИА Новости Крым, 14.03.2023
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Заявка на конфронтацию на долгие годы – Лавров о продвижении НАТО в Азии
Заявка на конфронтацию на долгие годы – Лавров о продвижении НАТО в Азии - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Заявка на конфронтацию на долгие годы – Лавров о продвижении НАТО в Азии
Англосаксонский мир с созданием оборонных альянсов и продвижением инфраструктуры НАТО в Азии делает заявку на многолетнюю конфронтацию. Об этом заявил министр... РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T12:53
2023-03-14T12:53
сергей лавров
нато
россия
политика
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aukus
сша
китай
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Англосаксонский мир с созданием оборонных альянсов и продвижением инфраструктуры НАТО в Азии делает заявку на многолетнюю конфронтацию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на учредительном конгрессе Международного движения русофилов.Глава дипломатического ведомства ранее выражал мнение, что трехсторонний военный блок AUKUS (Австралия, Великобритания и США) пытаются расшириться за счет включения в альянс Новой Зеландии, Канады и Японии. Но Китай прекрасно понимает цели Штатов и НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому совместно с Россией отстаивает целесообразность и необходимость сохранения тех форматов, которые были созданы вокруг АСЕАН (Ассоциация Государств Юго-Восточной Азии).Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что военная деятельность стран - членов НАТО приобрела форму абсолютно антироссийской направленности. Он подчеркивал, что численность коалиционных войск в Восточной и Центральной Европе выросла в разы. А президент России Владимир Путин указывал на то, что НАТО двигается на восток, наращивает там свою военную инфраструктуру, размещает системы противоракетной обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:США и НАТО пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион – ЛавровПротивостояние РФ и НАТО: чем закончится украинский кризис – политологОтвет НАТО России: основные тезисы речи Столтенберга и реакция на нее
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сергей лавров, нато, россия, политика, в мире, aukus, сша, китай, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Заявка на конфронтацию на долгие годы – Лавров о продвижении НАТО в Азии

Лавров назвал продвижение НАТО в Азии заявкой на конфронтацию на долгие годы

12:53 14.03.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Саудовской Аравии С. Лаврова и Ф. бен Фархана Аль Сауда
Встреча глав МИД РФ и Саудовской Аравии С. Лаврова и Ф. бен Фархана Аль Сауда - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Англосаксонский мир с созданием оборонных альянсов и продвижением инфраструктуры НАТО в Азии делает заявку на многолетнюю конфронтацию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на учредительном конгрессе Международного движения русофилов.
"Англосаксонский мир с созданием блоковых структур типа AUKUS, с продвижением натовской военной инфраструктуры в Азии делает серьезную заявку на конфронтацию на долгие годы, потому что я не представляю, как великие азиатские цивилизации просто возьмут под козырек, как, к огромному сожалению, взял Евросоюз, и будут послушно выполнять замыслы Вашингтона и других англосаксонских наших коллег", - сказал Лавров.
Глава дипломатического ведомства ранее выражал мнение, что трехсторонний военный блок AUKUS (Австралия, Великобритания и США) пытаются расшириться за счет включения в альянс Новой Зеландии, Канады и Японии. Но Китай прекрасно понимает цели Штатов и НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому совместно с Россией отстаивает целесообразность и необходимость сохранения тех форматов, которые были созданы вокруг АСЕАН (Ассоциация Государств Юго-Восточной Азии).
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что военная деятельность стран - членов НАТО приобрела форму абсолютно антироссийской направленности. Он подчеркивал, что численность коалиционных войск в Восточной и Центральной Европе выросла в разы. А президент России Владимир Путин указывал на то, что НАТО двигается на восток, наращивает там свою военную инфраструктуру, размещает системы противоракетной обороны.
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Сергей ЛавровНАТОРоссияПолитикаВ миреAUKUSСШАКитайМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
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