https://crimea.ria.ru/20221113/lavrov-predupredil-o-rasshirenii-zapadnogo-voennogo-alyansa-1125348269.html
Лавров предупредил о расширении западного военного альянса
Лавров предупредил о расширении западного военного альянса - РИА Новости Крым, 13.11.2022
Лавров предупредил о расширении западного военного альянса
Трехсторонний военный блок AUKUS (Австралия, Великобритания и США) пытаются расшириться за счет включения в альянс Новой Зеландии, Канады и Японии. Об этом... РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T10:59
2022-11-13T10:59
2022-11-13T10:53
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
российская федерация (россия, рф)
китай
в мире
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/12/1122983420_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f63033aface4324af8f9c9c3fd9c0e79.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Трехсторонний военный блок AUKUS (Австралия, Великобритания и США) пытаются расшириться за счет включения в альянс Новой Зеландии, Канады и Японии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Одним из конкретных проявлений такой линии (по освоению и милитаризации Соединенными Штатами и НАТО Азиатско-Тихоокеанского региона – ред.) стало создание военного блока AUKUS (США, Австралия, Британия), который сейчас пытается активно завлечь Новую Зеландию, Канаду, Японию", - сказал он журналистам по итогам своего участия в Восточноазиатском саммите.Лавров подчеркнул, что Китай прекрасно понимает цели США и НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому совместно с Россией отстаивает целесообразность и необходимость сохранения тех форматов, которые были созданы вокруг АСЕАН (Ассоциация Государств Юго-Восточной Азии).
https://crimea.ria.ru/20221113/ssha-i-nato-pytayutsya-osvoit-aziatsko-tikhookeanskiy-region--lavrov-1125347962.html
российская федерация (россия, рф)
китай
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/12/1122983420_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5849717d6940062c1b69083ad240a362.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), российская федерация (россия, рф), китай, в мире, сша, нато
Лавров предупредил о расширении западного военного альянса
Лавров: в блок AUKUS пытаются завлечь Новую Зеландию, Канаду и Японию
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Трехсторонний военный блок AUKUS (Австралия, Великобритания и США) пытаются расшириться за счет включения в альянс Новой Зеландии, Канады и Японии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Одним из конкретных проявлений такой линии (по освоению и милитаризации Соединенными Штатами и НАТО Азиатско-Тихоокеанского региона – ред.) стало создание военного блока AUKUS (США, Австралия, Британия), который сейчас пытается активно завлечь Новую Зеландию, Канаду, Японию", - сказал он журналистам по итогам своего участия в Восточноазиатском саммите.
Лавров подчеркнул, что Китай прекрасно понимает цели США и НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому совместно с Россией отстаивает целесообразность и необходимость сохранения тех форматов, которые были созданы вокруг АСЕАН (Ассоциация Государств Юго-Восточной Азии).
"Но у Запада свои планы, и сегодня это прозвучало достаточно четко: на словах все признают роль АСЕАН, а на деле гнут свою линию и продвигают конфронтационные механизмы и инструменты", - добавил он.