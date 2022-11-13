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Лавров предупредил о расширении западного военного альянса - РИА Новости Крым, 13.11.2022
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Лавров предупредил о расширении западного военного альянса
Лавров предупредил о расширении западного военного альянса - РИА Новости Крым, 13.11.2022
Лавров предупредил о расширении западного военного альянса
Трехсторонний военный блок AUKUS (Австралия, Великобритания и США) пытаются расшириться за счет включения в альянс Новой Зеландии, Канады и Японии. Об этом... РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T10:59
2022-11-13T10:53
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
российская федерация (россия, рф)
китай
в мире
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Трехсторонний военный блок AUKUS (Австралия, Великобритания и США) пытаются расшириться за счет включения в альянс Новой Зеландии, Канады и Японии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Одним из конкретных проявлений такой линии (по освоению и милитаризации Соединенными Штатами и НАТО Азиатско-Тихоокеанского региона – ред.) стало создание военного блока AUKUS (США, Австралия, Британия), который сейчас пытается активно завлечь Новую Зеландию, Канаду, Японию", - сказал он журналистам по итогам своего участия в Восточноазиатском саммите.Лавров подчеркнул, что Китай прекрасно понимает цели США и НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому совместно с Россией отстаивает целесообразность и необходимость сохранения тех форматов, которые были созданы вокруг АСЕАН (Ассоциация Государств Юго-Восточной Азии).
https://crimea.ria.ru/20221113/ssha-i-nato-pytayutsya-osvoit-aziatsko-tikhookeanskiy-region--lavrov-1125347962.html
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), российская федерация (россия, рф), китай, в мире, сша, нато
Лавров предупредил о расширении западного военного альянса

Лавров: в блок AUKUS пытаются завлечь Новую Зеландию, Канаду и Японию

10:59 13.11.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий США
Военнослужащий США - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости . Дмитрий Паршин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Трехсторонний военный блок AUKUS (Австралия, Великобритания и США) пытаются расшириться за счет включения в альянс Новой Зеландии, Канады и Японии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Одним из конкретных проявлений такой линии (по освоению и милитаризации Соединенными Штатами и НАТО Азиатско-Тихоокеанского региона – ред.) стало создание военного блока AUKUS (США, Австралия, Британия), который сейчас пытается активно завлечь Новую Зеландию, Канаду, Японию", - сказал он журналистам по итогам своего участия в Восточноазиатском саммите.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
10:28
США и НАТО пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион – Лавров
Лавров подчеркнул, что Китай прекрасно понимает цели США и НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому совместно с Россией отстаивает целесообразность и необходимость сохранения тех форматов, которые были созданы вокруг АСЕАН (Ассоциация Государств Юго-Восточной Азии).
"Но у Запада свои планы, и сегодня это прозвучало достаточно четко: на словах все признают роль АСЕАН, а на деле гнут свою линию и продвигают конфронтационные механизмы и инструменты", - добавил он.
 
Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Российская Федерация (Россия, РФ)КитайВ миреСШАНАТО
 
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