https://crimea.ria.ru/20221113/lavrov-predupredil-o-rasshirenii-zapadnogo-voennogo-alyansa-1125348269.html

Лавров предупредил о расширении западного военного альянса

Лавров предупредил о расширении западного военного альянса - РИА Новости Крым, 13.11.2022

Лавров предупредил о расширении западного военного альянса

Трехсторонний военный блок AUKUS (Австралия, Великобритания и США) пытаются расшириться за счет включения в альянс Новой Зеландии, Канады и Японии. Об этом... РИА Новости Крым, 13.11.2022

2022-11-13T10:59

2022-11-13T10:59

2022-11-13T10:53

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

российская федерация (россия, рф)

китай

в мире

сша

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Трехсторонний военный блок AUKUS (Австралия, Великобритания и США) пытаются расшириться за счет включения в альянс Новой Зеландии, Канады и Японии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Одним из конкретных проявлений такой линии (по освоению и милитаризации Соединенными Штатами и НАТО Азиатско-Тихоокеанского региона – ред.) стало создание военного блока AUKUS (США, Австралия, Британия), который сейчас пытается активно завлечь Новую Зеландию, Канаду, Японию", - сказал он журналистам по итогам своего участия в Восточноазиатском саммите.Лавров подчеркнул, что Китай прекрасно понимает цели США и НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому совместно с Россией отстаивает целесообразность и необходимость сохранения тех форматов, которые были созданы вокруг АСЕАН (Ассоциация Государств Юго-Восточной Азии).

https://crimea.ria.ru/20221113/ssha-i-nato-pytayutsya-osvoit-aziatsko-tikhookeanskiy-region--lavrov-1125347962.html

российская федерация (россия, рф)

китай

сша

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2022

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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), российская федерация (россия, рф), китай, в мире, сша, нато