Рейтинг@Mail.ru
Противостояние РФ и НАТО: чем закончится украинский кризис - политолог - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221025/protivostoyanie-rf-i-nato-chem-zakonchitsya-ukrainskiy-krizis---politolog-1125057357.html
Противостояние РФ и НАТО: чем закончится украинский кризис - политолог
Противостояние РФ и НАТО: чем закончится украинский кризис - политолог - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Противостояние РФ и НАТО: чем закончится украинский кризис - политолог
Эскалация напряженности между Россией и странами НАТО, центром которой стал украинский конфликт, близится к вершине, а значит, скоро наступит время... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T08:50
2022-10-25T08:50
политика
украина
мнения
российская федерация (россия, рф)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124918458_0:114:1528:974_1920x0_80_0_0_fcb976194591d438080fde7990ba4d3e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Эскалация напряженности между Россией и странами НАТО, центром которой стал украинский конфликт, близится к вершине, а значит, скоро наступит время договоренностей. Такое мнение выразил директор Центра политической информации Алексей Мухин в рамках пресс-конференции в Международном мультимедийном центре "Россия сегодня"."От западных коллег было бы сложно ожидать обеспокоенности по поводу поведения Украины на геополитической арене. Она движется ровно в том направлении, в котором ей позволяют двигаться. Необходимо это учитывать при взаимодействии с украинским руководством и западными акторами. На данном этапе мы находимся практически на вершине военной эскалации противостояния России и стран НАТО. Однако, анализируя исторические события XX столетия, можно предполагать, что уже на данном этапе необходимо готовить большую сделку", - считает Мухин.По его мнению, и РФ, и коллективный запад под началом США, уже сейчас готовят переговорные позиции, и "чем жестче ситуация, тем ближе эти переговоры". Поэтому, хоть происходящее и вызывает серьезные опасения, все же "основания для оптимизма есть", считает эксперт. Он пояснил, что продвижение к переговорам ускоряет целый ряд проблем, возникающих на фоне эскалации."Это не только проблемы глобального экономического кризиса, мы наблюдаем очевидные демографический проблемы: при 8 млрд населении планеты, 2 млрд живет без прямого доступа к воде и пище, 500 млн человек - в перемещенном состоянии и фактически вне правового поля. Еще одна глобальная проблема - деформация прав человека. Россияне по национальному и этническому признаку сейчас являются постоянным объектами нарушения этих прав. И еще одно - ограниченность ресурсов, что определяет линию поведения западных стран", - перечислил эксперт.На фоне всех этих глобальных кризисов, по мнению Мухина, необходимо переходить к консультациям на самом высоком уровне.
https://crimea.ria.ru/20221019/spetsoperatsiya-na-ukraine-zakonchitsya-yaltoy-20--politolog-1124974425.html
https://crimea.ria.ru/20221014/putin-otsenil-vozmozhnost-peregovorov-s-zapadom-po-ukraine-1124891488.html
украина
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124918458_44:0:1484:1080_1920x0_80_0_0_0e53cfde88dbf00761bef96b356b230a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, украина, мнения, российская федерация (россия, рф), в мире
Противостояние РФ и НАТО: чем закончится украинский кризис - политолог

Политолог Мухин: важно начинать готовить больше переговоры

08:50 25.10.2022
 
Нато
Нато
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Эскалация напряженности между Россией и странами НАТО, центром которой стал украинский конфликт, близится к вершине, а значит, скоро наступит время договоренностей. Такое мнение выразил директор Центра политической информации Алексей Мухин в рамках пресс-конференции в Международном мультимедийном центре "Россия сегодня".
"От западных коллег было бы сложно ожидать обеспокоенности по поводу поведения Украины на геополитической арене. Она движется ровно в том направлении, в котором ей позволяют двигаться. Необходимо это учитывать при взаимодействии с украинским руководством и западными акторами. На данном этапе мы находимся практически на вершине военной эскалации противостояния России и стран НАТО. Однако, анализируя исторические события XX столетия, можно предполагать, что уже на данном этапе необходимо готовить большую сделку", - считает Мухин.
Переговоры России и Украины в Стамбуле
19 октября, 19:37Радио "Спутник в Крыму"
Спецоперация на Украине закончится "Ялтой 2.0" – политолог
По его мнению, и РФ, и коллективный запад под началом США, уже сейчас готовят переговорные позиции, и "чем жестче ситуация, тем ближе эти переговоры". Поэтому, хоть происходящее и вызывает серьезные опасения, все же "основания для оптимизма есть", считает эксперт. Он пояснил, что продвижение к переговорам ускоряет целый ряд проблем, возникающих на фоне эскалации.
"Это не только проблемы глобального экономического кризиса, мы наблюдаем очевидные демографический проблемы: при 8 млрд населении планеты, 2 млрд живет без прямого доступа к воде и пище, 500 млн человек - в перемещенном состоянии и фактически вне правового поля. Еще одна глобальная проблема - деформация прав человека. Россияне по национальному и этническому признаку сейчас являются постоянным объектами нарушения этих прав. И еще одно - ограниченность ресурсов, что определяет линию поведения западных стран", - перечислил эксперт.
На фоне всех этих глобальных кризисов, по мнению Мухина, необходимо переходить к консультациям на самом высоком уровне.
"Думаю, на уровне Россия-НАТО может быть создана диалоговая группа, которая будет способствовать решению конфликтных ситуаций. Я имею ввиду перспективу целой цепи конфликтов, которые могут носить не ядерный характер, но способны привести к необратимым последствиями, когда механизм по предупреждению и разрешению конфликтов будет безвозвратно сломан. Этого необходимо избежать", - убежден политолог.
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
14 октября, 16:59
Путин оценил возможность переговоров с Западом по Украине
 
ПолитикаУкраинаМненияРоссийская Федерация (Россия, РФ)В мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:12Где в Крыму отключат воду во вторник - адреса
09:49Россиян ждет короткая рабочая неделя
09:42В Крыму предупредили о паводках
09:23Крымские швейные предприятия готовы выполнять заказы для нужд военных
09:04В Мелитополе произошел мощный взрыв, пострадали пять человек
09:01Россия расценит применение Украиной "грязной бомбы" как ядерный террор
08:50Противостояние РФ и НАТО: чем закончится украинский кризис - политолог
08:31Как плюшевый медведь может спровоцировать астму
08:12Куда жаловаться на отсутствие отопления в доме
07:57"Парящая" земляника в Крыму – видео 0:53
07:29Главные советы по уходу за кожей лица в период холодов
07:04Как херсонцам в Крыму оформить жилищный сертификат и выплату в 100 тысяч
03:31Евразийская точка сборки: РФ занимает в мире новую роль - эксперты
00:01Прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 25 октября
22:30Взрыв произошел на железной дороге в Брянской области
22:05Главные события и заявления дня: 24 октября
21:36Автомобиль с мирными жителями обстреляли под Херсоном, есть погибшие
21:29И носки не помогут: как холода влияют на интимную жизнь
21:04В Крыму травят грызунов в полях: почему ученые против
Лента новостейМолния