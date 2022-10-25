https://crimea.ria.ru/20221025/protivostoyanie-rf-i-nato-chem-zakonchitsya-ukrainskiy-krizis---politolog-1125057357.html
Противостояние РФ и НАТО: чем закончится украинский кризис - политолог
Противостояние РФ и НАТО: чем закончится украинский кризис - политолог - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Противостояние РФ и НАТО: чем закончится украинский кризис - политолог
Эскалация напряженности между Россией и странами НАТО, центром которой стал украинский конфликт, близится к вершине, а значит, скоро наступит время... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T08:50
2022-10-25T08:50
2022-10-25T08:50
политика
украина
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российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Эскалация напряженности между Россией и странами НАТО, центром которой стал украинский конфликт, близится к вершине, а значит, скоро наступит время договоренностей. Такое мнение выразил директор Центра политической информации Алексей Мухин в рамках пресс-конференции в Международном мультимедийном центре "Россия сегодня"."От западных коллег было бы сложно ожидать обеспокоенности по поводу поведения Украины на геополитической арене. Она движется ровно в том направлении, в котором ей позволяют двигаться. Необходимо это учитывать при взаимодействии с украинским руководством и западными акторами. На данном этапе мы находимся практически на вершине военной эскалации противостояния России и стран НАТО. Однако, анализируя исторические события XX столетия, можно предполагать, что уже на данном этапе необходимо готовить большую сделку", - считает Мухин.По его мнению, и РФ, и коллективный запад под началом США, уже сейчас готовят переговорные позиции, и "чем жестче ситуация, тем ближе эти переговоры". Поэтому, хоть происходящее и вызывает серьезные опасения, все же "основания для оптимизма есть", считает эксперт. Он пояснил, что продвижение к переговорам ускоряет целый ряд проблем, возникающих на фоне эскалации."Это не только проблемы глобального экономического кризиса, мы наблюдаем очевидные демографический проблемы: при 8 млрд населении планеты, 2 млрд живет без прямого доступа к воде и пище, 500 млн человек - в перемещенном состоянии и фактически вне правового поля. Еще одна глобальная проблема - деформация прав человека. Россияне по национальному и этническому признаку сейчас являются постоянным объектами нарушения этих прав. И еще одно - ограниченность ресурсов, что определяет линию поведения западных стран", - перечислил эксперт.На фоне всех этих глобальных кризисов, по мнению Мухина, необходимо переходить к консультациям на самом высоком уровне.
https://crimea.ria.ru/20221019/spetsoperatsiya-na-ukraine-zakonchitsya-yaltoy-20--politolog-1124974425.html
https://crimea.ria.ru/20221014/putin-otsenil-vozmozhnost-peregovorov-s-zapadom-po-ukraine-1124891488.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, украина, мнения, российская федерация (россия, рф), в мире
Противостояние РФ и НАТО: чем закончится украинский кризис - политолог
Политолог Мухин: важно начинать готовить больше переговоры
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Эскалация напряженности между Россией и странами НАТО, центром которой стал украинский конфликт, близится к вершине, а значит, скоро наступит время договоренностей. Такое мнение выразил директор Центра политической информации Алексей Мухин в рамках пресс-конференции в Международном мультимедийном центре "Россия сегодня".
"От западных коллег было бы сложно ожидать обеспокоенности по поводу поведения Украины на геополитической арене. Она движется ровно в том направлении, в котором ей позволяют двигаться. Необходимо это учитывать при взаимодействии с украинским руководством и западными акторами. На данном этапе мы находимся практически на вершине военной эскалации противостояния России и стран НАТО. Однако, анализируя исторические события XX столетия, можно предполагать, что уже на данном этапе необходимо готовить большую сделку", - считает Мухин.
По его мнению, и РФ, и коллективный запад под началом США, уже сейчас готовят переговорные позиции, и "чем жестче ситуация, тем ближе эти переговоры". Поэтому, хоть происходящее и вызывает серьезные опасения, все же "основания для оптимизма есть", считает эксперт. Он пояснил, что продвижение к переговорам ускоряет целый ряд проблем, возникающих на фоне эскалации.
"Это не только проблемы глобального экономического кризиса, мы наблюдаем очевидные демографический проблемы: при 8 млрд населении планеты, 2 млрд живет без прямого доступа к воде и пище, 500 млн человек - в перемещенном состоянии и фактически вне правового поля. Еще одна глобальная проблема - деформация прав человека. Россияне по национальному и этническому признаку сейчас являются постоянным объектами нарушения этих прав. И еще одно - ограниченность ресурсов, что определяет линию поведения западных стран", - перечислил эксперт.
На фоне всех этих глобальных кризисов, по мнению Мухина, необходимо переходить к консультациям на самом высоком уровне.
"Думаю, на уровне Россия-НАТО может быть создана диалоговая группа, которая будет способствовать решению конфликтных ситуаций. Я имею ввиду перспективу целой цепи конфликтов, которые могут носить не ядерный характер, но способны привести к необратимым последствиями, когда механизм по предупреждению и разрешению конфликтов будет безвозвратно сломан. Этого необходимо избежать", - убежден политолог.