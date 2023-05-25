https://crimea.ria.ru/20230525/reshitsya-li-polsha-na-voennoe-vtorzhenie-v-belorussiyu--mnenie-1128958895.html

Решится ли Польша на военное вторжение в Белоруссию – мнение

Решится ли Польша на военное вторжение в Белоруссию – мнение - РИА Новости Крым, 25.05.2023

Решится ли Польша на военное вторжение в Белоруссию – мнение

В Польше рассчитывают захватить территории западной Белоруссии, но этим планам не суждено сбыться, поскольку у Белоруссии и России достаточно сил для отражения... РИА Новости Крым, 25.05.2023

2023-05-25T17:03

2023-05-25T17:03

2023-05-25T17:16

радио "спутник в крыму"

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

польша

россия

политика

безопасность

в мире

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союзное государство

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Политолог Шаповалов: Польша рассчитывает захватить территории Западной Белоруссии Политолог Шаповалов: Польша рассчитывает захватить территории Западной Белоруссии audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В Польше рассчитывают захватить территории западной Белоруссии, но этим планам не суждено сбыться, поскольку у Белоруссии и России достаточно сил для отражения агрессии. Такое мнение высказал политолог, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов в эфире радио "Спутник в Крыму".Катастрофа для ПольшиРанее бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что республика готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии и его поддержке военным путем.По словам Шаповалова, хотя Скшипчак – не действующий государственный деятель, он был весьма крупным чиновником, поэтому к его словам следует относиться очень серьезно."Мы видим постоянные стремления Польши захватить западные территории Украины, и также мы должны помнить, что Польша претендует еще и на западные территории Белоруссии. Но если области западной Украины, скорее всего, будут захвачены Польшей, если в Киеве не придут к власти патриотически настроенные политики, которые включат рациональное поведение, то белорусских земель им не видать", - выразил уверенность эксперт.По мнению аналитика, возможная агрессия в отношении Белоруссии будет иметь колоссальные катастрофические последствия для самой Польши.При этом политолог выразил сомнения в том, что Польша в реальности посмеет напасть на Белоруссию, а заявление Скшипчака можно расценивать скорее как акт коленопреклонения перед Вашингтоном."Таких слов от бывших и действующих польских политиков мы слышали и еще услышим немало. Польша очень хочет занять место "любимой жены" Вашингтона, главного слуги США, стараясь показать, что они лучше немцев, французов и даже англичан могут выполнить любые пожелания своего господина", - пояснил эксперт.Реакция на слова Скшипчака в Москве и МинскеПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выполнит свои обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии в случае попыток Польши организовать в этой стране военный переворот. Он также отметил, что Польша является даже не недружественным, а враждебным России государством, руководство которого "сейчас буквально заходится в истериках русофобии".Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заверил, что Минск давно в курсе подготовки Польши к вооруженному перевороту в стране и участию в его поддержке военным путем."Там (в Польше – ред.) создаются хоругви, целые полки, батальоны – так они это называют. Мы знаем, где они находятся и поименно знаем всех. Мы готовы – пусть приходят!" - сказал Лукашенко в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу сделал заявление по поводу размещения ядерного оружия в БелоруссииЭксперт оценил вероятность нападения Польши на БелоруссиюФакторы настораживающие: ПВО Беларуси переведены в готовность номер один

https://crimea.ria.ru/20230425/polsha--eto-krokodil-politolog-o-druzhbe-zelenskogo-i-dudy-1128337451.html

https://crimea.ria.ru/20230524/v-kremle-otsenili-zayavleniya-polshi-o-podgotovke-perevorota-v-belorussii-1128945088.html

https://crimea.ria.ru/20230406/rossiya-ne-dast-belorussiyu-v-obidu--kreml-1128021488.html

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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, польша, россия, политика, безопасность, в мире, мнения, союзное государство, владимир шаповалов