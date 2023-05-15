https://crimea.ria.ru/20230515/faktory-nastorazhivayuschie-pvo-belarusi-perevedeny-v-gotovnost-nomer-odin-1128736920.html

Факторы настораживающие: ПВО Беларуси переведены в готовность номер один

Факторы настораживающие: ПВО Беларуси переведены в готовность номер один - РИА Новости Крым, 15.05.2023

Факторы настораживающие: ПВО Беларуси переведены в готовность номер один

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения центрального командного пункта ВВС и войск ПВО страны в понедельник оценил обстановку вокруг... РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T18:52

2023-05-15T18:52

2023-05-15T18:54

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения центрального командного пункта ВВС и войск ПВО страны в понедельник оценил обстановку вокруг республики как не критическую, однако указал на настораживающие факторы. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера на официальном сайте. Он также отметил, что войска противовоздушной обороны с субботы переведены в степень боевой готовности номер один."Мы находимся в более повышенной готовности – наши войска. Поэтому меня интересует обстановка вокруг страны. И, естественно, направления и перспективы развития этой обстановки", - отметил белорусский лидер. Президент РФ Владимир Путин 25 марта сообщил, что Россия 1 июля заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии и, согласно договоренностям Москвы и Минска, разместит там его, "не нарушая обязательств по ДСНВ". Российский лидер подчеркнул, что поводом для принятия такого решения стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. И проинформировал, что белорусский лидер Александр Лукашенко уже давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия стран-соседей Белоруссии непредсказуемы, поэтому Россия не может остаться в стороне и продумывает меры предосторожности. Он отметил, что РФ "не может дать Белоруссию в обиду" и добавил, что гарантии безопасности и актуализация подходов к этому вопросу были одной из тем на Высшем госсовете Союзного государства.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и парламенту подчеркнул, что Белоруссия будет обеспечивать суверенитет и независимость всеми возможными средствами, в том числе и ядерным арсеналом, поэтому любое посягательство на ее территорию получит немедленный ответ.В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании на территории республики украинского террориста и его пособников, причастных к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи" в конце февраля. По его словам, террористическая операция готовилась украинскими и американскими спецслужбами в Киеве на протяжении полугода или восьми месяцев.А 9 мая Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии сообщил о пресечении совершения в стране терактов в преддверие Дня Победы.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил вероятность нападения Польши на БелоруссиюВ Белоруссии готовят площадки под стратегическое ядерное оружие – МОЛукашенко попросил у Шойгу полных гарантий безопасности для Белоруссии

https://crimea.ria.ru/20230406/rossiya-ne-dast-belorussiyu-v-obidu--kreml-1128021488.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, ситуация в белоруссии, белоруссия, в мире, безопасность, пво, новости