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Факторы настораживающие: ПВО Беларуси переведены в готовность номер один
Факторы настораживающие: ПВО Беларуси переведены в готовность номер один - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Факторы настораживающие: ПВО Беларуси переведены в готовность номер один
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения центрального командного пункта ВВС и войск ПВО страны в понедельник оценил обстановку вокруг... РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T18:52
2023-05-15T18:52
2023-05-15T18:54
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения центрального командного пункта ВВС и войск ПВО страны в понедельник оценил обстановку вокруг республики как не критическую, однако указал на настораживающие факторы. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера на официальном сайте. Он также отметил, что войска противовоздушной обороны с субботы переведены в степень боевой готовности номер один."Мы находимся в более повышенной готовности – наши войска. Поэтому меня интересует обстановка вокруг страны. И, естественно, направления и перспективы развития этой обстановки", - отметил белорусский лидер. Президент РФ Владимир Путин 25 марта сообщил, что Россия 1 июля заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии и, согласно договоренностям Москвы и Минска, разместит там его, "не нарушая обязательств по ДСНВ". Российский лидер подчеркнул, что поводом для принятия такого решения стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. И проинформировал, что белорусский лидер Александр Лукашенко уже давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия стран-соседей Белоруссии непредсказуемы, поэтому Россия не может остаться в стороне и продумывает меры предосторожности. Он отметил, что РФ "не может дать Белоруссию в обиду" и добавил, что гарантии безопасности и актуализация подходов к этому вопросу были одной из тем на Высшем госсовете Союзного государства.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и парламенту подчеркнул, что Белоруссия будет обеспечивать суверенитет и независимость всеми возможными средствами, в том числе и ядерным арсеналом, поэтому любое посягательство на ее территорию получит немедленный ответ.В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании на территории республики украинского террориста и его пособников, причастных к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи" в конце февраля. По его словам, террористическая операция готовилась украинскими и американскими спецслужбами в Киеве на протяжении полугода или восьми месяцев.А 9 мая Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии сообщил о пресечении совершения в стране терактов в преддверие Дня Победы.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил вероятность нападения Польши на БелоруссиюВ Белоруссии готовят площадки под стратегическое ядерное оружие – МОЛукашенко попросил у Шойгу полных гарантий безопасности для Белоруссии
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, ситуация в белоруссии, белоруссия, в мире, безопасность, пво, новости
Факторы настораживающие: ПВО Беларуси переведены в готовность номер один
Лукашенко: обстановка вокруг Белоруссии не критическая, но есть настораживающие факторы
18:52 15.05.2023 (обновлено: 18:54 15.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения центрального командного пункта ВВС и войск ПВО страны в понедельник оценил обстановку вокруг республики как не критическую, однако указал на настораживающие факторы. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера на официальном сайте.
"Без великих докладов. Давайте посмотрим на то, что происходит вокруг нашей страны, прежде всего в воздух. Мы очень часто обсуждаем вопросы безопасности нашего государства, особенно в воздушном пространстве. Как я вижу, сейчас обстановка у нас не критическая. Но тем не менее факторы настораживающие есть", - сказал Лукашенко.
Он также отметил, что войска противовоздушной обороны с субботы переведены в степень боевой готовности номер один.
"Мы находимся в более повышенной готовности – наши войска. Поэтому меня интересует обстановка вокруг страны. И, естественно, направления и перспективы развития этой обстановки", - отметил белорусский лидер.
Президент РФ Владимир Путин 25 марта сообщил, что Россия 1 июля заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии и, согласно договоренностям Москвы и Минска, разместит там его, "не нарушая обязательств по ДСНВ". Российский лидер подчеркнул, что поводом для принятия такого решения стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. И проинформировал, что белорусский лидер Александр Лукашенко уже давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия стран-соседей Белоруссии непредсказуемы, поэтому Россия не может остаться в стороне и продумывает меры предосторожности. Он отметил, что РФ "не может дать Белоруссию в обиду
" и добавил, что гарантии безопасности и актуализация подходов к этому вопросу были одной из тем на Высшем госсовете Союзного государства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и парламенту подчеркнул, что Белоруссия будет обеспечивать суверенитет и независимость всеми возможными средствами, в том числе и ядерным арсеналом, поэтому любое посягательство на ее территорию получит немедленный ответ.
В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании на территории республики украинского террориста
и его пособников, причастных к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи" в конце февраля. По его словам, террористическая операция готовилась украинскими и американскими спецслужбами в Киеве на протяжении полугода или восьми месяцев.
А 9 мая Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии сообщил о пресечении совершения в стране терактов
в преддверие Дня Победы.
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