https://crimea.ria.ru/20230509/v-belorussii-predotvratili-terakty-v-preddverie-dnya-pobedy-1128628523.html

В Белоруссии предотвратили теракты в преддверие Дня Победы

В Белоруссии предотвратили теракты в преддверие Дня Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2023

В Белоруссии предотвратили теракты в преддверие Дня Победы

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии пресек совершение в стране терактов в преддверие Дня Победы, сообщил руководитель ведомства Иван Тертель. РИА Новости Крым, 09.05.2023

2023-05-09T18:56

2023-05-09T18:56

2023-05-09T18:56

белоруссия

происшествия

теракт

антитеррор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии пресек совершение в стране терактов в преддверие Дня Победы, сообщил руководитель ведомства Иван Тертель.По словам главы КГБ, за подготовкой терактов стоят спецслужбы, но не уточнил, какие именно. Он заверил, что 10 мая будет обнародована более полная информация по этому поводу."Завтра в анонсированном сюжете будет показано, когда нашу молодежь, наших студентов пытаются втянуть в совершение терактов. Иногда люди не осознают, что поступают где-то на грани закона. На самом деле они вступили уже почти в ад", – добавил Тертель.В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании на территории республики украинского террориста и его пособников, причастных к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи" в конце февраля.По его словам, террористическая операция готовилась украинскими и американскими спецслужбами в Киеве на протяжении полугода или восьми месяцев.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил вероятность нападения Польши на БелоруссиюЛукашенко попросил у Шойгу полных гарантий безопасности для БелоруссииРоссия не даст Белоруссию в обиду – Кремль

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2023

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белоруссия, происшествия, теракт, антитеррор, безопасность, общество, в мире, новости