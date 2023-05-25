https://crimea.ria.ru/20230525/shoygu-sdelal-zayavlenie-po-povodu-razmescheniya-yadernogo-oruzhiya-v-belorussii-1128951486.html
Шойгу сделал заявление по поводу размещения ядерного оружия в Белоруссии
Шойгу сделал заявление по поводу размещения ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости Крым, 25.05.2023
Шойгу сделал заявление по поводу размещения ядерного оружия в Белоруссии
Россия и Белоруссия вынуждены принимать меры в ответ на крайне резкое обострение угроз и возросшую активность совместных ядерных миссий НАТО. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T10:33
2023-05-25T10:33
2023-05-25T11:37
сергей шойгу
россия
белоруссия
оружие
ядерное оружие
политика
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новости
николай лукашенко
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия вынуждены принимать меры в ответ на крайне резкое обострение угроз и возросшую активность совместных ядерных миссий НАТО. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с белорусским коллегой Виктором Хрениным в Минске.Россия и Белоруссия укрепляют оборонное пространствоГлава российского оборонного ведомства напомнил, что Минску передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", способный применять ракеты не только в обычном, но и в ядерном оснащении. Часть белорусских самолетов переоборудована для возможного применения ядерного оружия, военнослужащие прошли соответствующую подготовку.При этом контроль над размещаемым в Белоруссии тактическим ракетным комплексом и решение о применении остается за российской стороной, подчеркнул он.Шойгу добавил, что с учетом военно-политической обстановки российские военные совместно с Вооруженными силами Республики Беларусь выполняют задачи по укреплению единого оборонного пространства. Основное внимание уделяется подготовке войск и повышению их боевых возможностей, военные двух стран проводят боевое слаживание соединений, входящих в состав региональной группировки войск, добавил глава Минобороны РФ. "B составе Единой региональной системы ПВО в Республике Беларусь несут боевое дежурство российские авиация и средства ПВО. Налажены тесное взаимодействие в военно-технической сфере и кооперация военно-промышленных комплексов", - отметил он.Размещение ядерного оружия – ответ на агрессивную политику Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, в свою очередь, подчеркнул, что размещение нестратегического ядерного оружия — действенный ответ на агрессивную политику недружественных стран. Хренин отметил, что Белоруссия заинтересована в дальнейшем развитии стратегических союзнических отношений с Российской Федерацией в военной сфере через укрепление обязательств в доктринальных документах и углубление двустороннего взаимодействия, а также создание условий и принятие мер, которые сведут на нет целесообразность разговоров со страной с позиции силы. В ходе переговоров Шойгу и Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии. Размещение ядерного оружия в Белоруссии Президент РФ Владимир Путин 25 марта сообщил, что Россия 1 июля заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии и, согласно договоренностям Москвы и Минска, разместит там его, "не нарушая обязательств по ДСНВ". Российский лидер подчеркнул, что поводом для принятия такого решения стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. И проинформировал, что белорусский лидер Александр Лукашенко уже давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия стран-соседей Белоруссии непредсказуемы, поэтому Россия не может остаться в стороне и продумывает меры предосторожности. Он отметил, что РФ "не может дать Белоруссию в обиду" и добавил, что гарантии безопасности и актуализация подходов к этому вопросу были одной из тем на Высшем госсовете Союзного государства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и парламенту подчеркнул, что Белоруссия будет обеспечивать суверенитет и независимость всеми возможными средствами, в том числе и ядерным арсеналом, поэтому любое посягательство на ее территорию получит немедленный ответ. Читайте также на РИА Новости Крым: В Кремле оценили заявления Польши о подготовке переворота в Белоруссии Факторы настораживающие: ПВО Беларуси переведены в готовность номер один Эксперт оценил вероятность нападения Польши на Белоруссию
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сергей шойгу, россия, белоруссия, оружие, ядерное оружие, политика, безопасность, новости, николай лукашенко, дмитрий песков, владимир путин (политик)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия вынуждены принимать меры в ответ на крайне резкое обострение угроз и возросшую активность совместных ядерных миссий НАТО. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с белорусским коллегой Виктором Хрениным в Минске.
Россия и Белоруссия укрепляют оборонное пространство
"В условиях крайне резкого обострения угроз и активности совместных ядерных миссий НАТО вынуждены принимать ответные меры в военно-ядерной сфере. B соответствии решением наших верховных главнокомандующих организована работа по размещению нестратегического ядерного оружия Российской Федерации на территории Республики Беларусь", – цитирует Шойгу РИА Новости.
Глава российского оборонного ведомства напомнил, что Минску передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", способный применять ракеты не только в обычном, но и в ядерном оснащении. Часть белорусских самолетов переоборудована для возможного применения ядерного оружия, военнослужащие прошли соответствующую подготовку.
При этом контроль над размещаемым в Белоруссии тактическим ракетным комплексом и решение о применении остается за российской стороной, подчеркнул он.
Шойгу добавил, что с учетом военно-политической обстановки российские военные совместно с Вооруженными силами Республики Беларусь выполняют задачи по укреплению единого оборонного пространства.
Основное внимание уделяется подготовке войск и повышению их боевых возможностей, военные двух стран проводят боевое слаживание соединений, входящих в состав региональной группировки войск, добавил глава Минобороны РФ.
"B составе Единой региональной системы ПВО в Республике Беларусь несут боевое дежурство российские авиация и средства ПВО. Налажены тесное взаимодействие в военно-технической сфере и кооперация военно-промышленных комплексов", - отметил он.
Размещение ядерного оружия – ответ на агрессивную политику
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, в свою очередь, подчеркнул, что размещение нестратегического ядерного оружия — действенный ответ на агрессивную политику недружественных стран.
"По поручению глав наших государств организована работа по размещению на территории Республики Беларусь нестратегического ядерного оружия Российской Федерации. Это будет являться действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран и, мы надеемся, заставит их руководство задуматься о недопустимости дальнейшей эскалации обстановки в регионе", - цитирует Хренина Минобороны Белоруссии.
Хренин отметил, что Белоруссия заинтересована в дальнейшем развитии стратегических союзнических отношений с Российской Федерацией в военной сфере через укрепление обязательств в доктринальных документах и углубление двустороннего взаимодействия, а также создание условий и принятие мер, которые сведут на нет целесообразность разговоров со страной с позиции силы.
В ходе переговоров Шойгу и Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии.
Размещение ядерного оружия в Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин 25 марта сообщил, что Россия 1 июля заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии и, согласно договоренностям Москвы и Минска, разместит там его, "не нарушая обязательств по ДСНВ".
Российский лидер подчеркнул, что поводом для принятия такого решения стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. И проинформировал, что белорусский лидер Александр Лукашенко уже давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия стран-соседей Белоруссии непредсказуемы, поэтому Россия не может остаться в стороне и продумывает меры предосторожности.
Он отметил, что РФ "не может дать Белоруссию в обиду" и добавил, что гарантии безопасности и актуализация подходов к этому вопросу были одной из тем на Высшем госсовете Союзного государства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и парламенту подчеркнул, что Белоруссия будет обеспечивать суверенитет и независимость всеми возможными средствами, в том числе и ядерным арсеналом, поэтому любое посягательство на ее территорию получит немедленный ответ.
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