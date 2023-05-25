https://crimea.ria.ru/20230525/shoygu-sdelal-zayavlenie-po-povodu-razmescheniya-yadernogo-oruzhiya-v-belorussii-1128951486.html

Шойгу сделал заявление по поводу размещения ядерного оружия в Белоруссии

Шойгу сделал заявление по поводу размещения ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости Крым, 25.05.2023

Шойгу сделал заявление по поводу размещения ядерного оружия в Белоруссии

Россия и Белоруссия вынуждены принимать меры в ответ на крайне резкое обострение угроз и возросшую активность совместных ядерных миссий НАТО. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 25.05.2023

2023-05-25T10:33

2023-05-25T10:33

2023-05-25T11:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия вынуждены принимать меры в ответ на крайне резкое обострение угроз и возросшую активность совместных ядерных миссий НАТО. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с белорусским коллегой Виктором Хрениным в Минске.Россия и Белоруссия укрепляют оборонное пространствоГлава российского оборонного ведомства напомнил, что Минску передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", способный применять ракеты не только в обычном, но и в ядерном оснащении. Часть белорусских самолетов переоборудована для возможного применения ядерного оружия, военнослужащие прошли соответствующую подготовку.При этом контроль над размещаемым в Белоруссии тактическим ракетным комплексом и решение о применении остается за российской стороной, подчеркнул он.Шойгу добавил, что с учетом военно-политической обстановки российские военные совместно с Вооруженными силами Республики Беларусь выполняют задачи по укреплению единого оборонного пространства. Основное внимание уделяется подготовке войск и повышению их боевых возможностей, военные двух стран проводят боевое слаживание соединений, входящих в состав региональной группировки войск, добавил глава Минобороны РФ. "B составе Единой региональной системы ПВО в Республике Беларусь несут боевое дежурство российские авиация и средства ПВО. Налажены тесное взаимодействие в военно-технической сфере и кооперация военно-промышленных комплексов", - отметил он.Размещение ядерного оружия – ответ на агрессивную политику Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, в свою очередь, подчеркнул, что размещение нестратегического ядерного оружия — действенный ответ на агрессивную политику недружественных стран. Хренин отметил, что Белоруссия заинтересована в дальнейшем развитии стратегических союзнических отношений с Российской Федерацией в военной сфере через укрепление обязательств в доктринальных документах и углубление двустороннего взаимодействия, а также создание условий и принятие мер, которые сведут на нет целесообразность разговоров со страной с позиции силы. В ходе переговоров Шойгу и Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии. Размещение ядерного оружия в Белоруссии Президент РФ Владимир Путин 25 марта сообщил, что Россия 1 июля заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии и, согласно договоренностям Москвы и Минска, разместит там его, "не нарушая обязательств по ДСНВ". Российский лидер подчеркнул, что поводом для принятия такого решения стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. И проинформировал, что белорусский лидер Александр Лукашенко уже давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия стран-соседей Белоруссии непредсказуемы, поэтому Россия не может остаться в стороне и продумывает меры предосторожности. Он отметил, что РФ "не может дать Белоруссию в обиду" и добавил, что гарантии безопасности и актуализация подходов к этому вопросу были одной из тем на Высшем госсовете Союзного государства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и парламенту подчеркнул, что Белоруссия будет обеспечивать суверенитет и независимость всеми возможными средствами, в том числе и ядерным арсеналом, поэтому любое посягательство на ее территорию получит немедленный ответ. Читайте также на РИА Новости Крым: В Кремле оценили заявления Польши о подготовке переворота в Белоруссии Факторы настораживающие: ПВО Беларуси переведены в готовность номер один Эксперт оценил вероятность нападения Польши на Белоруссию

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, россия, белоруссия, оружие, ядерное оружие, политика, безопасность, новости, николай лукашенко, дмитрий песков, владимир путин (политик)