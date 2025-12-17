https://crimea.ria.ru/20251217/armiya-rf-zachischaet-naselennye-punkty-donbassa-ot-ukrainskikh-boevikov-1151736245.html

Армия РФ зачищает населенные пункты Донбасса от украинских боевиков

Армия РФ зачищает населенные пункты Донбасса от украинских боевиков - РИА Новости Крым, 17.12.2025

Армия РФ зачищает населенные пункты Донбасса от украинских боевиков

Военнослужащие армии России продолжают зачистку населенных пунктов Родинское, Светлое и Гришино в ДНР от разрозненных групп украинских формирований. Всего за... РИА Новости Крым, 17.12.2025

2025-12-17T13:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Военнослужащие армии России продолжают зачистку населенных пунктов Родинское, Светлое и Гришино в ДНР от разрозненных групп украинских формирований. Всего за сутки спецоперации противник потерял 1340 боевиков по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника превысили 470 военнослужащих.Подразделения войск "Север" нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Противник потерял до 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Группировка войск "Запад" разбила до 230 украинских военнослужащих, уничтожив также три американские боевые бронированные машины HMMWV, 15 автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубица М777 и 155-мм гаубица М114 производства США, станцию радиоэлектронной разведки и пять складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. В боях противник потерял более 200 солдат, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов и горючего.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Герасимовка Днепропетровской области. ВСУ на этом направлении потеряли до 235 военных, два танка, бронетранспортер, три боевые бронированные машины HMMWV производства США, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм американскую гаубицу М777.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, ликвидировав до 45 украинских солдат, 11 автомобилей, 155-мм самоходную артустановку "Богдана", два склада боеприпасов и два склада материальных средств.Средствами противовоздушной обороны сбиты 180 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы гремели на Украине - повреждены объекты инфраструктурыВ зоне спецоперации погибли десятки российских журналистов и военкоровЭксперт раскрыл смысл слов Зеленского о Крыме и референдуме по Донбассу

