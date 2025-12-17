https://crimea.ria.ru/20251217/armiya-rf-zachischaet-naselennye-punkty-donbassa-ot-ukrainskikh-boevikov-1151736245.html
Армия РФ зачищает населенные пункты Донбасса от украинских боевиков
Армия РФ зачищает населенные пункты Донбасса от украинских боевиков - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Армия РФ зачищает населенные пункты Донбасса от украинских боевиков
Военнослужащие армии России продолжают зачистку населенных пунктов Родинское, Светлое и Гришино в ДНР от разрозненных групп украинских формирований. Всего за... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T13:14
2025-12-17T13:14
2025-12-17T13:14
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "днепр"
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Военнослужащие армии России продолжают зачистку населенных пунктов Родинское, Светлое и Гришино в ДНР от разрозненных групп украинских формирований. Всего за сутки спецоперации противник потерял 1340 боевиков по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника превысили 470 военнослужащих.Подразделения войск "Север" нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Противник потерял до 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Группировка войск "Запад" разбила до 230 украинских военнослужащих, уничтожив также три американские боевые бронированные машины HMMWV, 15 автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубица М777 и 155-мм гаубица М114 производства США, станцию радиоэлектронной разведки и пять складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. В боях противник потерял более 200 солдат, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов и горючего.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Герасимовка Днепропетровской области. ВСУ на этом направлении потеряли до 235 военных, два танка, бронетранспортер, три боевые бронированные машины HMMWV производства США, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм американскую гаубицу М777.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, ликвидировав до 45 украинских солдат, 11 автомобилей, 155-мм самоходную артустановку "Богдана", два склада боеприпасов и два склада материальных средств.Средствами противовоздушной обороны сбиты 180 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы гремели на Украине - повреждены объекты инфраструктурыВ зоне спецоперации погибли десятки российских журналистов и военкоровЭксперт раскрыл смысл слов Зеленского о Крыме и референдуме по Донбассу
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Военнослужащие армии России продолжают зачистку населенных пунктов Родинское, Светлое и Гришино в ДНР от разрозненных групп украинских формирований. Всего за сутки спецоперации противник потерял 1340 боевиков по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили уничтожение окруженного противника в микрорайонах Восточный и Западный города Димитров ДНР. Осуществляется зачистка населенных пунктов Родинское, Светлое и Гришино ДНР от разрозненных групп ВСУ", – сказано в сообщении.
Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника превысили 470 военнослужащих.
Подразделения войск "Север" нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Противник потерял до 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
Группировка войск "Запад" разбила до 230 украинских военнослужащих, уничтожив также три американские боевые бронированные машины HMMWV, 15 автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубица М777 и 155-мм гаубица М114 производства США, станцию радиоэлектронной разведки и пять складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. В боях противник потерял более 200 солдат, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов и горючего.
Подразделения группировки войск "Восток"
продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Герасимовка
Днепропетровской области. ВСУ на этом направлении потеряли до 235 военных, два танка, бронетранспортер, три боевые бронированные машины HMMWV производства США, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм американскую гаубицу М777.
Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, ликвидировав до 45 украинских солдат, 11 автомобилей, 155-мм самоходную артустановку "Богдана", два склада боеприпасов и два склада материальных средств.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 180 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
