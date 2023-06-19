https://crimea.ria.ru/20230619/nato-protiv-stoltenberg-ne-podderzhivaet-zamorozku-konflikta-na-ukraine-1129490226.html
НАТО против: Столтенберг не поддерживает заморозку конфликта на Украине
НАТО против: Столтенберг не поддерживает заморозку конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 19.06.2023
НАТО против: Столтенберг не поддерживает заморозку конфликта на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что справедливый мир на Украине "не может означать заморозку конфликта" и альянс продолжит поддерживать Киев. Об этом он... РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T17:13
2023-06-19T17:13
2023-06-19T17:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что справедливый мир на Украине "не может означать заморозку конфликта" и альянс продолжит поддерживать Киев. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.Генсек НАТО повторил, что альянс намерен помогать Киеву "так долго, как потребуется"."Идет контрнаступление (Украины – ред.). Чем больше территорий они смогут освободить, тем сильнее будет их позиция за столом переговоров", - отметил он.Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что США и их союзники по НАТО на протяжении длительного времени готовили порабощенную ими Украину и подконтрольный киевский режим к большой войне против России. Еще до начала специальной военной операции велись разговоры о поставках на Украину и систем ПВО, и самолетов, и другой тяжелой военной техники.Первого июня на встрече глав стран так называемого Европейского политического сообщества в Молдавии Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо получить приглашения в НАТО и ЕС уже в этом году. Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что призыв украинского президента принять страну в члены альянса является очередным свидетельством того, что в Киеве не готовы к урегулированию конфликта с Россией путем переговоров.Читайте также на РИА Новости Крым:Пленный боец ВСУ рассказал, как и почему сдался - видеоПутин о поставках Украине F-16: будут гореть, как танки LeopardЯков Кедми: каким будет мир после СВО
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нато, йенс столтенберг, в мире, украина, сво, новости
НАТО против: Столтенберг не поддерживает заморозку конфликта на Украине
Столтенберг: справедливый мир на Украине не может означать заморозку конфликта
17:13 19.06.2023 (обновлено: 17:14 19.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что справедливый мир на Украине "не может означать заморозку конфликта" и альянс продолжит поддерживать Киев. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но справедливый мир не может означать заморозку конфликта и принятие соглашения, продиктованного Россией", - цитирует Столтенберга РИА Новости.
Генсек НАТО повторил, что альянс намерен помогать Киеву "так долго, как потребуется".
"Идет контрнаступление (Украины – ред.). Чем больше территорий они смогут освободить, тем сильнее будет их позиция за столом переговоров", - отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что США и их союзники по НАТО на протяжении длительного времени готовили порабощенную ими Украину и подконтрольный киевский режим к большой войне против России. Еще до начала специальной военной операции велись разговоры о поставках на Украину и систем ПВО, и самолетов, и другой тяжелой военной техники.
Первого июня на встрече глав стран так называемого Европейского политического сообщества в Молдавии Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо получить приглашения в НАТО и ЕС уже в этом году. Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что призыв украинского президента принять страну в члены альянса является очередным свидетельством того, что в Киеве не готовы к урегулированию конфликта с Россией путем переговоров.
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