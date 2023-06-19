Рейтинг@Mail.ru
НАТО против: Столтенберг не поддерживает заморозку конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230619/nato-protiv-stoltenberg-ne-podderzhivaet-zamorozku-konflikta-na-ukraine-1129490226.html
НАТО против: Столтенберг не поддерживает заморозку конфликта на Украине
НАТО против: Столтенберг не поддерживает заморозку конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 19.06.2023
НАТО против: Столтенберг не поддерживает заморозку конфликта на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что справедливый мир на Украине "не может означать заморозку конфликта" и альянс продолжит поддерживать Киев. Об этом он... РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T17:13
2023-06-19T17:14
нато
йенс столтенберг
в мире
украина
сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111110/76/1111107610_0:0:966:543_1920x0_80_0_0_283cce2c68346c6b2c265ad82ba912e7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что справедливый мир на Украине "не может означать заморозку конфликта" и альянс продолжит поддерживать Киев. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.Генсек НАТО повторил, что альянс намерен помогать Киеву "так долго, как потребуется"."Идет контрнаступление (Украины – ред.). Чем больше территорий они смогут освободить, тем сильнее будет их позиция за столом переговоров", - отметил он.Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что США и их союзники по НАТО на протяжении длительного времени готовили порабощенную ими Украину и подконтрольный киевский режим к большой войне против России. Еще до начала специальной военной операции велись разговоры о поставках на Украину и систем ПВО, и самолетов, и другой тяжелой военной техники.Первого июня на встрече глав стран так называемого Европейского политического сообщества в Молдавии Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо получить приглашения в НАТО и ЕС уже в этом году. Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что призыв украинского президента принять страну в члены альянса является очередным свидетельством того, что в Киеве не готовы к урегулированию конфликта с Россией путем переговоров.Читайте также на РИА Новости Крым:Пленный боец ВСУ рассказал, как и почему сдался - видеоПутин о поставках Украине F-16: будут гореть, как танки LeopardЯков Кедми: каким будет мир после СВО
https://crimea.ria.ru/20230608/mogut-li-voyska-nato-vvesti-voyska-na-ukrainu---mnenie-politologa-1129265710.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111110/76/1111107610_0:0:884:662_1920x0_80_0_0_8c887f79facac799353f0eff95666af6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нато, йенс столтенберг, в мире, украина, сво, новости
НАТО против: Столтенберг не поддерживает заморозку конфликта на Украине

Столтенберг: справедливый мир на Украине не может означать заморозку конфликта

17:13 19.06.2023 (обновлено: 17:14 19.06.2023)
 
© AP Photo / Efrem LukatskyГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что справедливый мир на Украине "не может означать заморозку конфликта" и альянс продолжит поддерживать Киев. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но справедливый мир не может означать заморозку конфликта и принятие соглашения, продиктованного Россией", - цитирует Столтенберга РИА Новости.
Генсек НАТО повторил, что альянс намерен помогать Киеву "так долго, как потребуется".
"Идет контрнаступление (Украины – ред.). Чем больше территорий они смогут освободить, тем сильнее будет их позиция за столом переговоров", - отметил он.
Солдаты словацкой армии рядом с реактивной системой залпового огня
8 июня, 21:41Радио "Спутник в Крыму"
Могут ли НАТО ввести войска на Украину - мнение политолога
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что США и их союзники по НАТО на протяжении длительного времени готовили порабощенную ими Украину и подконтрольный киевский режим к большой войне против России. Еще до начала специальной военной операции велись разговоры о поставках на Украину и систем ПВО, и самолетов, и другой тяжелой военной техники.
Первого июня на встрече глав стран так называемого Европейского политического сообщества в Молдавии Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо получить приглашения в НАТО и ЕС уже в этом году. Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что призыв украинского президента принять страну в члены альянса является очередным свидетельством того, что в Киеве не готовы к урегулированию конфликта с Россией путем переговоров.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пленный боец ВСУ рассказал, как и почему сдался - видео
Путин о поставках Украине F-16: будут гореть, как танки Leopard
Яков Кедми: каким будет мир после СВО
 
НАТОЙенс СтолтенбергВ миреУкраинаСВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:02Заступился за сыновей: рецидивистов осудят за убийство пенсионера в Ялте
18:49Итоги ПМЭФ-2023 для Крыма, Краснодарского края и Севастополя
18:30Замкомандира Айдара* Мурыга признал вину и раскаялся
17:56Арсеналы НАТО опустошены – Столтенберг
17:38В Симферополе до конца лета закрыты две улицы - схема объезда
17:13НАТО против: Столтенберг не поддерживает заморозку конфликта на Украине
16:55Подрыв здания МРЭО в Мелитополе и подготовка к терактам – дело ушло в суд
16:13Кто спасет Украину от холеры
15:46Провальные атаки и потери ВСУ – ход спецоперации
15:28Российская ПВО сбила украинский Ми-8, пять снарядов HIMARS и 14 дронов
15:14Российские военные отбили семь атак ВСУ
15:12Новый год и другие праздники: как россияне будут отдыхать в 2024 году
14:45Невысокая явка на довыборах в Крыму: ответ украинским "аналитикам"
14:19Мощный удар нанесен по пунктам хранения военной техники на Украине
14:00В Севастополе двое сгорели при пожаре в гаражах - Следком ведет проверку
13:45Случаев холеры и других опасных инфекций в Херсонской области не выявлено
13:35Погиб ребенок и ранены около 20 человек – ВСУ нанесли удар по Волновахе
13:27Довыборы в Госсовет Крыма состоялись – итоги
13:16Власти: вода ушла из 12 населенных пунктов Херсонской области
13:04Годами обманывал людей: крымчанин получил 6 лет за мошенничество
Лента новостейМолния