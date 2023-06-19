https://crimea.ria.ru/20230619/nato-protiv-stoltenberg-ne-podderzhivaet-zamorozku-konflikta-na-ukraine-1129490226.html

НАТО против: Столтенберг не поддерживает заморозку конфликта на Украине

НАТО против: Столтенберг не поддерживает заморозку конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 19.06.2023

НАТО против: Столтенберг не поддерживает заморозку конфликта на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что справедливый мир на Украине "не может означать заморозку конфликта" и альянс продолжит поддерживать Киев. Об этом он... РИА Новости Крым, 19.06.2023

2023-06-19T17:13

2023-06-19T17:13

2023-06-19T17:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что справедливый мир на Украине "не может означать заморозку конфликта" и альянс продолжит поддерживать Киев. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.Генсек НАТО повторил, что альянс намерен помогать Киеву "так долго, как потребуется"."Идет контрнаступление (Украины – ред.). Чем больше территорий они смогут освободить, тем сильнее будет их позиция за столом переговоров", - отметил он.Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что США и их союзники по НАТО на протяжении длительного времени готовили порабощенную ими Украину и подконтрольный киевский режим к большой войне против России. Еще до начала специальной военной операции велись разговоры о поставках на Украину и систем ПВО, и самолетов, и другой тяжелой военной техники.Первого июня на встрече глав стран так называемого Европейского политического сообщества в Молдавии Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо получить приглашения в НАТО и ЕС уже в этом году. Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что призыв украинского президента принять страну в члены альянса является очередным свидетельством того, что в Киеве не готовы к урегулированию конфликта с Россией путем переговоров.Читайте также на РИА Новости Крым:Пленный боец ВСУ рассказал, как и почему сдался - видеоПутин о поставках Украине F-16: будут гореть, как танки LeopardЯков Кедми: каким будет мир после СВО

https://crimea.ria.ru/20230608/mogut-li-voyska-nato-vvesti-voyska-na-ukrainu---mnenie-politologa-1129265710.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, йенс столтенберг, в мире, украина, сво, новости