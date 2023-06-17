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Пленный боец ВСУ рассказал, как и почему сдался - видео
Пленный боец ВСУ рассказал, как и почему сдался - видео - РИА Новости Крым, 17.06.2023
Пленный боец ВСУ рассказал, как и почему сдался - видео
Военнослужащие 126 бригады теробороны, стоящие на позициях на правом берегу Херсона, готовы сдаться в плен ВС РФ. Такое решение принял командир подразделения,... РИА Новости Крым, 17.06.2023
2023-06-17T18:48
2023-06-17T18:48
2023-06-17T18:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Военнослужащие 126 бригады теробороны, стоящие на позициях на правом берегу Херсона, готовы сдаться в плен ВС РФ. Такое решение принял командир подразделения, который лично помог нескольким своим бойцам перебраться с белым флагом на левый берег к российским войскам. Об этом сообщил один из них, заявив, что "война для него закончилась". Уроженца Днепропетровской области рядового Н. мобилизовали в ВСУ в ноябре 2022 года. После непродолжительной подготовки он был направлен в подразделение 126 бригады территориальной обороны, где стал снайпером-стрелком. При этом сдавшийся в плен украинский боец вспоминает: на полигоне их "фактически ничему не учили". По его словам, решение сдаться он принял после очередного обстрела ВС РФ украинских позиций. Разговор об этом с сослуживцем подслушал командир взвода. И не только не наказал, но и пообещал помочь перебраться на левый берег Днепра, подконтрольный российской армии. Больше того – дал контакты для связи, заявив, что намерен спасти всех своих людей. Бывший украинский военнослужащий отметил, что "в плену его не били, не травили, не унижали, никаких пыток или издевательств не применяли", и он уверен, что поступил правильно. "Для меня эта война закончилась. Я желаю всем поскорее вернуться к своей семье", –заключил он. Читайте также на РИА Новости Крым: Эпидемия в рядах ВСУ на Херсонщине: что известно и почему их не лечат Армия России нанесла групповой удар по центру принятия решений ВСУ
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сво, всу (вооруженные силы украины), новости, видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Военнослужащие 126 бригады теробороны, стоящие на позициях на правом берегу Херсона, готовы сдаться в плен ВС РФ. Такое решение принял командир подразделения, который лично помог нескольким своим бойцам перебраться с белым флагом на левый берег к российским войскам. Об этом сообщил один из них, заявив, что "война для него закончилась".
Уроженца Днепропетровской области рядового Н. мобилизовали в ВСУ в ноябре 2022 года. После непродолжительной подготовки он был направлен в подразделение 126 бригады территориальной обороны, где стал снайпером-стрелком. При этом сдавшийся в плен украинский боец вспоминает: на полигоне их "фактически ничему не учили".
"Стрелковая подготовка за все время была 3-4 раза. Из оружия НАТО стреляли всего один раз. Нам говорили, что патронов не хватает, а в батальоне такого оружия фактически нет. То оружие, которое выдавали, было старое, 1980-х годов, доходило до того, что оно просто заклинивало", – рассказал рядовой.
По его словам, решение сдаться он принял после очередного обстрела ВС РФ украинских позиций. Разговор об этом с сослуживцем подслушал командир взвода. И не только не наказал, но и пообещал помочь перебраться на левый берег Днепра, подконтрольный российской армии. Больше того – дал контакты для связи, заявив, что намерен спасти всех своих людей.
"28 мая 2023 года приблизительно в третьем часу ночи мы в составе трех человек перешли на лодке с белым флагом на левый берег Днепра. Наш командир взвода с капитаном, помогали, чтобы по нам не открыли огонь свои. Они дали нам свои номера телефонов для связи с российскими военными. Они хотят спасти своих людей. Просили отправить им СМС. Телефоны будут выключены, они будут их проверять раз в сутки и с нами свяжутся", – рассказал пленный.
Бывший украинский военнослужащий отметил, что "в плену его не били, не травили, не унижали, никаких пыток или издевательств не применяли", и он уверен, что поступил правильно.
"Для меня эта война закончилась. Я желаю всем поскорее вернуться к своей семье", –заключил он.
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