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Армия России нанесла групповой удар по центру принятия решений ВСУ - РИА Новости Крым, 17.06.2023
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Армия России нанесла групповой удар по центру принятия решений ВСУ
Армия России нанесла групповой удар по центру принятия решений ВСУ - РИА Новости Крым, 17.06.2023
Армия России нанесла групповой удар по центру принятия решений ВСУ
ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 17.06.2023
2023-06-17T15:50
2023-06-17T15:50
сво
всу (вооруженные силы украины)
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новости
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.Отмечается, что цель удара достигнута – назначенный объект поражен.Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 97 артподразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах проведения специальной военной операции.В частности, в районе населенного пункта Ямполь Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 95-й десантно-штурмовой бригады. А в районах Марьинки и Новгородского в ДНР ударами авиации поражены подразделения 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны.Кроме того, противник за сутки потерял вертолет Ми-24, две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей П-18, радиолокатор обнаружения и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300, артиллерийскую систему М777 производства США, четыре самоходных артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы, бронетранспортеры и автомобили.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировкой "Днепр" уничтожена позиция ВСУ, минометы и артиллерия Провальное наступление ВСУ и укрепление России: Путин выступил на ПМЭФ
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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сво, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости, армия и флот, вооруженные силы россии
Армия России нанесла групповой удар по центру принятия решений ВСУ

Нанесен групповой удар по центру принятия решений ВСУ – объект поражен

15:50 17.06.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
"16 июня Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.
Отмечается, что цель удара достигнута – назначенный объект поражен.
Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 97 артподразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах проведения специальной военной операции.
В частности, в районе населенного пункта Ямполь Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 95-й десантно-штурмовой бригады. А в районах Марьинки и Новгородского в ДНР ударами авиации поражены подразделения 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны.
Кроме того, противник за сутки потерял вертолет Ми-24, две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей П-18, радиолокатор обнаружения и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300, артиллерийскую систему М777 производства США, четыре самоходных артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы, бронетранспортеры и автомобили.
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