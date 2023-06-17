https://crimea.ria.ru/20230617/armiya-rossii-nanesla-gruppovoy-udar-po-tsentru-prinyatiya-resheniy-vsu-1129450502.html

Армия России нанесла групповой удар по центру принятия решений ВСУ

Армия России нанесла групповой удар по центру принятия решений ВСУ - РИА Новости Крым, 17.06.2023

Армия России нанесла групповой удар по центру принятия решений ВСУ

ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 17.06.2023

2023-06-17T15:50

2023-06-17T15:50

2023-06-17T15:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.Отмечается, что цель удара достигнута – назначенный объект поражен.Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 97 артподразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах проведения специальной военной операции.В частности, в районе населенного пункта Ямполь Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 95-й десантно-штурмовой бригады. А в районах Марьинки и Новгородского в ДНР ударами авиации поражены подразделения 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны.Кроме того, противник за сутки потерял вертолет Ми-24, две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей П-18, радиолокатор обнаружения и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300, артиллерийскую систему М777 производства США, четыре самоходных артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы, бронетранспортеры и автомобили.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировкой "Днепр" уничтожена позиция ВСУ, минометы и артиллерия Провальное наступление ВСУ и укрепление России: Путин выступил на ПМЭФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости, армия и флот, вооруженные силы россии