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Группировкой "Днепр" уничтожена позиция ВСУ, минометы и артиллерия - РИА Новости Крым, 17.06.2023
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Группировкой "Днепр" уничтожена позиция ВСУ, минометы и артиллерия
Группировкой "Днепр" уничтожена позиция ВСУ, минометы и артиллерия - РИА Новости Крым, 17.06.2023
Группировкой "Днепр" уничтожена позиция ВСУ, минометы и артиллерия
Группировкой "Днепр" в островной зоне уничтожена позиция ВСУ, а на двух направлениях – минометные расчеты, артиллерию и технику противника. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.06.2023
2023-06-17T12:11
2023-06-17T12:11
потери всу
группировка войск "днепр"
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Группировкой "Днепр" в островной зоне уничтожена позиция ВСУ, а на двух направлениях – минометные расчеты, артиллерию и технику противника. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Кроме того, на Херсонском и Каховском направлениях в результате огневого поражения уничтожены два 120 мм минометных расчета с боекомплектами.Также уничтожены две самоходные артиллерийские установки (САУ 2С1 "Гвоздика") с экипажем и боекомплектом и гаубица МСТА-Б.Безвозвратные потери врага на этих направлениях составили 11 человек, десять получили ранения разной степени тяжести.Накануне, 16 июня, сообщалось, что группировкой "Днепр" сбит Ми-8 ВСУ, уничтожена техника и артиллерия противника.Читайте также на РИА Новости Крым:"Санитарная зона" на Украине: где остановятся российские войска У ВСУ нет шансов в контрнаступлении – Путин
https://crimea.ria.ru/20230616/gruppirovkoy-dnepr-sbit-mi-8-vsu-unichtozhena-tekhnika-i-artilleriya-1129427542.html
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потери всу , группировка войск "днепр", всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, сво, новости
Группировкой "Днепр" уничтожена позиция ВСУ, минометы и артиллерия

Группировкой "Днепр" уничтожена позиция ВСУ, минометные расчеты и техника противника

12:11 17.06.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоеннослужащий с ПЗРК "Верба"
Военнослужащий с ПЗРК Верба - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Группировкой "Днепр" в островной зоне уничтожена позиция ВСУ, а на двух направлениях – минометные расчеты, артиллерию и технику противника. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, десять военнослужащих ВСУ уничтожены, девять получили ранения различной степени тяжести", – говорится в сообщении.
Кроме того, на Херсонском и Каховском направлениях в результате огневого поражения уничтожены два 120 мм минометных расчета с боекомплектами.
Также уничтожены две самоходные артиллерийские установки (САУ 2С1 "Гвоздика") с экипажем и боекомплектом и гаубица МСТА-Б.
Безвозвратные потери врага на этих направлениях составили 11 человек, десять получили ранения разной степени тяжести.
Накануне, 16 июня, сообщалось, что группировкой "Днепр" сбит Ми-8 ВСУ, уничтожена техника и артиллерия противника.
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Потери ВСУГруппировка войск "Днепр"ВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииСВОНовости
 
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