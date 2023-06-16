https://crimea.ria.ru/20230616/gruppirovkoy-dnepr-sbit-mi-8-vsu-unichtozhena-tekhnika-i-artilleriya-1129427542.html

Группировкой "Днепр" сбит Ми-8 ВСУ, уничтожена техника и артиллерия

Группировкой "Днепр" сбит Ми-8 ВСУ, уничтожена техника и артиллерия - РИА Новости Крым, 16.06.2023

Группировкой "Днепр" сбит Ми-8 ВСУ, уничтожена техника и артиллерия

Военнослужащие группировки "Днепр" на Херсонском направлении за сутки уничтожили украинский вертолет "Ми-8", гаубицу М-777 с боекомплектом, самоходку 2С1... РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T11:37

2023-06-16T11:37

2023-06-16T13:09

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группировка войск "днепр"

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки "Днепр" на Херсонском направлении за сутки уничтожили украинский вертолет "Ми-8", гаубицу М-777 с боекомплектом, самоходку 2С1 "Гвоздика" с экипажем, гаубицу МСТА-Б и минометный расчет с боекомплектами. Потери личного состава ВСУ превысили 40 человек убитыми и около 30 ранеными. Об этом сообщили в экстренных службах региона.В островной зоне соединениями группировки войск "Днепр" разбиты позиции одного из подразделений ВСУ. В результате десять украинских военнослужащих погибли, еще шесть получили ранения различной степени тяжести. Поражена гаубица М-777 с боекомплектом. Шесть украинских боевиков ливидированы, еще два ранены.Кроме того, в результате огневого поражения на Каховском направлении сбит вертолет противника МИ-8. На позициях ликвидированы пять военнослужащих ВСУ, еще четверо ранены. Кроме того, поражен 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему. Потери личного состава ВСУ составили пять военнослужащих убитыми, еще двое ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки выпустили более сотни снарядов по левобережью ХерсонщиныРазбиты лодки и техника: потери ВСУ на Херсонщине за суткиГрабят опустевшие дома: в Херсоне ВСУ выносят технику местных жителей

https://crimea.ria.ru/20230615/grad-gvozdika-i-gaubitsy-nazvany-poteri-vsu-v-khersonskoy-oblasti-1129399282.html

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новости, армия и флот, министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), группировка войск "днепр", херсонская область