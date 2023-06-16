https://crimea.ria.ru/20230616/gruppirovkoy-dnepr-sbit-mi-8-vsu-unichtozhena-tekhnika-i-artilleriya-1129427542.html
Группировкой "Днепр" сбит Ми-8 ВСУ, уничтожена техника и артиллерия
Группировкой "Днепр" сбит Ми-8 ВСУ, уничтожена техника и артиллерия - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Группировкой "Днепр" сбит Ми-8 ВСУ, уничтожена техника и артиллерия
Военнослужащие группировки "Днепр" на Херсонском направлении за сутки уничтожили украинский вертолет "Ми-8", гаубицу М-777 с боекомплектом, самоходку 2С1... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T11:37
2023-06-16T11:37
2023-06-16T13:09
новости
армия и флот
министерство обороны рф
сво
всу (вооруженные силы украины)
группировка войск "днепр"
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/10/1129428229_0:0:2598:1462_1920x0_80_0_0_8c52ca8409367fdf2da847f90014940f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки "Днепр" на Херсонском направлении за сутки уничтожили украинский вертолет "Ми-8", гаубицу М-777 с боекомплектом, самоходку 2С1 "Гвоздика" с экипажем, гаубицу МСТА-Б и минометный расчет с боекомплектами. Потери личного состава ВСУ превысили 40 человек убитыми и около 30 ранеными. Об этом сообщили в экстренных службах региона.В островной зоне соединениями группировки войск "Днепр" разбиты позиции одного из подразделений ВСУ. В результате десять украинских военнослужащих погибли, еще шесть получили ранения различной степени тяжести. Поражена гаубица М-777 с боекомплектом. Шесть украинских боевиков ливидированы, еще два ранены.Кроме того, в результате огневого поражения на Каховском направлении сбит вертолет противника МИ-8. На позициях ликвидированы пять военнослужащих ВСУ, еще четверо ранены. Кроме того, поражен 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему. Потери личного состава ВСУ составили пять военнослужащих убитыми, еще двое ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки выпустили более сотни снарядов по левобережью ХерсонщиныРазбиты лодки и техника: потери ВСУ на Херсонщине за суткиГрабят опустевшие дома: в Херсоне ВСУ выносят технику местных жителей
https://crimea.ria.ru/20230615/grad-gvozdika-i-gaubitsy-nazvany-poteri-vsu-v-khersonskoy-oblasti-1129399282.html
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/10/1129428229_377:0:2598:1666_1920x0_80_0_0_dcc6e9ed037e254e2872c049fa9375c9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, армия и флот, министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), группировка войск "днепр", херсонская область
Группировкой "Днепр" сбит Ми-8 ВСУ, уничтожена техника и артиллерия
Группировкой "Днепр" за сутки сбит Ми-8 ВСУ, уничтожена техника и артиллерия противника
11:37 16.06.2023 (обновлено: 13:09 16.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки "Днепр" на Херсонском направлении за сутки уничтожили украинский вертолет "Ми-8", гаубицу М-777 с боекомплектом, самоходку 2С1 "Гвоздика" с экипажем, гаубицу МСТА-Б и минометный расчет с боекомплектами. Потери личного состава ВСУ превысили 40 человек убитыми и около 30 ранеными. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
В островной зоне соединениями группировки войск "Днепр" разбиты позиции одного из подразделений ВСУ. В результате десять украинских военнослужащих погибли, еще шесть получили ранения различной степени тяжести. Поражена гаубица М-777 с боекомплектом. Шесть украинских боевиков ливидированы, еще два ранены.
"В результате огневого поражения на Херсонском направлении соединениями группировки войск "Днепр" уничтожены самоходка САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом, а также три 120 мм минометных расчета и боекомплекты к ним. В результате десять военнослужащих ВСУ погибли, 12 получили ранения. Также поражена гаубица МСТА-Б с боекомплектом, – четверо боевиков погибли, трое получили ранения", – говорится в сообщении.
Кроме того, в результате огневого поражения на Каховском направлении сбит вертолет противника МИ-8. На позициях ликвидированы пять военнослужащих ВСУ, еще четверо ранены. Кроме того, поражен 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему. Потери личного состава ВСУ составили пять военнослужащих убитыми, еще двое ранены.
Читайте также на РИА Новости Крым: