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Группировкой "Днепр" сбит Ми-8 ВСУ, уничтожена техника и артиллерия - РИА Новости Крым, 16.06.2023
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Группировкой "Днепр" сбит Ми-8 ВСУ, уничтожена техника и артиллерия
Группировкой "Днепр" сбит Ми-8 ВСУ, уничтожена техника и артиллерия - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Группировкой "Днепр" сбит Ми-8 ВСУ, уничтожена техника и артиллерия
Военнослужащие группировки "Днепр" на Херсонском направлении за сутки уничтожили украинский вертолет "Ми-8", гаубицу М-777 с боекомплектом, самоходку 2С1... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T11:37
2023-06-16T13:09
новости
армия и флот
министерство обороны рф
сво
всу (вооруженные силы украины)
группировка войск "днепр"
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки "Днепр" на Херсонском направлении за сутки уничтожили украинский вертолет "Ми-8", гаубицу М-777 с боекомплектом, самоходку 2С1 "Гвоздика" с экипажем, гаубицу МСТА-Б и минометный расчет с боекомплектами. Потери личного состава ВСУ превысили 40 человек убитыми и около 30 ранеными. Об этом сообщили в экстренных службах региона.В островной зоне соединениями группировки войск "Днепр" разбиты позиции одного из подразделений ВСУ. В результате десять украинских военнослужащих погибли, еще шесть получили ранения различной степени тяжести. Поражена гаубица М-777 с боекомплектом. Шесть украинских боевиков ливидированы, еще два ранены.Кроме того, в результате огневого поражения на Каховском направлении сбит вертолет противника МИ-8. На позициях ликвидированы пять военнослужащих ВСУ, еще четверо ранены. Кроме того, поражен 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему. Потери личного состава ВСУ составили пять военнослужащих убитыми, еще двое ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки выпустили более сотни снарядов по левобережью ХерсонщиныРазбиты лодки и техника: потери ВСУ на Херсонщине за суткиГрабят опустевшие дома: в Херсоне ВСУ выносят технику местных жителей
https://crimea.ria.ru/20230615/grad-gvozdika-i-gaubitsy-nazvany-poteri-vsu-v-khersonskoy-oblasti-1129399282.html
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Новости
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новости, армия и флот, министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), группировка войск "днепр", херсонская область
Группировкой "Днепр" сбит Ми-8 ВСУ, уничтожена техника и артиллерия

Группировкой "Днепр" за сутки сбит Ми-8 ВСУ, уничтожена техника и артиллерия противника

11:37 16.06.2023 (обновлено: 13:09 16.06.2023)
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8 вооруженных сил Украины (ВСУ)
Вертолет Ми-8 вооруженных сил Украины (ВСУ)
© Пресс-служба президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки "Днепр" на Херсонском направлении за сутки уничтожили украинский вертолет "Ми-8", гаубицу М-777 с боекомплектом, самоходку 2С1 "Гвоздика" с экипажем, гаубицу МСТА-Б и минометный расчет с боекомплектами. Потери личного состава ВСУ превысили 40 человек убитыми и около 30 ранеными. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
В островной зоне соединениями группировки войск "Днепр" разбиты позиции одного из подразделений ВСУ. В результате десять украинских военнослужащих погибли, еще шесть получили ранения различной степени тяжести. Поражена гаубица М-777 с боекомплектом. Шесть украинских боевиков ливидированы, еще два ранены.

"В результате огневого поражения на Херсонском направлении соединениями группировки войск "Днепр" уничтожены самоходка САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом, а также три 120 мм минометных расчета и боекомплекты к ним. В результате десять военнослужащих ВСУ погибли, 12 получили ранения. Также поражена гаубица МСТА-Б с боекомплектом, – четверо боевиков погибли, трое получили ранения", – говорится в сообщении.

Кроме того, в результате огневого поражения на Каховском направлении сбит вертолет противника МИ-8. На позициях ликвидированы пять военнослужащих ВСУ, еще четверо ранены. Кроме того, поражен 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему. Потери личного состава ВСУ составили пять военнослужащих убитыми, еще двое ранены.
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