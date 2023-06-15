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ВСУ за сутки выпустили более сотни снарядов по левобережью Херсонщины
ВСУ за сутки выпустили более сотни снарядов по левобережью Херсонщины - РИА Новости Крым, 15.06.2023
ВСУ за сутки выпустили более сотни снарядов по левобережью Херсонщины
11 населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области вновь оказались под обстрелом украинских боевиков, всего за сутки из ствольной артиллерии было РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T10:10
2023-06-15T10:10
2023-06-15T10:14
новости
армия и флот
сво
херсонская область
новая каховка
алешки
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. 11 населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области вновь оказались под обстрелом украинских боевиков, всего за сутки из ствольной артиллерии было выпущено 103 снаряда. Об этом сообщили в экстренных службах региона.В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Таврийска и Васильевки, выпустив еще 27 снарядов из ствольной артиллерии.Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется. Как рассказали в администрации Новой Каховки, в городе в результате обстрела был поврежден газопровод, возгорание ликвидировали, аварийные службы оперативно восстановили газоснабжение.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевский режим "накрыл" огнем артиллерии 12 районов ХерсонщиныРазбиты лодки и техника: потери ВСУ на Херсонщине за суткиГрабят опустевшие дома: в Херсоне ВСУ выносят технику местных жителей
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херсонская область
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новости, армия и флот, сво, херсонская область, новая каховка, алешки, обстрелы всу
ВСУ за сутки выпустили более сотни снарядов по левобережью Херсонщины
Боевики ВСУ за сутки выпустили 103 артиллерийских снаряда по Херсонской области
10:10 15.06.2023 (обновлено: 10:14 15.06.2023)