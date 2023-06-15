https://crimea.ria.ru/20230615/vsu-za-sutki-vypustili-bolee-sotni-snaryadov-po-levoberezhyu-khersonschiny-1129396469.html

ВСУ за сутки выпустили более сотни снарядов по левобережью Херсонщины

ВСУ за сутки выпустили более сотни снарядов по левобережью Херсонщины - РИА Новости Крым, 15.06.2023

ВСУ за сутки выпустили более сотни снарядов по левобережью Херсонщины

11 населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области вновь оказались под обстрелом украинских боевиков, всего за сутки из ствольной артиллерии было РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T10:10

2023-06-15T10:10

2023-06-15T10:14

новости

армия и флот

сво

херсонская область

новая каховка

алешки

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. 11 населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области вновь оказались под обстрелом украинских боевиков, всего за сутки из ствольной артиллерии было выпущено 103 снаряда. Об этом сообщили в экстренных службах региона.В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Таврийска и Васильевки, выпустив еще 27 снарядов из ствольной артиллерии.Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется. Как рассказали в администрации Новой Каховки, в городе в результате обстрела был поврежден газопровод, возгорание ликвидировали, аварийные службы оперативно восстановили газоснабжение.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевский режим "накрыл" огнем артиллерии 12 районов ХерсонщиныРазбиты лодки и техника: потери ВСУ на Херсонщине за суткиГрабят опустевшие дома: в Херсоне ВСУ выносят технику местных жителей

https://crimea.ria.ru/20230615/pochemu-vsu-obstrelivayut-belgorodskuyu-oblast-ekspert-nazval-tseli-1129394441.html

херсонская область

новая каховка

алешки

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, армия и флот, сво, херсонская область, новая каховка, алешки, обстрелы всу