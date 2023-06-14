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Разбиты лодки и техника: потери ВСУ на Херсонщине за сутки - РИА Новости Крым, 14.06.2023
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Разбиты лодки и техника: потери ВСУ на Херсонщине за сутки
Разбиты лодки и техника: потери ВСУ на Херсонщине за сутки - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Разбиты лодки и техника: потери ВСУ на Херсонщине за сутки
Российская группировка войск "Днепр" за минувшие сутки уничтожила в Херсонской области более 40 украинских боевиков, разбита военная техника и лодки ВСУ. Об... РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T11:51
2023-06-14T12:05
новости
армия и флот
сво
группировка войск "днепр"
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Днепр" за минувшие сутки уничтожила в Херсонской области более 40 украинских боевиков, разбита военная техника и лодки ВСУ. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в результате огневого поражения в островной зоне у населенных пунктов Куцуруб и Кизомыс разбиты две позиции подразделений украинской армии. Общие потери противника – 17 убитых и 18 раненых. Кроме того, российские силы ликвидировали четыре лодки противника.На Херсонском направлении российскими военными нанесен удар по месту временной дислокации одного из подразделений ВСУ.На Каховском направлении также поражен пункт временной дислокации украинских сил – семь убитых и 12 раненых. Разбиты три военных автомобиля. Кроме того, в результате огневого поражения уничтожен 120-мм минометный расчет с боекомплектом. Здесь ВСУ потеряли четверых военных, еще трое получили ранения различной степени тяжести.Как сообщалось, накануне российская группировка войск "Днепр" уничтожила в Херсонской области 40 боевиков ВСУ, еще 42 были ранены. А за сутки до этого разгромила два пункта дислокации противника и уничтожила военную технику ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:40 убитых и 42 раненых: российские военные разбили ВСУ на ХерсонщинеПод Каховкой уничтожен пункт дислокации украинских боевиковКиевский режим "накрыл" огнем артиллерии 12 районов Херсонщины
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новости, армия и флот, сво, группировка войск "днепр", всу (вооруженные силы украины)
Разбиты лодки и техника: потери ВСУ на Херсонщине за сутки

Российская группировка "Днепр" уничтожила за сутки 43 боевика ВСУ на Херсонщине

11:51 14.06.2023 (обновлено: 12:05 14.06.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Днепр" за минувшие сутки уничтожила в Херсонской области более 40 украинских боевиков, разбита военная техника и лодки ВСУ. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Так, в результате огневого поражения в островной зоне у населенных пунктов Куцуруб и Кизомыс разбиты две позиции подразделений украинской армии. Общие потери противника – 17 убитых и 18 раненых. Кроме того, российские силы ликвидировали четыре лодки противника.
На Херсонском направлении российскими военными нанесен удар по месту временной дислокации одного из подразделений ВСУ.

"Потери - 10 военнослужащих ВСУ уничтожены, семь получили ранения различной степени тяжести, одна единица автомобильной техники выведена из строя. Также уничтожен 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему, здесь ликвидированы пять военнослужащих ВСУ, двое получили ранения различной степени тяжести", - проинформировали в экстренных службах.

На Каховском направлении также поражен пункт временной дислокации украинских сил – семь убитых и 12 раненых. Разбиты три военных автомобиля. Кроме того, в результате огневого поражения уничтожен 120-мм минометный расчет с боекомплектом. Здесь ВСУ потеряли четверых военных, еще трое получили ранения различной степени тяжести.
Как сообщалось, накануне российская группировка войск "Днепр" уничтожила в Херсонской области 40 боевиков ВСУ, еще 42 были ранены. А за сутки до этого разгромила два пункта дислокации противника и уничтожила военную технику ВСУ.
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