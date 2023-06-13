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40 убитых и 42 раненых: российские военные разбили ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 13.06.2023
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40 убитых и 42 раненых: российские военные разбили ВСУ на Херсонщине
40 убитых и 42 раненых: российские военные разбили ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 13.06.2023
40 убитых и 42 раненых: российские военные разбили ВСУ на Херсонщине
Российская группировка войск "Днепр" за минувшие сутки уничтожила в Херсонской области 40 боевиков ВСУ, более 40 раненых. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T09:18
2023-06-13T09:41
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
украина
сво
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Днепр" за минувшие сутки уничтожила в Херсонской области 40 боевиков ВСУ, более 40 раненых. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в результате огневого поражения в островной зоне разбиты две позиции подразделений ВСУ в районе населенных пунктов Ивановка и Днепровское. Общие потери противника - 10 военнослужащих ВСУ уничтожены, 13 ранены. Еще одна позиция одного из подразделений ВСУ ликвидирована возле Первомайского, здесь уничтожены семь и ранены 11 украинских боевиков.На Херсонском направлении российскими силами уничтожена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом, место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, где противник потерял пять человек убитыми и девять ранеными. Здесь же выведены из строя две единицы военной техники.Кроме того, на этом же направлении уничтожены: 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему, потери противника – четверо убитых и трое раненых; гаубица МСТА-Б с боекомплектом, общие потери ВСУ - восемь человек.На Каховском направлении в результате огневого поражения разгромлена гаубица Д-30 с боекомплектом. Здесь украинские силы потеряли четверых боевиков, еще трое получили ранения различной степени тяжести.Накануне российская группировка войск "Днепр" в Херсонской области разгромила два пункта дислокации противника и уничтожила военную технику ВСУ. А сутками ранее разгромила около 30 военнослужащих, еще 25 получили ранения разной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Каховкой уничтожен пункт дислокации украинских боевиковВ Херсонской области разбиты пункты дислокации и техника ВСУГрабят опустевшие дома: в Херсоне ВСУ выносят технику местных жителей
https://crimea.ria.ru/20230612/poteri-vsu-unichtozheny-bolee-600-boevikov-i-vooruzhenie-1129334361.html
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всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, сво, херсонская область
40 убитых и 42 раненых: российские военные разбили ВСУ на Херсонщине

Российская группировка "Днепр" уничтожила за сутки 40 боевиков ВСУ на Херсонщине

09:18 13.06.2023 (обновлено: 09:41 13.06.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Днепр" за минувшие сутки уничтожила в Херсонской области 40 боевиков ВСУ, более 40 раненых. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Так, в результате огневого поражения в островной зоне разбиты две позиции подразделений ВСУ в районе населенных пунктов Ивановка и Днепровское. Общие потери противника - 10 военнослужащих ВСУ уничтожены, 13 ранены. Еще одна позиция одного из подразделений ВСУ ликвидирована возле Первомайского, здесь уничтожены семь и ранены 11 украинских боевиков.
На Херсонском направлении российскими силами уничтожена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом, место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, где противник потерял пять человек убитыми и девять ранеными. Здесь же выведены из строя две единицы военной техники.
Кроме того, на этом же направлении уничтожены: 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему, потери противника – четверо убитых и трое раненых; гаубица МСТА-Б с боекомплектом, общие потери ВСУ - восемь человек.
На Каховском направлении в результате огневого поражения разгромлена гаубица Д-30 с боекомплектом. Здесь украинские силы потеряли четверых боевиков, еще трое получили ранения различной степени тяжести.
Накануне российская группировка войск "Днепр" в Херсонской области разгромила два пункта дислокации противника и уничтожила военную технику ВСУ. А сутками ранее разгромила около 30 военнослужащих, еще 25 получили ранения разной степени тяжести.
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