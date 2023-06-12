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В Херсонской области разбиты пункты дислокации и техника ВСУ
В Херсонской области разбиты пункты дислокации и техника ВСУ - РИА Новости Крым, 12.06.2023
В Херсонской области разбиты пункты дислокации и техника ВСУ
Российская группировка войск "Днепр" в Херсонской области разгромила два пункта дислокации противника и уничтожила военную технику ВСУ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.06.2023
2023-06-12T10:46
2023-06-12T10:46
2023-06-12T10:46
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Днепр" в Херсонской области разгромила два пункта дислокации противника и уничтожила военную технику ВСУ. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом – погибли четыре боевика ВСУ и еще двое получили ранения. Также разгромлено место временной дислокации одного из подразделений украинских сил в районе населенного пункта Станислав.Еще один пункт временной дислокации российские силы разбили на Каховском направлении."Пять украинских военнослужащих уничтожены, 13 получили ранения различной степени тяжести. Две единицы автомобильной техники выведены из строя. Также уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, три военнослужащих ВСУ ликвидированы, четыре получили ранения различной степени тяжести", - уточнили в экстренных службах.Кроме того, на Херсонском направлении огневым поражением разбита РСЗО "Град" с экипажем в количестве трех человек и боекомплектом.Как сообщалось, сутками ранее на Херсонском направлении было уничтожено около 30 военнослужащих, 25 получили ранения разной степени тяжести. Выведено из строя несколько единиц вражеской техники.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области сбили ночную "Фурию"Под Каховкой уничтожен пункт дислокации украинских боевиковАрмия России пресекла попытку наступления ВСУ в Запорожской области и ДНР
https://crimea.ria.ru/20230610/prilet-po-aerodromu-i-moschnye-vzryvy-nochnye-udary-po-ukraine-1129298509.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новые регионы россии, новости, сво
В Херсонской области разбиты пункты дислокации и техника ВСУ
В Херсонской области разбиты два места временной дислокации ВСУ и военная техника
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Днепр" в Херсонской области разгромила два пункта дислокации противника и уничтожила военную технику ВСУ. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Так, в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом – погибли четыре боевика ВСУ и еще двое получили ранения. Также разгромлено место временной дислокации одного из подразделений украинских сил в районе населенного пункта Станислав.
"Здесь потери: 10 военнослужащих ВСУ уничтожены, восемь получили ранения различной степени тяжести. Две единицы автомобильной техники выведены из строя", - рассказали в экстренных службах.
Еще один пункт временной дислокации российские силы разбили на Каховском направлении.
"Пять украинских военнослужащих уничтожены, 13 получили ранения различной степени тяжести. Две единицы автомобильной техники выведены из строя. Также уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, три военнослужащих ВСУ ликвидированы, четыре получили ранения различной степени тяжести", - уточнили в экстренных службах.
Кроме того, на Херсонском направлении огневым поражением разбита РСЗО "Град" с экипажем в количестве трех человек и боекомплектом.
Как сообщалось, сутками ранее на Херсонском направлении было уничтожено
около 30 военнослужащих, 25 получили ранения разной степени тяжести. Выведено из строя несколько единиц вражеской техники.
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