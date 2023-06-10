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Армия России пресекла попытку наступления ВСУ в Запорожской области и ДНР - РИА Новости Крым, 10.06.2023
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Армия России пресекла попытку наступления ВСУ в Запорожской области и ДНР
Армия России пресекла попытку наступления ВСУ в Запорожской области и ДНР - РИА Новости Крым, 10.06.2023
Армия России пресекла попытку наступления ВСУ в Запорожской области и ДНР
Военные российской армии пресекли попытки украинских боевиков наступать на Запорожском направлении и в районе города Артемовск в ДНР. Потери противника... РИА Новости Крым, 10.06.2023
2023-06-10T15:29
2023-06-10T15:52
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
артемовск
запорожская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Военные российской армии пресекли попытки украинских боевиков наступать на Запорожском направлении и в районе города Артемовск в ДНР. Потери противника превысили 500 боевиков и множество западной боевой техники. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Минобороны."В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, а также в районе города Артемовск", - сказано в сообщении.На Запорожском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами армейской авиации и артиллерии отражены две атаки противника. ВСУ попытались наступать силами до батальона, усиленного танками, в направлении населенных пунктов Яблоневое и Новопокровка. Кроме того, в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области нанесено поражение двум колоннам бронетехники ВСУ.Кроме того, на Времевском выступе в Запорожской области, противником были предприняты три безуспешные атаки, каждая силами до мотопехотной роты, в районах населенных пунктов Левадное, Сторожевое, а также Нескучное в ДНР.В районе Артемовска активными действиями "Южной" группировки войск в течение суток успешно отражены пять атак противника в направлении населенных пунктов Клещеевка, Дубово-Василевка, Ягодное и Андреевка ДНР."Вклинения противника в нашу оборону не допущено. В ходе боев на данном направлении уничтожено до 230-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30", - уточняется в сообщении.Ранее сообщалось, что ночью 9 июня ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по складам ВСУ с боеприпасами, вооружением и техникой иностранного производства, нарушив снабжение группировок украинских войск в зоне боевых действий.В пятницу Вооруженные силы России отразили 12 атак на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки, потери противника превысили 1200 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за сутки превысили 1200 человекШойгу назвал потери ВСУ за суткиПутин заявил о начале контрнаступления ВСУ
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донецкая народная республика (днр)
артемовск
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), артемовск, запорожская область, новости
Армия России пресекла попытку наступления ВСУ в Запорожской области и ДНР

Минобороны: ВС РФ отбили попытки наступления ВСУ в Запорожской области и Артемовске

15:29 10.06.2023 (обновлено: 15:52 10.06.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерии ВС РФ в зоне сво
Работа артиллерии ВС РФ в зоне сво - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Военные российской армии пресекли попытки украинских боевиков наступать на Запорожском направлении и в районе города Артемовск в ДНР. Потери противника превысили 500 боевиков и множество западной боевой техники. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Минобороны.
"В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, а также в районе города Артемовск", - сказано в сообщении.
На Запорожском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами армейской авиации и артиллерии отражены две атаки противника. ВСУ попытались наступать силами до батальона, усиленного танками, в направлении населенных пунктов Яблоневое и Новопокровка. Кроме того, в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области нанесено поражение двум колоннам бронетехники ВСУ.
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Кроме того, на Времевском выступе в Запорожской области, противником были предприняты три безуспешные атаки, каждая силами до мотопехотной роты, в районах населенных пунктов Левадное, Сторожевое, а также Нескучное в ДНР.
"Мужественными и решительными действиями подразделений группировки войск "Восток" все атаки противника отражены. Общие потери украинских войск на данных направлениях за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции", - уточнили в Минобороны.
В районе Артемовска активными действиями "Южной" группировки войск в течение суток успешно отражены пять атак противника в направлении населенных пунктов Клещеевка, Дубово-Василевка, Ягодное и Андреевка ДНР.
"Вклинения противника в нашу оборону не допущено. В ходе боев на данном направлении уничтожено до 230-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30", - уточняется в сообщении.
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Ранее сообщалось, что ночью 9 июня ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по складам ВСУ с боеприпасами, вооружением и техникой иностранного производства, нарушив снабжение группировок украинских войск в зоне боевых действий.
В пятницу Вооруженные силы России отразили 12 атак на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки, потери противника превысили 1200 человек.
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