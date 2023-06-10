https://crimea.ria.ru/20230610/armiya-rossii-presekla-nastuplenie-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-1129305760.html

Армия России пресекла попытку наступления ВСУ в Запорожской области и ДНР

Армия России пресекла попытку наступления ВСУ в Запорожской области и ДНР - РИА Новости Крым, 10.06.2023

Армия России пресекла попытку наступления ВСУ в Запорожской области и ДНР

Военные российской армии пресекли попытки украинских боевиков наступать на Запорожском направлении и в районе города Артемовск в ДНР. Потери противника... РИА Новости Крым, 10.06.2023

2023-06-10T15:29

2023-06-10T15:29

2023-06-10T15:52

сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

артемовск

запорожская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Военные российской армии пресекли попытки украинских боевиков наступать на Запорожском направлении и в районе города Артемовск в ДНР. Потери противника превысили 500 боевиков и множество западной боевой техники. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Минобороны."В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, а также в районе города Артемовск", - сказано в сообщении.На Запорожском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами армейской авиации и артиллерии отражены две атаки противника. ВСУ попытались наступать силами до батальона, усиленного танками, в направлении населенных пунктов Яблоневое и Новопокровка. Кроме того, в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области нанесено поражение двум колоннам бронетехники ВСУ.Кроме того, на Времевском выступе в Запорожской области, противником были предприняты три безуспешные атаки, каждая силами до мотопехотной роты, в районах населенных пунктов Левадное, Сторожевое, а также Нескучное в ДНР.В районе Артемовска активными действиями "Южной" группировки войск в течение суток успешно отражены пять атак противника в направлении населенных пунктов Клещеевка, Дубово-Василевка, Ягодное и Андреевка ДНР."Вклинения противника в нашу оборону не допущено. В ходе боев на данном направлении уничтожено до 230-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30", - уточняется в сообщении.Ранее сообщалось, что ночью 9 июня ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по складам ВСУ с боеприпасами, вооружением и техникой иностранного производства, нарушив снабжение группировок украинских войск в зоне боевых действий.В пятницу Вооруженные силы России отразили 12 атак на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки, потери противника превысили 1200 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за сутки превысили 1200 человекШойгу назвал потери ВСУ за суткиПутин заявил о начале контрнаступления ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230608/shoygu-soobschil-o-popytke-vsu-prorvat-oboronu-na-zaporozhskom-napravlenii-1129266662.html

https://crimea.ria.ru/20230607/medvedev-zhestko-vyskazalsya-o-nastuplenii-vsu-i-ego-kuratorakh-na-zapade-1129236039.html

донецкая народная республика (днр)

артемовск

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), артемовск, запорожская область, новости