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Армия России нанесла удар по складам оружия и беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 09.06.2023
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Армия России нанесла удар по складам оружия и беспилотников ВСУ
Армия России нанесла удар по складам оружия и беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Армия России нанесла удар по складам оружия и беспилотников ВСУ
Армия России нанесла удар по складам вооружения и техники ВСУ, нарушив снабжение украинских военных подразделений, сообщает в пятницу Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T15:00
2023-06-09T15:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Армия России нанесла удар по складам вооружения и техники ВСУ, нарушив снабжение украинских военных подразделений, сообщает в пятницу Минобороны России.Как подчеркивают в российском оборонном ведомстве, все назначенные объекты поражены. В результате ударов нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий.9 июня сообщалось о серия взрывов в Николаевской, Сумской и других областях Украины, которые прогремели в ночь на пятницу. Ранее ВКС России ракетным ударом поразили центр принятия решений ВСУ и военные аэродромы на Украине высокоточным оружием.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу назвал потери ВСУ за суткиНа Херсонском направлении уничтожены еще полсотни боевиков ВСУАрмия России уничтожила самолеты, склады и командные пункты ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, украина, россия, министерство обороны рф, армия и флот
Армия России нанесла удар по складам оружия и беспилотников ВСУ

Минобороны: Вооруженные силы России поразили склады боеприпасов ВСУ

15:00 09.06.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкТренировки по управлению стратегическими силами
Тренировки по управлению стратегическими силами
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Армия России нанесла удар по складам вооружения и техники ВСУ, нарушив снабжение украинских военных подразделений, сообщает в пятницу Минобороны России.

"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении

Как подчеркивают в российском оборонном ведомстве, все назначенные объекты поражены. В результате ударов нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий.
9 июня сообщалось о серия взрывов в Николаевской, Сумской и других областях Украины, которые прогремели в ночь на пятницу. Ранее ВКС России ракетным ударом поразили центр принятия решений ВСУ и военные аэродромы на Украине высокоточным оружием.
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