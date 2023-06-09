https://crimea.ria.ru/20230609/armiya-rossii-nanesla-udar-po-skladam-oruzhiya-i-bespilotnikov-vsu-1129286776.html

Армия России нанесла удар по складам оружия и беспилотников ВСУ

Армия России нанесла удар по складам оружия и беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 09.06.2023

Армия России нанесла удар по складам оружия и беспилотников ВСУ

Армия России нанесла удар по складам вооружения и техники ВСУ, нарушив снабжение украинских военных подразделений, сообщает в пятницу Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T15:00

2023-06-09T15:00

2023-06-09T15:00

сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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министерство обороны рф

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Армия России нанесла удар по складам вооружения и техники ВСУ, нарушив снабжение украинских военных подразделений, сообщает в пятницу Минобороны России.Как подчеркивают в российском оборонном ведомстве, все назначенные объекты поражены. В результате ударов нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий.9 июня сообщалось о серия взрывов в Николаевской, Сумской и других областях Украины, которые прогремели в ночь на пятницу. Ранее ВКС России ракетным ударом поразили центр принятия решений ВСУ и военные аэродромы на Украине высокоточным оружием.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу назвал потери ВСУ за суткиНа Херсонском направлении уничтожены еще полсотни боевиков ВСУАрмия России уничтожила самолеты, склады и командные пункты ВСУ

украина

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, украина, россия, министерство обороны рф, армия и флот