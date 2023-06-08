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На Херсонском направлении уничтожены еще полсотни боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 08.06.2023
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На Херсонском направлении уничтожены еще полсотни боевиков ВСУ
На Херсонском направлении уничтожены еще полсотни боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 08.06.2023
На Херсонском направлении уничтожены еще полсотни боевиков ВСУ
Группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила на Херсонском направлении 48 боевиков ВСУ, вооружение и боевую технику, а также поразила пункт временной... РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T10:38
2023-06-08T10:38
херсонская область
сво
вооруженные силы россии
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила на Херсонском направлении 48 боевиков ВСУ, вооружение и боевую технику, а также поразила пункт временной дислокации противника. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Кроме того, в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены РСЗО "Град" с шестью членами экипажа и боекомплектом, 120-миллиметровый минометный расчет, буксируемая пушка "Гиацинт-Б", убиты девять военнослужащих ВСУ, шестеро получили ранения. В районе Ольговки потери противника составили пять солдат убитыми и четверо ранеными, из строя выведена одна единица техники.Еще пятеро украинских военных убиты и трое ранены на позициях ВСУ на Каховском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Село в Херсонской области подверглось обстрелу по стороны ВСУ: горит лесПотери ВСУ в зоне СВО достигли 800 человек за суткиАрмия России уничтожила самолеты, склады и командные пункты ВСУ
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херсонская область, сво, вооруженные силы россии, потери всу , новости
На Херсонском направлении уничтожены еще полсотни боевиков ВСУ

На Херсонском направлении за сутки уничтожены 48 боевиков и пункт дислокации ВСУ

10:38 08.06.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБоевой расчет бронепоезда "Байкал" железнодорожных войск Вооруженных Сил РФ в зоне спецоперации
Боевой расчет бронепоезда Байкал железнодорожных войск Вооруженных Сил РФ в зоне спецоперации
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила на Херсонском направлении 48 боевиков ВСУ, вооружение и боевую технику, а также поразила пункт временной дислокации противника. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
"В островной зоне уничтожены гаубица МСТА-Б с боекомплектом, четыре военнослужащих ВСУ, трое получили ранения различной степени тяжести. На позициях одного из подразделений противника в районе населенного пункта Кизомыс уничтожены 15 военнослужащих ВСУ, шесть получили ранения различной степени тяжести", - сказано в сообщении.
Кроме того, в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены РСЗО "Град" с шестью членами экипажа и боекомплектом, 120-миллиметровый минометный расчет, буксируемая пушка "Гиацинт-Б", убиты девять военнослужащих ВСУ, шестеро получили ранения. В районе Ольговки потери противника составили пять солдат убитыми и четверо ранеными, из строя выведена одна единица техники.
"На Каховском направлении уничтожено место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе Дудчан, потери: десять военнослужащих ВСУ уничтожены, шесть получили ранения различной степени тяжести, две единицы автомобильной техники выведены из строя", - сообщили в экстренных службах.
Еще пятеро украинских военных убиты и трое ранены на позициях ВСУ на Каховском направлении.
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Херсонская областьСВОВооруженные силы РоссииПотери ВСУНовости
 
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