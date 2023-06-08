https://crimea.ria.ru/20230608/na-khersonskom-napravlenii-unichtozheny-esche-polsotni-boevikov-vsu-1129258258.html

На Херсонском направлении уничтожены еще полсотни боевиков ВСУ

На Херсонском направлении уничтожены еще полсотни боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 08.06.2023

На Херсонском направлении уничтожены еще полсотни боевиков ВСУ

Группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила на Херсонском направлении 48 боевиков ВСУ, вооружение и боевую технику, а также поразила пункт временной... РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T10:38

2023-06-08T10:38

2023-06-08T10:38

херсонская область

сво

вооруженные силы россии

потери всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила на Херсонском направлении 48 боевиков ВСУ, вооружение и боевую технику, а также поразила пункт временной дислокации противника. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Кроме того, в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены РСЗО "Град" с шестью членами экипажа и боекомплектом, 120-миллиметровый минометный расчет, буксируемая пушка "Гиацинт-Б", убиты девять военнослужащих ВСУ, шестеро получили ранения. В районе Ольговки потери противника составили пять солдат убитыми и четверо ранеными, из строя выведена одна единица техники.Еще пятеро украинских военных убиты и трое ранены на позициях ВСУ на Каховском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Село в Херсонской области подверглось обстрелу по стороны ВСУ: горит лесПотери ВСУ в зоне СВО достигли 800 человек за суткиАрмия России уничтожила самолеты, склады и командные пункты ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230606/v-rayone-nikolaeva-s-pozitsiy-vsu-sbezhali-semero-boytsov-s-oruzhiem-1129224750.html

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херсонская область, сво, вооруженные силы россии, потери всу , новости