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Армия России уничтожила самолеты, склады и командные пункты ВСУ - РИА Новости Крым, 07.06.2023
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Армия России уничтожила самолеты, склады и командные пункты ВСУ
Армия России уничтожила самолеты, склады и командные пункты ВСУ - РИА Новости Крым, 07.06.2023
Армия России уничтожила самолеты, склады и командные пункты ВСУ
Вооруженные силы России уничтожили два украинских истребителя в небе над Запорожской областью и ДНР, а также поразили командно-наблюдательные пункты противника... РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T16:21
2023-06-07T16:23
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили два украинских истребителя в небе над Запорожской областью и ДНР, а также поразили командно-наблюдательные пункты противника и склады ВСУ в разных районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также в ДНР уничтожены два склада горючего 110-й механизированной бригады ВСУ. А в ЛНР (поселок Червоная Диброва) и Запорожской области (Новоивановка) поражены командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад: 67-й механизированной и 44-й артиллерийской.Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 93 артподразделения украинских войск на огневых позициях – живая сила и военная техника в 137-ми районах, уточнили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили более 90 снарядов по мирным жителям Херсонщины за суткиВСУ пытались прорвать оборону в районе Артемовска Украинская ДРГ взорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса"
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, сво
Армия России уничтожила самолеты, склады и командные пункты ВСУ

Два самолета, склады и командные пункты – итоги ударов ВС РФ по позициям врага в зоне СВО

16:21 07.06.2023 (обновлено: 16:23 07.06.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили два украинских истребителя в небе над Запорожской областью и ДНР, а также поразили командно-наблюдательные пункты противника и склады ВСУ в разных районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никифоровка Донецкой народной республики сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Любицкое Запорожской области сбит украинский истребитель МиГ-29", – сообщили в ведомстве.
Также в ДНР уничтожены два склада горючего 110-й механизированной бригады ВСУ. А в ЛНР (поселок Червоная Диброва) и Запорожской области (Новоивановка) поражены командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад: 67-й механизированной и 44-й артиллерийской.
Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 93 артподразделения украинских войск на огневых позициях – живая сила и военная техника в 137-ми районах, уточнили в ведомстве.
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