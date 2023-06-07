https://crimea.ria.ru/20230607/armiya-rossii-unichtozhila-samolety-sklady-i-komandnye-punkty-vsu-1129245400.html

Армия России уничтожила самолеты, склады и командные пункты ВСУ

Армия России уничтожила самолеты, склады и командные пункты ВСУ - РИА Новости Крым, 07.06.2023

Армия России уничтожила самолеты, склады и командные пункты ВСУ

Вооруженные силы России уничтожили два украинских истребителя в небе над Запорожской областью и ДНР, а также поразили командно-наблюдательные пункты противника... РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T16:21

2023-06-07T16:21

2023-06-07T16:23

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124245539_0:53:3204:1855_1920x0_80_0_0_bf45e4843cbf03e364958e8d32738220.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили два украинских истребителя в небе над Запорожской областью и ДНР, а также поразили командно-наблюдательные пункты противника и склады ВСУ в разных районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также в ДНР уничтожены два склада горючего 110-й механизированной бригады ВСУ. А в ЛНР (поселок Червоная Диброва) и Запорожской области (Новоивановка) поражены командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад: 67-й механизированной и 44-й артиллерийской.Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 93 артподразделения украинских войск на огневых позициях – живая сила и военная техника в 137-ми районах, уточнили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили более 90 снарядов по мирным жителям Херсонщины за суткиВСУ пытались прорвать оборону в районе Артемовска Украинская ДРГ взорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса"

https://crimea.ria.ru/20230607/poteri-vsu-v-zone-svo-dostigli-800-chelovek-za-sutki-1129244722.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, сво