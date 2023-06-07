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ВСУ пытались прорвать оборону в районе Артемовска

ВСУ пытались прорвать оборону в районе Артемовска - РИА Новости Крым, 07.06.2023

ВСУ пытались прорвать оборону в районе Артемовска

Украинские военные предприняли восемь попыток прорвать оборону в районе Артемовска, за сутки потеряв здесь более 400 боевиков и не достигнув цели. Об этом... РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T15:06

2023-06-07T15:06

2023-06-07T15:06

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Украинские военные предприняли восемь попыток прорвать оборону в районе Артемовска, за сутки потеряв здесь более 400 боевиков и не достигнув цели. Об этом сообщает Минобороны России.В течение прошедших суток группировка войск "Южная" успешно отразила восемь попыток наступления штурмовых отрядов бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Ягодное, Дубово-Василевка, западная окраина Артемовска, Андреевка, Орехово-Василевка, Клещеевка. Цели наступления противник не добился, подчеркнули в Минобороны."Вклинения в нашу оборону не допущено. В ходе боев за сутки уничтожено до 415 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица "Мста-Б", – уточнили в ведомстве.Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что украинский режим предпринял попытку обещанного наступления на разных участках линии боевого соприкосновения в течение последних трех дней. Потери противника за этот период составили более 3,7 тысяч боевиков, 53 беспилотника и 52 танка. В ходе отражения украинского наступления погиб 71 российский военнослужащий, 210 получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла удар по центру принятия решений ВСУТри дня наступления: названы потери армии России и ВСУРоссийские военные отразили попытку крупномасштабного наступления ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230607/ukrainskaya-drg-vzorvala-ammiakoprovod-tolyatti-odessa-1129241687.html

артемовск

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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), артемовск, сво, новости, россия, украина