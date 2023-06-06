https://crimea.ria.ru/20230606/armiya-rossii-nanesla-udar-po-tsentru-prinyatiya-resheniy-vsu-1129221814.html

Армия России нанесла удар по центру принятия решений ВСУ

Армия России нанесла удар по центру принятия решений ВСУ - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Армия России нанесла удар по центру принятия решений ВСУ

Воздушно-космические силы России в ночь на вторник нанесли групповой ракетный удар по одному из центров принятия решений войск Украины. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T17:48

2023-06-06T17:48

2023-06-06T17:50

сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

воздушно-космический силы (вкс)

потери всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России в ночь на вторник нанесли групповой ракетный удар по одному из центров принятия решений войск Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.Назначенный объект поражен, цель удара достигнута, подчеркнули в Минобороны.Ранее ВКС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам ПВО противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины. Все назначенные объекты поражены.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары нанесены по Киеву и областиПутин: ВС России нанесли удар по штабу военной разведки УкраиныРоссийские военные отразили попытку крупномасштабного наступления ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230531/vvedut-li-voennoe-polozhenie-v-rossii--otvet-kremlya-1129102137.html

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2023

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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), воздушно-космический силы (вкс), потери всу , новости