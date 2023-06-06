https://crimea.ria.ru/20230606/armiya-rossii-nanesla-udar-po-tsentru-prinyatiya-resheniy-vsu-1129221814.html
Армия России нанесла удар по центру принятия решений ВСУ
Армия России нанесла удар по центру принятия решений ВСУ - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Армия России нанесла удар по центру принятия решений ВСУ
Воздушно-космические силы России в ночь на вторник нанесли групповой ракетный удар по одному из центров принятия решений войск Украины. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T17:48
2023-06-06T17:48
2023-06-06T17:50
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
воздушно-космический силы (вкс)
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России в ночь на вторник нанесли групповой ракетный удар по одному из центров принятия решений войск Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.Назначенный объект поражен, цель удара достигнута, подчеркнули в Минобороны.Ранее ВКС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам ПВО противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины. Все назначенные объекты поражены.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары нанесены по Киеву и областиПутин: ВС России нанесли удар по штабу военной разведки УкраиныРоссийские военные отразили попытку крупномасштабного наступления ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230531/vvedut-li-voennoe-polozhenie-v-rossii--otvet-kremlya-1129102137.html
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), воздушно-космический силы (вкс), потери всу , новости
Армия России нанесла удар по центру принятия решений ВСУ
Минобороны: ВКС России ракетным ударом поразили центр принятия решений ВСУ
17:48 06.06.2023 (обновлено: 17:50 06.06.2023)