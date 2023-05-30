https://crimea.ria.ru/20230530/putin-vs-rossii-nanesli-udar-po-shtabu-voennoy-razvedki-ukrainy-1129084499.html

Путин: ВС России нанесли удар по штабу военной разведки Украины

Путин: ВС России нанесли удар по штабу военной разведки Украины - РИА Новости Крым, 30.05.2023

Путин: ВС России нанесли удар по штабу военной разведки Украины

Украинским центром принятия решений, об ударе по которому сообщило Минобороны РФ, является штаб главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T16:19

2023-05-30T16:19

2023-05-30T16:46

владимир путин (политик)

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

сво

армия и флот

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Украинским центром принятия решений, об ударе по которому сообщило Минобороны РФ, является штаб главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.Во вторник Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли ракетные удары по украинским центрам принятия решений, где под руководством западных спецслужб планировались теракты на территории России. Все назначенные объекты были поражены. В ночь на вторник мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии сильных взрывов в украинской столице. Первые взрывы прогремели в Подольском и Голосеевском районах города, после чего серия ударов была нанесена по другим районам Киева.Ряд Telegram-каналов и военных экспертов предположили, что удар был нанесен по офису ГУР на Рыбальском острове в Киеве.Читайте также на РИА Новости Крым: ВСУ обезглавлены: что случилось с ЗалужнымЦель достигнута: российские военные поразили еще один Patriot в КиевеЗапредельные цифры: Шойгу назвал потери ВСУ в мае

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), сво, армия и флот, новости