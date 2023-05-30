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Путин: ВС России нанесли удар по штабу военной разведки Украины - РИА Новости Крым, 30.05.2023
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Путин: ВС России нанесли удар по штабу военной разведки Украины
Путин: ВС России нанесли удар по штабу военной разведки Украины - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Путин: ВС России нанесли удар по штабу военной разведки Украины
Украинским центром принятия решений, об ударе по которому сообщило Минобороны РФ, является штаб главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T16:19
2023-05-30T16:46
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Украинским центром принятия решений, об ударе по которому сообщило Минобороны РФ, является штаб главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.Во вторник Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли ракетные удары по украинским центрам принятия решений, где под руководством западных спецслужб планировались теракты на территории России. Все назначенные объекты были поражены. В ночь на вторник мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии сильных взрывов в украинской столице. Первые взрывы прогремели в Подольском и Голосеевском районах города, после чего серия ударов была нанесена по другим районам Киева.Ряд Telegram-каналов и военных экспертов предположили, что удар был нанесен по офису ГУР на Рыбальском острове в Киеве.Читайте также на РИА Новости Крым: ВСУ обезглавлены: что случилось с ЗалужнымЦель достигнута: российские военные поразили еще один Patriot в КиевеЗапредельные цифры: Шойгу назвал потери ВСУ в мае
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владимир путин (политик), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), сво, армия и флот, новости
Путин: ВС России нанесли удар по штабу военной разведки Украины

Путин подтвердил, что ВС РФ нанесли удар по штабу военной разведки Украины в Киеве

16:19 30.05.2023 (обновлено: 16:46 30.05.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВидеообращение президента РФ В. Путина по случаю Дня пограничника
Видеообращение президента РФ В. Путина по случаю Дня пограничника - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Украинским центром принятия решений, об ударе по которому сообщило Минобороны РФ, является штаб главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

"Мы уже говорили и о возможностях нанесения ударов по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два дня назад", - сказал глава государства журналистам.

Во вторник Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли ракетные удары по украинским центрам принятия решений, где под руководством западных спецслужб планировались теракты на территории России. Все назначенные объекты были поражены.
В ночь на вторник мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии сильных взрывов в украинской столице. Первые взрывы прогремели в Подольском и Голосеевском районах города, после чего серия ударов была нанесена по другим районам Киева.
Ряд Telegram-каналов и военных экспертов предположили, что удар был нанесен по офису ГУР на Рыбальском острове в Киеве.
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