https://crimea.ria.ru/20230530/zapredelnye-tsifry-shoygu-nazval-poteri-vsu-v-mae-1129078163.html

Запредельные цифры: Шойгу назвал потери ВСУ в мае

Запредельные цифры: Шойгу назвал потери ВСУ в мае - РИА Новости Крым, 30.05.2023

Запредельные цифры: Шойгу назвал потери ВСУ в мае

Вооруженные силы Украины за последний месяц потеряли свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолетов и более 400 танков. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T13:48

2023-05-30T13:48

2023-05-30T13:48

сергей шойгу

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

украина

сво

новости

армия и флот

министерство обороны рф

storm shadow

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за последний месяц потеряли свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолетов и более 400 танков. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.По словам российского министра обороны, также за последний месяц ВСУ потеряли 16 самолетов, пять вертолетов, 466 беспилотных летательных аппаратов, более 400 танков и других боевых бронированных машин, 238 орудий полевой артиллерии и минометов."Кроме того, перехвачено и уничтожено 196 реактивных снарядов HIMARS, 16 ракет HARM и 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow", - отметил Шойгу.Как сообщалось, накануне российские системы противовоздушной обороны сбили три украинские крылатые ракеты Storm Shadow, 13 снарядов HIMARS и 14 беспилотников. Всего за сутки ВС России уничтожили более 420 украинских боевиков и порядка 30 единиц военной техники, в том числе иностранного производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты Storm Shadow для Киева: чем опасны и смогут ли наши ПВО их сбитьРазбиты пункты управления ВСУ и уничтожены 500 человек: хроника СВОРоссийская ПВО сбила две дальнобойные ракеты Storm Shadow и 12 дронов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, потери всу , всу (вооруженные силы украины), украина, сво, новости, армия и флот, министерство обороны рф, storm shadow