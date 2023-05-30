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Запредельные цифры: Шойгу назвал потери ВСУ в мае
Запредельные цифры: Шойгу назвал потери ВСУ в мае - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Запредельные цифры: Шойгу назвал потери ВСУ в мае
Вооруженные силы Украины за последний месяц потеряли свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолетов и более 400 танков. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T13:48
2023-05-30T13:48
2023-05-30T13:48
сергей шойгу
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за последний месяц потеряли свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолетов и более 400 танков. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.По словам российского министра обороны, также за последний месяц ВСУ потеряли 16 самолетов, пять вертолетов, 466 беспилотных летательных аппаратов, более 400 танков и других боевых бронированных машин, 238 орудий полевой артиллерии и минометов."Кроме того, перехвачено и уничтожено 196 реактивных снарядов HIMARS, 16 ракет HARM и 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow", - отметил Шойгу.Как сообщалось, накануне российские системы противовоздушной обороны сбили три украинские крылатые ракеты Storm Shadow, 13 снарядов HIMARS и 14 беспилотников. Всего за сутки ВС России уничтожили более 420 украинских боевиков и порядка 30 единиц военной техники, в том числе иностранного производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты Storm Shadow для Киева: чем опасны и смогут ли наши ПВО их сбитьРазбиты пункты управления ВСУ и уничтожены 500 человек: хроника СВОРоссийская ПВО сбила две дальнобойные ракеты Storm Shadow и 12 дронов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сергей шойгу, потери всу , всу (вооруженные силы украины), украина, сво, новости, армия и флот, министерство обороны рф, storm shadow
Запредельные цифры: Шойгу назвал потери ВСУ в мае
Шойгу: ВСУ за месяц потеряли 16 тысяч военных, 466 БПЛА и 29 ракет Storm Shadow
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за последний месяц потеряли свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолетов и более 400 танков. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.
"Группировки российских войск продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику. Только за этот месяц его потери составили свыше 16 тысяч военнослужащих", - подчеркнул он.
По словам российского министра обороны, также за последний месяц ВСУ потеряли 16 самолетов, пять вертолетов, 466 беспилотных летательных аппаратов, более 400 танков и других боевых бронированных машин, 238 орудий полевой артиллерии и минометов.
"Кроме того, перехвачено и уничтожено 196 реактивных снарядов HIMARS, 16 ракет HARM и 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow", - отметил Шойгу.
Как сообщалось, накануне российские системы противовоздушной обороны сбили три украинские крылатые ракеты Storm Shadow, 13 снарядов HIMARS и 14 беспилотников. Всего за сутки ВС России уничтожили более 420 украинских боевиков и порядка 30 единиц военной техники, в том числе иностранного производства.
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