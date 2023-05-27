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Российская ПВО сбила две дальнобойные ракеты Storm Shadow и 12 дронов - РИА Новости Крым, 27.05.2023
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Российская ПВО сбила две дальнобойные ракеты Storm Shadow и 12 дронов
Российская ПВО сбила две дальнобойные ракеты Storm Shadow и 12 дронов - РИА Новости Крым, 27.05.2023
Российская ПВО сбила две дальнобойные ракеты Storm Shadow и 12 дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, две ракеты HARM и 12 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.05.2023
2023-05-27T16:02
2023-05-27T16:02
storm shadow
беспилотник (дрон)
пво
сво
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, две ракеты HARM и 12 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской области.Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 429 украинских военных самолетов, 235 вертолетов, 4353 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9310 танков и другие виды специальной военной техники.Накануне Минобороны сообщило об уничтожении двух крылатых ракет Storm Shadow, одной оперативно-тактической ракеты "Гром-2" и 10 снарядов HIMARS.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские силы ПВО сбили две крылатые ракеты Storm и ракету "Гром-2"Российская ПВО впервые сбила дальнобойную крылатую ракету Storm ShadowБолее 600 боевиков, пять ДРГ и боевая техника – ВСУ несут новые потери
https://crimea.ria.ru/20230527/armiya-rossii-razgromila-podrazdeleniya-vsu-na-donetskom-napravlenii-1129012072.html
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РИА Новости Крым
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storm shadow, беспилотник (дрон), пво, сво, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, новости
Российская ПВО сбила две дальнобойные ракеты Storm Shadow и 12 дронов

Российская ПВО перехватила две украинские крылатые ракеты Storm Shadow и 12 дронов

16:02 27.05.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО ЮВО в зоне спецоперации
Работа ПВО ЮВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, две ракеты HARM и 12 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM", - говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской области.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 429 украинских военных самолетов, 235 вертолетов, 4353 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9310 танков и другие виды специальной военной техники.
Накануне Минобороны сообщило об уничтожении двух крылатых ракет Storm Shadow, одной оперативно-тактической ракеты "Гром-2" и 10 снарядов HIMARS.
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