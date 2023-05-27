https://crimea.ria.ru/20230527/rossiyskaya-pvo-sbila-dve-dalnoboynye-rakety-storm-shadow-i-12-dronov-1129012231.html

Российская ПВО сбила две дальнобойные ракеты Storm Shadow и 12 дронов

Российская ПВО сбила две дальнобойные ракеты Storm Shadow и 12 дронов - РИА Новости Крым, 27.05.2023

Российская ПВО сбила две дальнобойные ракеты Storm Shadow и 12 дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, две ракеты HARM и 12 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.05.2023

2023-05-27T16:02

2023-05-27T16:02

2023-05-27T16:02

storm shadow

беспилотник (дрон)

пво

сво

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, две ракеты HARM и 12 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской области.Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 429 украинских военных самолетов, 235 вертолетов, 4353 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9310 танков и другие виды специальной военной техники.Накануне Минобороны сообщило об уничтожении двух крылатых ракет Storm Shadow, одной оперативно-тактической ракеты "Гром-2" и 10 снарядов HIMARS.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские силы ПВО сбили две крылатые ракеты Storm и ракету "Гром-2"Российская ПВО впервые сбила дальнобойную крылатую ракету Storm ShadowБолее 600 боевиков, пять ДРГ и боевая техника – ВСУ несут новые потери

https://crimea.ria.ru/20230527/armiya-rossii-razgromila-podrazdeleniya-vsu-na-donetskom-napravlenii-1129012072.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

storm shadow, беспилотник (дрон), пво, сво, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, новости